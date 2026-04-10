飲食營養｜口感差常被丟棄 椰菜1個部位藏營養精華 營養師教2大烹調方法營養倍增

椰菜由於外層葉片纖維較粗且口感生硬，一般人在烹調前往往習慣將其剝除丟棄。然而有專家就指出，此舉等同將整棵蔬菜最精華之營養部分白白浪費。只要掌握正確烹調手法，被視為「廚餘」之外葉亦能成為抗氧化及促進腸道健康的佳餚。

