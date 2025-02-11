消委會牛油｜15款人造牛油/塗抹醬檢出致癌物 推薦11款4.5分或以上滿分只售$19
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消委會牛油｜13款人造牛油含致癌物氯丙二醇
消委會早前驗測市面上28款預先包裝的牛油、人造牛油及塗抹醬，售價由$19至$90不等，結果發現超過一半的樣本檢出有害物質，包括具有基因毒性和致癌性的環氧丙醇，以及攝取過量會損害腎臟及男性生殖能力的縮水甘油脂肪酸酯。
在本次測試中，所有12款牛油樣本均未檢出有毒的氯丙二醇（3-MCPD），但16款人造牛油及塗抹醬中，有13款檢出3-MCPD，含量最高的樣本為「earth balance」，每公斤含有1200微克，未超出歐盟標準上限。根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）及歐洲食物安全局（EFSA）的報告，長期每日過量攝入氯丙二醇，可能會對腎臟功能、中樞神經系統造成損害，甚至影響雄性生殖系統。
消委會牛油｜11款4.5星或以上牛油推薦
高評分牛油丨1. Flora Light Spread 總評：5星
Flora Light Spread
總評：5星
售價：$43.9
高評分牛油丨2. Meadows Spread with Sunflower Oil 總評：5星
Meadows Spread with Sunflower Oil
總評：5星
售價：$19
高評分牛油丨3. Pauls Australian Butter(Unsalted) 總評：4.5星
Pauls Australian Butter(Unsalted)
總評：4.5星
售價：$36
高評分牛油丨4.大公司 Daisy 無鹽牛油 總評：4.5星
大公司 Daisy 無鹽牛油
總評：4.5星
售價：$48.9
高評分牛油丨5.Lactima 牛油 (無鹽) 總評：4.5星
Lactima 牛油 (無鹽)
總評：4.5星
售價：$24
高評分牛油丨6.Heritage Butter (Salted) 總評：4.5星
Heritage Butter (Salted)
總評：4.5星
售價：$39.9
高評分牛油丨7.大公司 Daisy Butter Blend 總評：4.5星
大公司 Daisy Butter Blend
總評：4.5星
售價：$48.9
高評分牛油丨8.銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable 總評：4.5星
銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable
總評：4.5星
售價：$56.5
高評分牛油丨9.雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 總評：4.5星
雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油
總評：4.5星
售價：$31.9
高評分牛油丨10.table lands Butter Spreadwith Plant Sterols 總評：4.5星
table lands Butter Spreadwith Plant Sterols
總評：4.5星
售價：$42.9
高評分牛油丨11.Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original 總評：4.5星
Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original
總評：4.5星
售價：$90
消委會牛油｜15款檢出致癌物環氧丙醇
環氧丙醇同樣是一種具有基因毒性和致癌性的物質，歐洲食物安全局的報告指出，攝入「偏高」環氧丙醇（即每公斤體重攝入0.6至4.9微克）對健康可能產生不良影響。此次測試中，有15款樣本檢出環氧丙醇，含量由每公斤60微克至1500微克不等，其中「earth balance」的含量最高，達到每公斤1500微克，相當於每茶匙（5克）含有7.5微克環氧丙醇，超出歐盟標準（每公斤1000微克）。
雪印檢出苯並[a]芘
此外，「雪印特級植物牛油」檢出微量的苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克。苯並[a]芘是世界衞生組織國際癌症研究機構列為「令人類患癌」的基因致癌物。目前香港食安中心為食油訂定的行動水平是每公斤10微克苯並[a]芘，而歐盟標準上限則為每公斤2微克。因此，儘管「雪印特級植物牛油」檢出苯並[a]芘，但其含量符合香港現行的行動水平及歐盟標準上限。
以下為15款含基因致癌物牛油：
- Crisco All-Vegetable Shortening
- 銀寶Lurpak有鹽軟牛脂Spreadable Slightly Salted
- Président Ambassador Culinary Fat Blend (Unsalted)
- Flora Light Spread
- Meadows Spread with Sunflower Oil
- 雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油Neo Soft Spread
- Meiji Butter Soft
- earth balance Original Buttery Spread
- Olive Grove Classic Spread Butter
- Laburnum Vegetable Fat Spread
- OraSi Vegetable fat for spread 70% Margarina
- Constantia Garlic Margarine
- Marin Food Garlic Margarine
- table lands Butter Spread with Plant Sterols
- Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original
消委會牛油｜Meadows、Flora獲五星評價 多款表現優異
在28款牛油、人造牛油及塗抹醬產品中，僅有兩款獲得最高的五星評級，分別是「Flora Light Spread」和「Meadows Spread with Sunflower Oil」。
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消委會牛油｜1款反式脂肪酸含量最高 長期攝入增心血管疾病風險
反式脂肪酸對健康的危害不容小覷，它會增加體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平，長期攝入過量可能會增加患心血管疾病的風險。測試結果顯示，「安佳」牛油的反式脂肪酸含量最高，每100克含有5.0克反式脂肪酸，而「OraSi」則未檢出反式脂肪酸。
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消委會牛油｜牛油不宜高溫烹調 正確食用5大建議
牛油經常用作烹煮或製作糕點，但並非每款牛油都適合煮食，以一般牛油為例其煙點（約150°C至175°C）比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，並不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。消委會則建議烹2牛油時注意以下5點：
- 牛油的煙點（約150°C至175°C）比一般精煉食用植物油低。當加熱至100°C時，當中水分蒸發後，易燒焦變黑，因此牛油不宜高溫煎炒，較適合製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。
- 如選擇以牛油烹調，應選無鹽牛油，因較易控制鈉含量。有鹽牛油較適合塗抹麵包，塗抹醬亦不宜烹調食物。
- 製作西餐醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。
- 如想用牛油煎牛扒，建議使用澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，不易燒焦變黑，煙點較高（約230°C至250°C）。
- 牛油（butter）屬動物性油脂，當中約一半是飽和脂肪酸，跟人造牛油及塗抹醬產品均屬於高脂食物，過量攝入會增加患心血管疾病風險
*資料源自消委會第551期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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牛油和人造牛油有什麼區別？哪種更健康？
牛油主要由牛奶中的乳脂製成，含有較多飽和脂肪酸。人造牛油則是由植物油或動物油氫化製成，可能含有反式脂肪酸。一般來說，牛油的風味更濃郁，但過量攝取飽和脂肪酸可能增加心血管疾病風險；人造牛油的脂肪含量較低，但部分產品可能含有有害的反式脂肪酸。建議選擇不含反式脂肪酸的人造牛油，並適量攝取。
牛油應該如何保存？
牛油應保存在雪櫃中，以防止其變質或氧化。開封後的牛油建議盡快食用完畢，或使用密封容器保存，以延長其保鮮期。若發現牛油出現異味、變色或發霉等情況，應立即丟棄。
牛油的煙點是什麼意思？
牛油的煙點是指牛油開始分解並產生煙霧的溫度。一般牛油的煙點較低，約為150°C至175°C，不適合高溫煎炒。若需要高溫烹調，建議選擇煙點較高的澄清牛油（clarified butter）。
如何判斷牛油是否變質？
牛油變質時，可能會出現以下情況：
* 外觀： 顏色變深、出現霉點或油水分離。
* 氣味： 產生酸敗或腐臭味。
* 質地： 變得軟爛或出現顆粒感。
若發現牛油出現以上任何一種情況，應避免食用。
食用過多牛油會對健康造成什麼影響？
牛油含有較多飽和脂肪酸，過量攝取可能增加血液中的膽固醇含量，進而增加心血管疾病的風險。因此，建議適量攝取牛油，並注意均衡飲食，保持健康的生活方式。