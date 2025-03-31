飲食營養｜降膽固醇助抗癌 海帶芽2大食譜推薦 配搭3種食物營養倍增

沖繩是日本首個「長壽村」。有營養師就指出沖繩人特別喜愛海帶麵豉湯，可能是當地居民長壽秘訣之一。事實上，海帶中的褐藻糖膠不僅有助於延年益壽，還能降低膽固醇、保護心血管及增強免疫力。然而，甲狀腺亢進患者應避免食用，以免病情惡化。

