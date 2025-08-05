健康飲食｜1款水果獲封降血脂神器 連食3個月壞膽固醇降20% 促進血管健康醫生建議每日食

現代人關注血脂問題，要改善膽固醇，有專家就建議可從飲食角度出發，其中有病例就涉及高血脂患者，他們每日食用牛油果後低密度膽固醇（壞膽固醇）顯著下降，「好膽固醇」亦同時提升，良好的控制血脂效果亦令牛油果被稱為「降膽固醇水果之王」。

