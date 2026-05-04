重金屬｜經常食海鮮致慢性腎病 64歲男體內重金屬嚴重超標 醫生拆解5大地雷 1款季節性美食高危
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除使用劣質廚具之外，不良飲食習慣亦可導致重金屬在體內累積，引發重大健康問題。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享病例，一名64歲老翁過量進食海鮮，導致體內重金屬嚴重超標，確診中度慢性腎病。他警告，重金屬會透過慢性蓄積無聲無息地摧毀腎臟，並詳細列出日常生活中5大最易累積重金屬食物，提醒大眾避開洗腎危機。
體檢揭砷鉛超標 戒食海鮮半年成功逆轉
洪永祥醫生指出，腎臟是人體最重要過濾工廠，每日要過濾約180公升血液。然而，重金屬進入體內後不會即時引發劇痛，而是慢慢累積；當體檢報告出現異常紅字時，腎功能往往已經流失超過一半。
他分享了一名64歲李先生病例。該名老翁身體硬朗，平時只有輕微高血壓，沒有水腫或蛋白尿。由於熱愛海釣，他天天進食海鮮，甚少吃紅肉。怎料在一次例行體檢中，他確診了中度慢性腎病。醫療團隊進一步檢驗發現，李先生尿液中重金屬「砷」濃度高達586.9µg/L，超標正常值6倍，體內同時伴隨「鉛」含量超標；這種多重重金屬暴露令其腎小管承受嚴重氧化壓力。
為挽救腎功能，醫療團隊為他制定了為期半年「環境阻斷與強化代謝」計劃，嚴令他停止食用任何自行捕撈海產，改飲高品質過濾水，並處方口服解毒劑以捕捉並排出血液中金屬離子。半年後奇蹟發生，李先生尿砷水平回復正常，腎功能（肌酸酐清除率）更由46大幅回升到了80mL/min，成功從中度慢性腎病逆轉回輕度受損，避過了日後洗腎厄運。
拆解4大傷腎金屬 隱藏日常生活中
洪永祥解釋，大眾容易在日常生活中不知不覺攝取以下4大傷腎重金屬：
- 鉛：隱藏於老舊自來水管、鮮豔劣質餐具底釉及部分非法中草藥中。會引發慢性間質性腎炎，並常伴隨高血壓與痛風（稱為鉛痛風）。
- 鎘：被稱為「骨頭與腎臟雙重殺手」。工業廢水污染農田後，水稻與根莖類植物會強烈吸附鎘。其腎毒性最強且半衰期長達20至30年，專門攻擊腎小管。
- 汞（水銀）：特別是甲基汞，透過海洋食物鏈在大型掠食性魚類體內濃縮。急性接觸會造成急性腎小管壞死；慢性接觸則易引起膜性腎病變。
- 砷：存在於受污染地下水與底棲類生物中，屬一級致癌物。除了具備腎毒性，亦有強烈血管毒性，會嚴重影響腎臟血液供應。
5大高危食物 倡多食芫荽番薯排毒
根據台灣衛福部食藥署最新衛生標準，洪永祥歸納了5大最易累積重金屬高危食物：
- 大型深海魚類：旗魚、吞拿魚、鯊魚等處於食物鏈頂端，體內甲基汞濃度極高，會直接攻擊腎小球。建議改食鯖魚、秋刀魚等小型魚類，並避開魚皮與內臟。
- 禽畜內臟類：腎臟與肝臟是動物代謝毒素器官，重金屬「鎘」容易積存其中。長期攝取會造成近端腎小管功能障礙，打破「食豬腰補腎」傳統謬誤。
- 帶殼水產與蟹膏：扇貝、生蠔等生物透過過濾海水獲取營養，會將鎘與砷濃縮在腺體中。研究指出，蟹膏重金屬含量往往比蟹肉高出數十倍。
- 來源不明穀物：稻米對鎘吸附力極強，若種植於受污染土地會產出「鎘米」，長期食用會引發「痛痛病」、嚴重蛋白尿與骨質流失。
- 色彩鮮豔加工食品：非法添加工業色素或廉價糖果蜜餞，染料中可能含有高濃度鉛，對兒童腎臟發育傷害尤為顯著。
洪永祥總結，即使重金屬防不勝防，但李先生個案證明了只要及早阻斷污染源，腎臟絕對具備自我修復能力。他建議大眾多飲水，進食多樣化原型食物，並多攝取黑木耳、番薯、南瓜、蘋果、大蒜、洋蔥、芫荽及益生菌等有助排毒食物，讓腎臟重拾健康。