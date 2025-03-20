枸杞水食譜｜補腎防癌抗老化 即睇5款枸杞水食譜 拆解食用禁忌1種情況避食
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枸杞是常見的平民中藥材，其用途亦相當廣泛，不論沖水、煲湯或入菜皆適宜。枸杞含有200多種不同成份，如類黃酮、多酚以及多醣等，帶來抗氧化、調節免疫系統甚至預防癌症效用。以下將為大家拆解枸杞營養價值及功效，並送上5款枸杞水食譜供大家參考。
枸杞水食譜目錄
枸杞水食譜
1.枸杞菊花茶
|枸杞菊花茶
|詳情
|材料
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|製作步驟
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|食用注意事項／食用宜忌
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2.枸杞紅棗水
|枸杞紅棗水
|詳情
|材料
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|製作步驟
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|食用注意事項／食用宜忌
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3.枸杞桂圓養神茶
|枸杞桂圓養神茶
|詳情
|材料
|枸杞子 8 克（約 25-30 顆）
桂圓肉（乾燥龍眼肉） 10 克
熱水 500 毫升
冰糖（可選）少許
|製作步驟
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|食用注意事項／食用宜忌
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4.枸杞山楂消脂水
|枸杞山楂消脂水
|材料
|枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
乾燥山楂片 10 克（約 5-6 片）
熱水 600 毫升
蜂蜜（可選）1 茶匙
|製作步驟
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|食用注意事項／食用宜忌
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5.枸杞桑椹護髮茶
|枸杞桑椹護髮茶
|詳情
|材料
|枸杞子 10 克（約 30-40 顆）
乾燥桑椹 10 克
熱水 500 毫升
冰糖（可選）少許
|製作步驟
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|食用注意事項／食用宜忌
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護肝抗衰老 枸杞5大健康功效
台灣營養師許睿涵指枸杞含多種營養，除β-胡蘿蔔素及維他命C外亦有獨特枸杞多醣，營養種類及功效包括：
枸杞營養成份
- β-胡蘿蔔素：保護視力，預防眼睛疲勞和乾澀。
- 維他命C：增強免疫系統，促進膠原蛋白合成。
- 枸杞多醣：提升免疫力，具有抗發炎作用。
- 葉黃素與玉米黃素：保護視網膜，預防黃斑部病變。
- 纖維：提供腸道益生菌食物來源，維護腸道健康。
枸杞5大功效
- 護肝明目：有助於減輕眼睛疲勞，改善視力，特別適合長時間使用電子產品的人士。
- 增強免疫力：富含多種抗氧化物質，能提升身體的防禦能力。
- 滋補腎臟：有助於提升精力和體力，對腎虛和疲勞等症狀有幫助。
- 抗衰老：枸杞含有抗氧化營養素，有助於延緩衰老。
- 促進血液循環：有助於降低膽固醇，對心血管健康有益。
此外，台灣預防醫學醫生張適恆指，枸杞的多醣體成分能調節白血球，幫助攻擊癌細胞，如乳癌細胞。這些多醣體能將M2型白血球轉變為M1型，有效對抗腫瘤。
每日食用份量建議 6類人避食
台灣中醫師陳潮宗指出，一般成年人建議每日食用枸杞份量為10至20克（約10至15粒），但亦不宜長期每日食用，否則可能因枸杞的燥熱特性引致「上火」，以下6類人士亦應避免食用枸杞：
- 脾胃虛弱、消化不良者：枸杞滋補，過量食用可能加重脾胃負擔，導致腹脹、腹瀉等問題。
- 感冒發燒者：枸杞屬於較為溫和的食材，感冒發燒期間食用會助長體內熱氣，不利於病情恢復。
- 過敏體質者：對枸杞過敏的人應該避免食用枸杞，因為可能會引發過敏反應，如皮疹、紅腫、癢感等。若你從未吃過枸杞，第一次食用時應該小量測試，觀察是否有過敏症狀。
- 孕婦和哺乳期婦女：雖然枸杞有很多益處，但孕婦和哺乳期婦女應謹慎食用。過量食用可能會對胎兒或嬰兒造成影響，尤其是在孕期的早期或有流產風險的情況下，建議在醫師指導下食用。
- 服用某些藥物的人：枸杞可能會與某些藥物發生交互作用，特別是免疫抑制劑、降壓藥和抗凝血藥物等。服用這些藥物的人，應該在醫師指導下食用枸杞。
- 肝腎功能不全者：枸杞對於肝腎功能不全的人來說，可能會增加腎臟負擔，對肝腎健康有一定影響。因此這些人應該避免過量食用枸杞。
枸杞食用前應簡單沖洗，沖水時建議使用60至80度的溫熱水而要避免用滾水，以免高溫破壞營養成分；另外沖水時可重覆沖泡2至3次，如發現水的顏色變淺，即代表養分已盡數釋放。
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