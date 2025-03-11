每日必食1款水果防癌降血脂 93歲張忠謀不食藥擊退胃病 營養豐富1片=綜合維他命
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台積電創辦人張忠謀雖已93歲高齡，但身體依然健壯。事實上，妻子張淑芬曾透露張忠謀每天早上必吃一片木瓜，令他的胃病得以大幅改善，甚至不再需要服藥。有營養師指出，該水果因含有獨特的酵素「木瓜蛋白酶」，適量食用有助於降低膽固醇，減少中風等心血管疾病的風險。有中醫師則表示，木瓜具有通便、降血壓、解毒消腫等功效，因療效眾多而被譽為「百益之果」。
木瓜含多種營養素 減心臟病、高血壓風險
據台灣營養師李婉萍指，木瓜熱量低，富含具抗氧化效果的維生素A、C、E，以及鎂、鉀和纖維，這些成分有助於保持動脈健康、促進血液流動，並降低血中膽固醇，從而減少心臟病、高血壓和中風的風險。此外，木瓜中的葉酸含量也相當豐富，能降低體內「同半胱胺酸」濃度，進而減少心血管疾病的機率。
李婉萍指出，食用木瓜還能增進皮膚與眼睛的健康。木瓜含有維生素C，有助於膠原蛋白的形成，及維生素A，能促進皮膚和黏膜的健康，從而保養皮膚並保護眼睛，預防乾眼症、白內障及眼睛老化。木瓜中含有的「木瓜蛋白酶」是一種獨特的酵素，常被用作嫩肉劑，因其能幫助蛋白質分解成氨基酸，讓身體更容易消化吸收。因此，在大魚大肉後吃些木瓜，有助於減輕腸胃負擔，維持消化道的正常生理機能。
中醫角度看木瓜益處
中醫師林貴指出，木瓜富含木瓜酶，是維生素A含量極高的水果，還含有維生素C、B及可溶性鈣、磷和礦物質，以及大量胡蘿蔔素、蛋白質、鈣鹽、蛋白酶、檸檬酶等。木瓜還含有多種胺基酸，能有效補充人體養分，增強抗病能力。
食太多可致皮膚變黃 拆解木瓜每日食用上限
李婉萍提醒，雖然木瓜有益健康，但若攝取過多，當中的胡蘿蔔素可能導致皮膚色素沉澱變黃。不過，只要暫停食用一段時間，膚色便會逐漸恢復正常。
根據《健康2.0》報道，台灣營養師劉純君指出，100克木瓜的營養成分相當於一顆綜合維他命，堪稱真正的超級食物；木瓜的升糖指數約為60，是中等升糖指數的水果，熱量低，每百克僅38大卡。糖尿病患者每天可食用一顆中型300克的木瓜，分成兩次各150克食用，無需擔心血糖飆升。
3個重點揀靚木瓜
台灣農業部農糧署提供以下幾點建議，幫助大家挑選優質木瓜：
- 果形端正飽滿
- 表皮光滑具果粉
- 果色綠中帶黃且黃中透紅
圖片來源：網上圖片