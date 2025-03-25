椰菜花｜椰菜花有黑點=發霉？ 專家提醒2種情況不應食用 推薦1種煮法防止營養流失
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即使是新鮮的椰菜花，放入雪櫃後幾日都好容易會出現黑點或咖黃色斑點，其外觀有時與發霉相當近似，易令人覺得椰菜花經已變壞。有專家就拆解椰菜花黑點「真身」，並提醒如發現椰菜花出然2種情況就應該儘早棄掉。
椰菜花有黑點=發霉？
根據英國版《哈芬登郵報》（The Huffington Post）報道指，美國廚師暨食物資訊網站Yummy Taste Food的創辦Norah Clark曾表示，椰菜花上的黑點其實是氧化作用；這是花椰菜接觸空氣和陽光後的自然過程，類似於蘋果切開後果肉由黃色轉為咖啡色。
報道指，椰菜花即使已出現黑點其實仍可食用；美國營養師Kelly Costa表示，氧化過程不會產生有害化合物，因此食用有黑點的花椰菜不必擔心安全問題。
現2大情況不應食用
Clark續指如椰菜花上的黑點不大，且聞起來和看起來仍然新鮮，通常花椰菜仍然清脆且沒有黏糊，這樣的情況下仍可食用，只需在食用前切除黑點即可，但如果出現以下狀況就應該棄掉：
- 黑點分布廣泛，且椰菜花散發出異味
- 質地變得黏稠，往往代表椰菜花經已變壞
椰菜花保鮮小技巧
想令椰菜花保持新鮮並避免黑點出現，Costa建議將椰菜花放入密封容器，並放在雪櫃保存，因為雪櫃的低溫及低濕度能減緩氧化過程；此外放入雪櫃前建議不要清洗椰菜花。她還建議選購時挑選顏色亮白、變色程度最少的椰菜花，這些是新鮮椰菜花的指標，可保存更長時間。
滾水煮椰菜花易致營養流失
許多人認為滾水烚椰菜花是一種清淡健康的烹調方式，但有日本專家建議最好避免使用熱水燙煮椰菜花；椰菜花富含多種營養素，其中維他命C含量尤其豐富，甚至是相同重量檸檬的兩倍以上。然而由於椰菜花含有大量鉀和硫代葡萄糖苷（Sulforaphane）等水溶性營養素，若以水煮方式烹調這些營養素可能會流失到湯汁中。
據東京都健康保健局資料，相比用滾水煮，微波爐加熱的時間通常較短，維他命C的保留率更高。此外由於維生素C是水溶性的，燙煮時會溶於水中，因此相較於用水燙煮，使用微波爐或蒸煮的方式更能有效保留椰菜花的營養成分。