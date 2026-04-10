飲食營養｜口感差常被丟棄 椰菜1個部位藏營養精華 營養師教2大烹調方法營養倍增
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椰菜由於外層葉片纖維較粗且口感生硬，一般人在烹調前往往習慣將其剝除丟棄。然而有專家就指出，此舉等同將整棵蔬菜最精華之營養部分白白浪費。只要掌握正確烹調手法，被視為「廚餘」之外葉亦能成為抗氧化及促進腸道健康的佳餚。
吸收陽光積聚養分 椰菜外葉具3大益處
台灣營養師陳珮淳於社交平台發文，形容外葉除了是植物「第一線防線」之外亦同時是「能量工廠」；由於該部位長時間受陽光照射，光合作用最為活躍，因而累積大量人體所需營養：
- 蘊含豐富抗氧化物：外葉積聚較多維生素C、葉綠素及各類植化素，有助於人體抗氧化、促進新陳代謝及調節體質。
- 提升身體防護力：上述密集之營養素能協助身體建立更強防護屏障，抵禦外來威脅。
- 高膳食纖維促消化：雖然外葉成熟度較高致口感偏硬，但同時代表其膳食纖維含量極高，對維持腸道健康及促進消化系統運作極具功效。
營養師教烹調方法 加油蒜頭炒有助吸收
面對外葉纖維較粗之缺點，陳珮淳建議可透過特定烹調方式改善口感，同時保留並進一步提升其營養價值：
- 適量食油清炒：加入適量食油烹煮不僅能軟化生硬纖維，高溫與油脂更有助人體吸收蔬菜中之脂溶性維生素。
- 配搭蒜頭爆香：以蒜頭佐料清炒，能有效掩蓋外葉本身之青澀味，使其更易入口，同時可發揮幫助腸道消化及進一步提升身體防護力之效用。
胃潰瘍患者 飲椰菜汁更勝食藥
台灣營養醫學專家劉博仁仁在其社交平台發文指，椰菜不僅纖維含量豐富，還含有「維他命U」這種特殊成分。他指維他命U其實並非真正維他命，但研究顯示它對於保護胃黏膜和促進胃潰瘍癒合有顯著效果；早在1950年代的醫學文獻中已有記載，指胃潰瘍患者每天飲用新鮮椰菜汁，康復速度比一般療程更快，除改善腸胃不適外亦能提升生活品質。
椰菜6大營養效果 助排毒兼防癌
除了維他命U以外，椰菜還富含其他多種營養素，包括：
- 維他命C：能增強免疫力和抗氧化能力
- 維他命K：有助凝血和骨骼健康
- 葉酸：對孕婦和細胞修復有益
- 鉀：有助降血壓
- 硫化合物：有助於肝臟解毒，還具有抗癌潛力。
劉博仁亦建議多種椰菜的烹調方法，例如加入蒜頭和辣椒快炒，或是加入湯中煮出甜味、切細絲涼拌、製成煎餅，甚至用電鍋煮成椰菜飯底，不僅對腸胃有益還能增強免疫力。