消委會牛油｜15款人造牛油/塗抹醬檢出致癌物 推薦11款4.5分或以上滿分只售$19

消委會牛油｜15款人造牛油/塗抹醬檢出致癌物 推薦11款4.5分或以上滿分只售$19

飲食營養
東方新地

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【消委會牛油/致癌物/氯丙二醇/環氧丙醇/推薦/推介】牛油是許多人喜愛的食材，無論是塗抹麵包、烹飪或是烘焙，都能增添風味。然而，消委會早前的一項牛油測試結果發現，預先包裝牛油、 人造牛油及塗抹醬等含不同污染物，其中15款更檢出基因致癌物環氧丙醇多款，但當中仍有多款獲得高分評價，5星滿分之選最平只售$19。

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消委會牛油｜13款人造牛油含致癌物氯丙二醇

消委會早前驗測市面上28款預先包裝的牛油、人造牛油及塗抹醬，售價由$19至$90不等，結果發現超過一半的樣本檢出有害物質，包括具有基因毒性和致癌性的環氧丙醇，以及攝取過量會損害腎臟及男性生殖能力的縮水甘油脂肪酸酯。

在本次測試中，所有12款牛油樣本均未檢出有毒的氯丙二醇（3-MCPD），但16款人造牛油及塗抹醬中，有13款檢出3-MCPD，含量最高的樣本為「earth balance」，每公斤含有1200微克，未超出歐盟標準上限。根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）及歐洲食物安全局（EFSA）的報告，長期每日過量攝入氯丙二醇，可能會對腎臟功能、中樞神經系統造成損害，甚至影響雄性生殖系統。

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消委會牛油｜11款4.5星或以上牛油推薦

高評分牛油丨1. Flora Light Spread 總評：5星

消委會牛油 Flora Light Spread,總評：5星,售價：$43.9（圖片來源：消委會）
Flora Light Spread,總評：5星,售價：$43.9（圖片來源：消委會）

Flora Light Spread
總評：5星
售價：$43.9

高評分牛油丨2. Meadows Spread with Sunflower Oil 總評：5星

消委會牛油 Meadows Spread with Sunflower Oil,總評：5星,售價：$19（圖片來源：消委會）
Meadows Spread with Sunflower Oil,總評：5星,售價：$19（圖片來源：消委會）

Meadows Spread with Sunflower Oil
總評：5星
售價：$19

高評分牛油丨3. Pauls Australian Butter(Unsalted) 總評：4.5星

消委會牛油 Pauls Australian Butter(Unsalted),總評：4.5星,售價：$36（圖片來源：消委會）
Pauls Australian Butter(Unsalted),總評：4.5星,售價：$36（圖片來源：消委會）

Pauls Australian Butter(Unsalted)
總評：4.5星
售價：$36

高評分牛油丨4.大公司 Daisy 無鹽牛油 總評：4.5星

消委會牛油 大公司 Daisy 無鹽牛油,總評：4.5星,售價：$48.9（圖片來源：消委會）
大公司 Daisy 無鹽牛油,總評：4.5星,售價：$48.9（圖片來源：消委會）

大公司 Daisy 無鹽牛油
總評：4.5星
售價：$48.9

高評分牛油丨5.Lactima 牛油 (無鹽) 總評：4.5星

消委會牛油 Lactima 牛油 (無鹽),總評：4.5星,售價：$24（圖片來源：消委會）
Lactima 牛油 (無鹽),總評：4.5星,售價：$24（圖片來源：消委會）

Lactima 牛油 (無鹽)
總評：4.5星
售價：$24

高評分牛油丨6.Heritage Butter (Salted) 總評：4.5星

消委會牛油 Heritage Butter (Salted),總評：4.5星,售價：$39.9（圖片來源：消委會）
Heritage Butter (Salted),總評：4.5星,售價：$39.9（圖片來源：消委會）

Heritage Butter (Salted)
總評：4.5星
售價：$39.9

高評分牛油丨7.大公司 Daisy Butter Blend 總評：4.5星

消委會牛油 大公司 Daisy Butter Blend,總評：4.5星,售價：$48.9（圖片來源：消委會）
大公司 Daisy Butter Blend,總評：4.5星,售價：$48.9（圖片來源：消委會）

大公司 Daisy Butter Blend
總評：4.5星
售價：$48.9

高評分牛油丨8.銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable 總評：4.5星

消委會牛油 銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable,總評：4.5星,售價：$56.5（圖片來源：消委會）
銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable,總評：4.5星,售價：$56.5（圖片來源：消委會）

銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable
總評：4.5星
售價：$56.5

高評分牛油丨9.雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 總評：4.5星

消委會牛油 雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油,總評：4.5星,售價：$31.9（圖片來源：消委會）
雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油,總評：4.5星,售價：$31.9（圖片來源：消委會）

雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油
總評：4.5星
售價：$31.9

高評分牛油丨10.table lands Butter Spreadwith Plant Sterols 總評：4.5星

消委會牛油 table lands Butter Spreadwith Plant Sterols,總評：4.5星,售價：$42.9（圖片來源：消委會）
table lands Butter Spreadwith Plant Sterols,總評：4.5星,售價：$42.9（圖片來源：消委會）

table lands Butter Spreadwith Plant Sterols
總評：4.5星
售價：$42.9

高評分牛油丨11.Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original 總評：4.5星

消委會牛油 Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original,總評：4.5星,售價：$90（圖片來源：消委會）
Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original,總評：4.5星,售價：$90（圖片來源：消委會）

Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original
總評：4.5星
售價：$90

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消委會牛油｜15款檢出致癌物環氧丙醇

環氧丙醇同樣是一種具有基因毒性和致癌性的物質，歐洲食物安全局的報告指出，攝入「偏高」環氧丙醇（即每公斤體重攝入0.6至4.9微克）對健康可能產生不良影響。此次測試中，有15款樣本檢出環氧丙醇，含量由每公斤60微克至1500微克不等，其中「earth balance」的含量最高，達到每公斤1500微克，相當於每茶匙（5克）含有7.5微克環氧丙醇，超出歐盟標準（每公斤1000微克）。

雪印檢出苯並[a]芘

此外，「雪印特級植物牛油」檢出微量的苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克。苯並[a]芘是世界衞生組織國際癌症研究機構列為「令人類患癌」的基因致癌物。目前香港食安中心為食油訂定的行動水平是每公斤10微克苯並[a]芘，而歐盟標準上限則為每公斤2微克。因此，儘管「雪印特級植物牛油」檢出苯並[a]芘，但其含量符合香港現行的行動水平及歐盟標準上限。

以下為15款含基因致癌物牛油：

  1. Crisco All-Vegetable Shortening
  2. 銀寶Lurpak有鹽軟牛脂Spreadable Slightly Salted
  3. Président Ambassador Culinary Fat Blend (Unsalted)
  4. Flora Light Spread
  5. Meadows Spread with Sunflower Oil
  6. 雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油Neo Soft Spread
  7. Meiji Butter Soft
  8. earth balance Original Buttery Spread
  9. Olive Grove Classic Spread Butter
  10. Laburnum Vegetable Fat Spread
  11. OraSi Vegetable fat for spread 70% Margarina
  12. Constantia Garlic Margarine
  13. Marin Food Garlic Margarine
  14. table lands Butter Spread with Plant Sterols
  15. Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original

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消委會牛油｜Meadows、Flora獲五星評價 多款表現優異

在28款牛油、人造牛油及塗抹醬產品中，僅有兩款獲得最高的五星評級，分別是「Flora Light Spread」和「Meadows Spread with Sunflower Oil」。

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消委會牛油｜1款反式脂肪酸含量最高 長期攝入增心血管疾病風險

反式脂肪酸對健康的危害不容小覷，它會增加體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平，長期攝入過量可能會增加患心血管疾病的風險。測試結果顯示，「安佳」牛油的反式脂肪酸含量最高，每100克含有5.0克反式脂肪酸，而「OraSi」則未檢出反式脂肪酸。

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消委會牛油｜牛油不宜高溫烹調 正確食用5大建議

牛油經常用作烹煮或製作糕點，但並非每款牛油都適合煮食，以一般牛油為例其煙點（約150°C至175°C）比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，並不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。消委會則建議烹2牛油時注意以下5點：

  • 牛油的煙點（約150°C至175°C）比一般精煉食用植物油低。當加熱至100°C時，當中水分蒸發後，易燒焦變黑，因此牛油不宜高溫煎炒，較適合製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。
  • 如選擇以牛油烹調，應選無鹽牛油，因較易控制鈉含量。有鹽牛油較適合塗抹麵包，塗抹醬亦不宜烹調食物。
  • 製作西餐醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。
  • 如想用牛油煎牛扒，建議使用澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，不易燒焦變黑，煙點較高（約230°C至250°C）。
  • 牛油（butter）屬動物性油脂，當中約一半是飽和脂肪酸，跟人造牛油及塗抹醬產品均屬於高脂食物，過量攝入會增加患心血管疾病風險

*資料源自消委會第551期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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牛油和人造牛油有什麼區別？哪種更健康？

牛油主要由牛奶中的乳脂製成，含有較多飽和脂肪酸。人造牛油則是由植物油或動物油氫化製成，可能含有反式脂肪酸。一般來說，牛油的風味更濃郁，但過量攝取飽和脂肪酸可能增加心血管疾病風險；人造牛油的脂肪含量較低，但部分產品可能含有有害的反式脂肪酸。建議選擇不含反式脂肪酸的人造牛油，並適量攝取。

牛油應該如何保存？

牛油應保存在雪櫃中，以防止其變質或氧化。開封後的牛油建議盡快食用完畢，或使用密封容器保存，以延長其保鮮期。若發現牛油出現異味、變色或發霉等情況，應立即丟棄。

牛油的煙點是什麼意思？

牛油的煙點是指牛油開始分解並產生煙霧的溫度。一般牛油的煙點較低，約為150°C至175°C，不適合高溫煎炒。若需要高溫烹調，建議選擇煙點較高的澄清牛油（clarified butter）。

如何判斷牛油是否變質？

牛油變質時，可能會出現以下情況：
* 外觀： 顏色變深、出現霉點或油水分離。
* 氣味： 產生酸敗或腐臭味。
* 質地： 變得軟爛或出現顆粒感。
若發現牛油出現以上任何一種情況，應避免食用。

食用過多牛油會對健康造成什麼影響？

牛油含有較多飽和脂肪酸，過量攝取可能增加血液中的膽固醇含量，進而增加心血管疾病的風險。因此，建議適量攝取牛油，並注意均衡飲食，保持健康的生活方式。

圖片來源：消委會資料或影片來源：消委會

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