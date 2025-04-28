減肥飲食｜260磅廚師椎間盤突出 改食1款油激減80磅 醫生拆解揀靚油3大重點

食物油分多很多時被視為致肥原因，但其實關鍵在於油的種類；選擇攝取適當的「好油」有益健康之餘甚至有助減肥。一名廚師高峰期曾重達118公斤（約260磅），因過重而罹患多種疾病，其後透過改善飲食習慣1招成功減去足足80磅，重拾健康。

