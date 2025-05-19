長壽飲食｜沖繩人長壽少慢性病 一道苦瓜料理每日必食 研究揭助穩血糖預防發炎

坊間常指炎熱天氣下食苦瓜有助「降火」。有營養醫學專家就指出，苦瓜所含有苦瓜皂苷等成分有益腸道健康，可降血糖及改善慢性發炎。他又指作為全球知名長壽地區的沖繩，當地居民幾乎每天食用一道苦瓜料理，被認為可能是他們延緩衰老、慢性病較少的原因之一。

