消委會牛油｜15款人造牛油/塗抹醬檢出致癌物 推薦11款4.5分或以上滿分只售$19

【消委會牛油/致癌物/氯丙二醇/環氧丙醇/推薦/推介】牛油是許多人喜愛的食材，無論是塗抹麵包、烹飪或是烘焙，都能增添風味。然而，消委會早前的一項牛油測試結果發現，預先包裝牛油、 人造牛油及塗抹醬等含不同污染物，其中15款更檢出基因致癌物環氧丙醇多款，但當中仍有多款獲得高分評價，5星滿分之選最平只售$19。