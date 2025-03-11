每日必食1款水果防癌降血脂 93歲張忠謀不食藥擊退胃病 營養豐富1片=綜合維他命

台積電創辦人張忠謀雖已93歲高齡，但身體依然健壯。事實上，妻子張淑芬曾透露張忠謀每天早上必吃一片木瓜，令他的胃病得以大幅改善，甚至不再需要服藥。有營養師指出，該水果因含有獨特的酵素「木瓜蛋白酶」，適量食用有助於降低膽固醇，減少中風等心血管疾病的風險。有中醫師則表示，木瓜具有通便、降血壓、解毒消腫等功效，因療效眾多而被譽為「百益之果」。

