減肥飲食｜260磅廚師椎間盤突出 改食1款油激減80磅 醫生拆解揀靚油3大重點
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食物油分多很多時被視為致肥原因，但其實關鍵在於油的種類；選擇攝取適當的「好油」有益健康之餘甚至有助減肥。一名廚師高峰期曾重達118公斤（約260磅），因過重而罹患多種疾病，其後透過改善飲食習慣1招成功減去足足80磅，重拾健康。
260磅廚師患椎間盤突出 轉食1款油激減70磅
台灣家醫科醫生李思賢日前透過影片分享減肥案例；當地廚師馬可在30歲時體重一度高達118公斤（約260磅）；由於工作關係，馬可經常長時間站立，因負磅太重而導致椎間盤突出。求醫後醫生建議他多食用橄欖油，以促進代謝同時減肥。
馬可其後聽眾建議，多食用橄欖油並同時採取地中海飲食法，最終成功減至82公斤，前後體重相差足足36公斤（79.2磅），幾乎等於一個小朋友體重，差異極之明顯。
多攝取橄欖油有助減血脂
李思賢向來推薦地中海飲食法。他透露過去收到不少減肥人士詢問，稱地中海飲食大量採用橄欖油會否對心血管構成負擔。他引述科學研究指，橄欖油吃得越多，血液中的壞膽固醇（LDL）以及體重都會越標準；他又特別提醒減肥人士不要完全避免攝取油，而應該適合適量攝入好的油脂，其中橄欖油就是理想選擇。
他指出橄欖油中的植化素有助於抗發炎及荷爾蒙平衡，並富含單元不飽和脂肪酸，適量攝取反而有助於改善三高、降低血脂及控制體重；事實上，多項研究顯示長期食用橄欖油有助於降低血脂、控制體重及保護心血管健康。
挑選橄欖油3大重點
對於如何選擇優質橄欖油，李思賢就提醒應注意以下3點：
- 選擇玻璃瓶裝以降低塑化劑風險
- 選擇深色瓶身以避免陽光和光線影響油的品質
- 挑選適合的份量；雖然大罐較便宜，但若用不完可能影響油的品質。
李思賢又指，特級初榨橄欖油因富含油酸和多酚類抗氧化物，與降低心血管疾病風險有關。
圖片來源：FB「馬可老師的地中海料理教室 」