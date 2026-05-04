重金屬｜經常食海鮮致慢性腎病 64歲男體內重金屬嚴重超標 醫生拆解5大地雷 1款季節性美食高危

除使用劣質廚具之外，不良飲食習慣亦可導致重金屬在體內累積，引發重大健康問題。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享病例，一名64歲老翁過量進食海鮮，導致體內重金屬嚴重超標，確診中度慢性腎病。他警告，重金屬會透過慢性蓄積無聲無息地摧毀腎臟，並詳細列出日常生活中5大最易累積重金屬食物，提醒大眾避開洗腎危機。

