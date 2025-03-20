枸杞水食譜｜補腎防癌抗老化 即睇5款枸杞水食譜 拆解食用禁忌1種情況避食

枸杞是常見的平民中藥材，其用途亦相當廣泛，不論沖水、煲湯或入菜皆適宜。枸杞含有200多種不同成份，如類黃酮、多酚以及多醣等，帶來抗氧化、調節免疫系統甚至預防癌症效用。以下將為大家拆解枸杞營養價值及功效，並送上5款枸杞水食譜供大家參考。