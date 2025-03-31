飲食營養｜降膽固醇助抗癌 海帶芽2大食譜推薦 配搭3種食物營養倍增
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沖繩是日本首個「長壽村」。有營養師就指出沖繩人特別喜愛海帶麵豉湯，可能是當地居民長壽秘訣之一。事實上，海帶中的褐藻糖膠不僅有助於延年益壽，還能降低膽固醇、保護心血管及增強免疫力。然而，甲狀腺亢進患者應避免食用，以免病情惡化。
居民鍾情食海帶 沖繩成日本「長壽村」
台灣營養師高敏敏在社交媒體分享，指日本「長壽村」沖繩的居民特別愛吃海帶；這種海洋食材不僅能降低膽固醇，還能增強免疫力，是名副其實的超級食物。以海帶芽為例，這種又稱為裙帶的食材，口感滑溜，常用於涼拌或煮湯。每100克海帶芽含有39大卡熱量，並富含碳水化合物11.6克、膳食纖維10.1克、鈣346毫克及鎂123毫克，營養豐富。海帶不僅美味，還有以下健康益處：
海帶6大益處
1. 維持甲狀腺健康
海帶富含碘，是合成甲狀腺激素的重要來源，這對於維持細胞運作及調節新陳代謝至關重要。
2. 保護心血管
海帶中的水溶性膳食纖維和褐藻多糖有助於降低膽固醇，維持血管彈性。
3. 促進腸道健康
豐富的膳食纖維有助於排便順暢，維持腸道健康，並提高消化道功能。
4. 保護視力
海帶含有維生素A，能預防眼睛病變，維持夜間視力。
5. 預防骨質疏鬆
海帶富含鈣，有助於增加骨密度及維持牙齒健康，對素食者來說是理想的補鈣食材。
6. 增強免疫力
褐藻糖膠能調節免疫系統，幫助抵抗病毒和細菌。
海帶芽食譜推薦
1.海帶芽麵豉豆腐湯
材料
- 豆腐 200g
- 乾海帶芽 4g
- 水 800cc
- 麵豉 40g
做法
- 豆腐切成適量大小，煲滾水並依序放入豆腐、乾海帶芽。
- 乾海帶芽膨脹變大後，加入味噌攪拌均勻即可熄火。
2.涼拌乾海帶芽
材料
- 乾海帶芽
- 芝麻油
- 鹽巴
- 醬油
- 芝麻粒
做法
- 乾海帶芽泡水至膨脹後瀝乾。
- 淋上芝麻油、鹽巴、醬油均勻攪拌，撒上芝麻粒即可。
食用海帶芽注意事項
海帶雖含有豐富營養，但高敏敏提醒有甲狀腺亢進患者應避免食用海帶，以免加重病情；綜合日本傳媒報道，當地著名腸道專家藤田紘一郎醫生亦建議多食用海帶芽，不僅有助於改善腸道健康，還富含多種營養素，有助於保護心臟、眼睛、防癌及增強免疫力。
海帶配3種食物營養加倍
1.豆腐
豆腐中含有多種皂角甘，會促使碘排出人體，而海帶芽含豐富的碘，兩者搭配非常適合。海帶芽與豆腐一同烹煮，不但味道鮮美，又有營養互補之效。
2.冬瓜
冬瓜有清熱解毒、利水消腫的功效，與海帶芽搭配，可達到清熱利尿、降脂、降血壓的效用。海帶芽與冬瓜一同煮湯，就是一道鮮甜的養身湯品。
3.芝麻
芝麻能改善血液循環，促進新陳代謝，海帶芽中含豐富的碘和鈣，二者搭配，可美容顏、抗衰老。
3類人不宜食海帶
- 罹患甲狀腺亢進者，切勿吃海帶。海帶中的碘含量豐富，會使病情加重。
- 罹患關節炎症患者，切勿吃海帶。海帶有較多的尿酸，被人體吸收後容易在關節中形成尿酸結晶，會加重關節炎的症狀。
- 海帶中有豐富的鐵質，為了不阻礙體內鐵質的吸收，吃海帶後不要立即喝茶或是吃太酸澀的水果。