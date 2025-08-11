飲食營養｜白烚超過X分鐘損抗癌力 椰菜花控制血糖兼防老 專家推薦1日餐單強化代謝功能

蔬菜向來被視為健康食物，當中如西蘭花、椰菜花一類十字花科蔬菜更因擁有抗癌效果而特別受推崇。有營養師指出，椰菜花除抗癌外更具護心及控糖功效，但要注意烹調時間不宜過長，否則其營養成分將被破壞，抗癌效果亦會白白流失。

