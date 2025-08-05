健康飲食｜1款水果獲封降血脂神器 連食3個月壞膽固醇降20% 促進血管健康醫生建議每日食
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現代人關注血脂問題，要改善膽固醇，有專家就建議可從飲食角度出發，其中有病例就涉及高血脂患者，他們每日食用牛油果後低密度膽固醇（壞膽固醇）顯著下降，「好膽固醇」亦同時提升，良好的控制血脂效果亦令牛油果被稱為「降膽固醇水果之王」。
牛油果營養成份豐富
台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生於當地節目《下班經濟學》指出，水果的選擇與食用方式對健康影響甚大；血糖控制不佳或患有慢性腎病的人士，應避免高升糖指數（GI）的水果，如荔枝、龍眼與釋迦等。然而牛油果儘管屬高脂水果，但其脂肪主要是單元不飽和脂肪酸，有助於減少壞膽固醇、提升好膽固醇，同時降低三酸甘油酯，是非常健康的選擇。
劉博仁指牛油果的營養價值極高，不僅含有豐富的單元不飽和脂肪酸，還包含維他命A、C、E，以及鈣、鎂、鉀和菸鹼素（維他命B3），其中菸鹼素對神經系統健康有顯著幫助，全面促進身體機能。
每日半個牛油果 3個月後壞膽固醇減2成
劉醫生分享指，一名男性患者原本血脂過高，生活習慣不佳且偏愛加工食品。患者開始戒吃加工品，同時每天食用半個牛油果，3個月之後，壞膽固醇（低密度膽固醇）由150降至121，高密度膽固醇（好膽固醇）則由40上升至60。
情況相似地，另一患者每日食用3分1個牛油果，持續3個月，同樣是三酸甘油酯從200多下降至130，說明牛油果對改善血脂及促進心血管健康的正面影響。劉醫生建議，高血脂患者可將牛油果納入每日飲食，作為改善血脂的輔助方法。
每日建議食用份量
食用份量方面，一般成年人建議每天最多食用半個至一個小型牛油果（約100-200g），女士建議不超過4分之3（約150g）；食用份量可根據需求不同調整，如有意減肥建議可每日食用4分之1至半個，如正採取生酮飲食則可日食1個。此外，牛油果雖屬「好脂肪」，但仍然是高熱量食物，攝取過多易致肥，建議把牛油果攝取量部分取代其他油脂或堅果種子類。