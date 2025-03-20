枸杞 食譜

枸杞水食譜｜補腎防癌抗老化 即睇5款枸杞水食譜 拆解食用禁忌1種情況避食

飲食營養
東方新地

廣告

枸杞是常見的平民中藥材，其用途亦相當廣泛，不論沖水、煲湯或入菜皆適宜。枸杞含有200多種不同成份，如類黃酮、多酚以及多醣等，帶來抗氧化、調節免疫系統甚至預防癌症效用。以下將為大家拆解枸杞營養價值及功效，並送上5款枸杞水食譜供大家參考。

枸杞水食譜目錄

枸杞水食譜

1.枸杞菊花茶

枸杞菊花茶 詳情
材料
  • 枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
  • 乾燥菊花 5 克（約 5-6 朵）
  • 熱水 600 毫升
  • 冰糖（可選）少許
製作步驟
  1. 將枸杞子放入碗中，用流動清水輕輕沖洗，去除表面灰塵，再浸泡於清水約 10 分鐘，瀝乾備用。
  2. 乾燥菊花用清水稍微沖洗，去除雜質。
  3. 將枸杞子與菊花放入茶壺或保溫杯中，倒入 600 毫升約 80-90°C 的熱水。
  4. 靜置 5-10 分鐘，待枸杞吸水膨脹、菊花釋放香氣後即可飲用。
  5. 可根據個人口味加入少許冰糖調味。
食用注意事項／食用宜忌
  • ：適合長期使用電腦、眼睛疲勞或肝火旺盛者，有助清肝明目。
  • ：脾胃虛寒、容易腹瀉者不宜多飲；菊花性涼，孕婦及經期女性應適量食用。
  • 注意：枸杞不宜長時間浸泡或用沸水反覆沖泡，以免營養流失。

2.枸杞紅棗水

枸杞紅棗水 詳情
材料
  • 枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
  • 紅棗 5-6 顆
  • 熱水 500 毫升
  • 蜜糖（可選）1 茶匙
製作步驟
  1. 枸杞子用清水沖洗後浸泡 10 分鐘，瀝乾。
  2. 紅棗洗淨，去核並剪成小塊（增加釋放養分）。
  3. 將枸杞子與紅棗放入茶壺，倒入 500 毫升熱水（約 85°C）。
  4. 浸泡 10-15 分鐘，待紅棗變軟、枸杞膨脹後即可飲用。
  5. 可加入少許蜜糖調味，攪拌均勻。
食用注意事項／食用宜忌
  • ：適合氣血不足、手腳冰冷或面色蒼白的女性，有助補氣養血。
  • ：糖尿病患者不宜加糖；濕熱體質或口腔潰瘍者應避免過量。
  • 注意：紅棗含糖量高，每次不宜超過 6 顆，避免脹氣。

3.枸杞桂圓養神茶

枸杞桂圓養神茶 詳情
材料 枸杞子 8 克（約 25-30 顆）
桂圓肉（乾燥龍眼肉） 10 克
熱水 500 毫升
冰糖（可選）少許
製作步驟
  1. 枸杞子用清水輕洗後浸泡 10 分鐘，瀝乾備用。
  2. 桂圓肉用溫水沖洗，去除表面雜質。
  3. 將枸杞子與桂圓肉放入保溫杯，倒入 500 毫升熱水（約 80°C）。
  4. 浸泡 10 分鐘，待桂圓肉軟化並釋放甜味後即可飲用。
  5. 可依喜好加入少許冰糖，增添風味。
食用注意事項／食用宜忌
  • ：適合失眠、健忘或心悸者，有助養血安神。
  • ：內火旺盛、口乾舌燥者不宜多飲；桂圓性溫，孕婦應諮詢醫師。
  • 注意：每日枸杞用量不宜超過 15 克，避免上火。

4.枸杞山楂消脂水

枸杞山楂消脂水
材料 枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
乾燥山楂片 10 克（約 5-6 片）
熱水 600 毫升
蜂蜜（可選）1 茶匙
製作步驟
  1. 枸杞子用清水沖洗，浸泡 10 分鐘後瀝乾。
  2. 山楂片用溫水洗淨，去除灰塵。
  3. 將枸杞子與山楂片放入茶壺，倒入 600 毫升熱水（約 90°C）。
  4. 靜置 15 分鐘，待山楂釋放酸味並與枸杞融合後即可飲用。
  5. 可加入少許蜂蜜中和酸味，攪拌均勻。
食用注意事項／食用宜忌
  • ：適合油膩飲食後飲用，有助消食化脂、促進新陳代謝。
  • ：胃酸過多或胃潰瘍患者不宜空腹飲用；山楂性微寒，脾胃虛弱者慎用。
  • 注意：不建議長時間熬煮，以免山楂酸性過強刺激胃部。

5.枸杞桑椹護髮茶

枸杞桑椹護髮茶 詳情
材料 枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
乾燥桑椹 10 克
熱水 500 毫升
冰糖（可選）少許
製作步驟
  1. 枸杞子用清水沖洗，浸泡 10 分鐘後瀝乾。
  2. 乾燥桑椹用溫水洗淨，去除雜質。
  3. 將枸杞子與桑椹放入保溫杯，倒入 500 毫升熱水（約 85°C）。
  4. 浸泡 10-15 分鐘，待桑椹變軟並釋放紫色汁液後即可飲用。
  5. 可加入少許冰糖調味，增添甜度。
食用注意事項／食用宜忌
  • ：適合頭髮乾枯、脫髮或肝腎不足者，有助補益肝腎、改善睡眠。
  • ：腹瀉或腸胃虛寒者不宜多飲；桑椹性寒，過量可能引起不適。
  • 注意：桑椹易染色，建議使用深色杯具，避免沾染衣物。

護肝抗衰老 枸杞5大健康功效

台灣營養師許睿涵指枸杞含多種營養，除β-胡蘿蔔素及維他命C外亦有獨特枸杞多醣，營養種類及功效包括：

枸杞營養成份

  • β-胡蘿蔔素：保護視力，預防眼睛疲勞和乾澀。
  • 維他命C：增強免疫系統，促進膠原蛋白合成。
  • 枸杞多醣：提升免疫力，具有抗發炎作用。
  • 葉黃素與玉米黃素：保護視網膜，預防黃斑部病變。
  • 纖維：提供腸道益生菌食物來源，維護腸道健康。

枸杞5大功效

  1. 護肝明目：有助於減輕眼睛疲勞，改善視力，特別適合長時間使用電子產品的人士。
  2. 增強免疫力：富含多種抗氧化物質，能提升身體的防禦能力。
  3. 滋補腎臟：有助於提升精力和體力，對腎虛和疲勞等症狀有幫助。
  4. 抗衰老：枸杞含有抗氧化營養素，有助於延緩衰老。
  5. 促進血液循環：有助於降低膽固醇，對心血管健康有益。

此外，台灣預防醫學醫生張適恆指，枸杞的多醣體成分能調節白血球，幫助攻擊癌細胞，如乳癌細胞。這些多醣體能將M2型白血球轉變為M1型，有效對抗腫瘤。

每日食用份量建議 6類人避食

台灣中醫師陳潮宗指出，一般成年人建議每日食用枸杞份量為10至20克（約10至15粒），但亦不宜長期每日食用，否則可能因枸杞的燥熱特性引致「上火」，以下6類人士亦應避免食用枸杞：

  • 脾胃虛弱、消化不良者：枸杞滋補，過量食用可能加重脾胃負擔，導致腹脹、腹瀉等問題。
  • 感冒發燒者：枸杞屬於較為溫和的食材，感冒發燒期間食用會助長體內熱氣，不利於病情恢復。
  • 過敏體質者：對枸杞過敏的人應該避免食用枸杞，因為可能會引發過敏反應，如皮疹、紅腫、癢感等。若你從未吃過枸杞，第一次食用時應該小量測試，觀察是否有過敏症狀。
  • 孕婦和哺乳期婦女：雖然枸杞有很多益處，但孕婦和哺乳期婦女應謹慎食用。過量食用可能會對胎兒或嬰兒造成影響，尤其是在孕期的早期或有流產風險的情況下，建議在醫師指導下食用。
  • 服用某些藥物的人：枸杞可能會與某些藥物發生交互作用，特別是免疫抑制劑、降壓藥和抗凝血藥物等。服用這些藥物的人，應該在醫師指導下食用枸杞。
  • 肝腎功能不全者：枸杞對於肝腎功能不全的人來說，可能會增加腎臟負擔，對肝腎健康有一定影響。因此這些人應該避免過量食用枸杞。

枸杞食用前應簡單沖洗，沖水時建議使用60至80度的溫熱水而要避免用滾水，以免高溫破壞營養成分；另外沖水時可重覆沖泡2至3次，如發現水的顏色變淺，即代表養分已盡數釋放。
回到目錄

關鍵詞
枸杞食譜

熱門文章

 