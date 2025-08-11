飲食營養｜白烚超過X分鐘損抗癌力 椰菜花控制血糖兼防老 專家推薦1日餐單強化代謝功能
蔬菜向來被視為健康食物，當中如西蘭花、椰菜花一類十字花科蔬菜更因擁有抗癌效果而特別受推崇。有營養師指出，椰菜花除抗癌外更具護心及控糖功效，但要注意烹調時間不宜過長，否則其營養成分將被破壞，抗癌效果亦會白白流失。
椰菜花屬十字花科蔬菜 有助抑制癌細胞增生
台灣營養師薛曉晶在其社交平台專頁撰文，指椰菜花之所以能抗癌和抗發炎，是因為它屬於十字花科蔬菜，能啟動細胞解毒酵素並抑制癌細胞增生。它富含植化素和抗氧化成分，如蘿蔔硫素、吲哚類化合物、維他命C、葉黃素和玉米黃素，這些成分有助於代謝致癌物、調節荷爾蒙、保護乳腺與前列腺健康，並具抗氧化作用。
椰菜花益處獲多項研究支持
薛曉晶續指，2025年多項科學研究均證實椰菜花功效。據《Br J Pharmacol》一項細胞實驗，蘿蔔硫素及單糖偶聯化合物能有效抑制NF-ĸB發炎訊號，降低慢性發炎相關的免疫反應；《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev》的觀察性研究顯示，十字花科蔬菜的攝取與乳癌存活率之間可能存在正向關聯。
《Contemp Clin Trials》的研究則指出，增加十字花科蔬菜攝取有望延緩膀胱癌復發時間；《Diabetes Obes Metab》的隨機交叉試驗顯示，椰菜花對血糖控制有更正面的作用，特別適合血壓升高但尚未確診糖尿病的人群。
烚椰菜花不應超過5分鐘
薛曉晶提醒，烹調椰菜花時間切忌太長，水煮超過5分鐘已經會破壞蘿蔔硫素，削減其抗癌效能，建議快炒或短時間蒸煮。她又建議搭配橄欖油、芝麻醬等好油，促進脂溶性抗氧化物吸收，並與蛋白質食物如雞蛋、豆腐一起食用，有助於代謝與修復。她又指椰菜花應在冷藏3日內食完以確保新鮮。
薛曉晶提醒，花椰菜每週攝取3至5次為佳，每次約1至1.5碗，但以下3類人就要注意食用：
- 甲狀腺功能低下者應避免生食過量，應煮熟後食用
- 腎功能不佳者因花椰菜屬高鉀蔬菜，建議與營養師評估份量後食用
- 易脹氣者可與薑、蔥等溫性食材同煮
