消委會罐頭魚｜46款罐頭魚含重金屬/致癌物 20款獲評滿分安全最平$11.9

消委會罐頭魚｜46款罐頭魚含重金屬/致癌物 20款獲評滿分安全最平$11.9

飲食營養
東方新地
【消委會罐頭魚/消委會/罐頭魚/沙甸魚/吞拿魚/鯪魚/測試結果/致癌物/推薦/推介】消委會曾檢測市面46款常見的罐頭魚，發現所有均含重金屬，9成吞拿魚驗出可令智力下降的水銀，其中1款售價最貴，竟含最多重金屬，但仍有20款罐頭魚總評獲5分滿分。

消委會罐頭魚目錄

消委會罐頭魚｜20款罐頭魚總評滿分

消委會是次檢測市面46款常見罐頭魚樣本，包括19款罐頭沙甸魚、20款罐頭吞拿魚及7款罐頭鯪魚，售價介乎$7.8至$149。除營養素含量檢測外，其他檢測內容還有金屬污染物水平（包括鎘、砷、無機砷、鉛、汞、甲基汞等）、以及食物所含有的染色料及多氯聯苯含量。最後發現以下20款罐頭魚總評最高，當中包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭沙甸魚。

消委會罐頭魚｜5款最高分罐頭鯪魚

1.消委會罐頭魚｜鷹金錢金獎豆豉鯪魚 5分 $23.9

消委會罐頭魚 鷹金錢金獎豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$23.9。（圖片來源：網上圖片）
鷹金錢金獎豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$23.9。（圖片來源：網上圖片）

鷹金錢金獎豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$23.9。

2.消委會罐頭魚｜金龍牌辣椒豆豉鯪魚 5分 $16.9

消委會罐頭魚 金龍牌辣椒豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。（圖片來源：網上圖片）
金龍牌辣椒豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。（圖片來源：網上圖片）

金龍牌辣椒豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。

3.消委會罐頭魚｜長城牌豆豉鯪魚 5分 $15.9

消委會罐頭魚 長城牌豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$15.9。（圖片來源：網上圖片）
長城牌豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$15.9。（圖片來源：網上圖片）

長城牌豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$15.9。

4.消委會罐頭魚｜珍寶欖角鯪魚 5分$19.5

消委會罐頭魚 珍寶欖角鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$19.5（圖片來源：網上圖片）
珍寶欖角鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$19.5（圖片來源：網上圖片）

珍寶欖角鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$19.5。

5.消委會罐頭魚｜天龍豆豉鯪魚 5分 $16.9

消委會罐頭魚 天龍豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。（圖片來源：網上圖片）
天龍豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。（圖片來源：網上圖片）

天龍豆豉鯪魚，聲稱來源地：中國，售價：$16.9。

消委會罐頭魚｜6款最高分罐頭沙甸魚

1.消委會罐頭魚｜Ramirez Sardines in Natural 5分 $11.9

消委會罐頭魚 Ramirez Sardines in Natural，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$11.9。（圖片來源：網上圖片）
Ramirez Sardines in Natural，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$11.9。（圖片來源：網上圖片）

Ramirez Sardines in Natural，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$11.9。

2.消委會罐頭魚｜Connetable-Sardines in Oil with Chillies 5分 $39.9

消委會罐頭魚 Connetable-Sardines in Oil with Chillies，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$39.9。（圖片來源：網上圖片）
Connetable-Sardines in Oil with Chillies，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$39.9。（圖片來源：網上圖片）

Connetable-Sardines in Oil with Chillies，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$39.9。

3.消委會罐頭魚｜Hagoromo Canned Sardine 5分 $19.5

消委會罐頭魚 Hagoromo Canned Sardine，聲稱來源地：日本，售價：$19.5。（圖片來源：網上圖片）
Hagoromo Canned Sardine，聲稱來源地：日本，售價：$19.5。（圖片來源：網上圖片）

Hagoromo Canned Sardine，聲稱來源地：日本，售價：$19.5。

4.消委會罐頭魚｜John West Sardines in Brine 5分$26.9

消委會罐頭魚 John West Sardines in Brine，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$26.9。（圖片來源：網上圖片）
John West Sardines in Brine，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$26.9。（圖片來源：網上圖片）

John West Sardines in Brine，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$26.9。

5.消委會罐頭魚｜Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence 5分 $49.9

消委會罐頭魚 Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence，聲稱來源地：法國，售價：$49.9。（圖片來源：網上圖片）
Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence，聲稱來源地：法國，售價：$49.9。（圖片來源：網上圖片）

Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence，聲稱來源地：法國，售價：$49.9。

6.消委會罐頭魚｜Tesco鹽水浸沙甸 5分 $15.9

消委會罐頭魚 Tesco鹽水浸沙甸魚，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$15.9。（圖片來源：網上圖片）
Tesco鹽水浸沙甸魚，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$15.9。（圖片來源：網上圖片）

Tesco鹽水浸沙甸魚，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$15.9。

消委會罐頭魚｜9款罐頭吞拿魚總評最高

1.消委會罐頭魚｜雄雞標低脂水浸吞拿魚片5分$23.9

消委會罐頭魚 雄雞標低脂水浸吞拿魚片，聲稱來源地：泰國，售價：$23.9。（圖片來源：網上圖片）
雄雞標低脂水浸吞拿魚片，聲稱來源地：泰國，售價：$23.9。（圖片來源：網上圖片）

雄雞標低脂水浸吞拿魚片，聲稱來源地：泰國，售價：$23.9。

2.消委會罐頭魚｜船長之選葵花籽油浸吞拿魚片 5分$18.9

消委會罐頭魚 船長之選葵花籽油浸吞拿魚片，聲稱來源地：印尼，售價：$18.9。（圖片來源：網上圖片）
船長之選葵花籽油浸吞拿魚片，聲稱來源地：印尼，售價：$18.9。（圖片來源：網上圖片）

船長之選葵花籽油浸吞拿魚片，聲稱來源地：印尼，售價：$18.9。

3.消委會罐頭魚｜Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S 5分$47.9

消委會罐頭魚 Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S，聲稱來源地：日本，售價：$47.9。（圖片來源：網上圖片）
Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S，聲稱來源地：日本，售價：$47.9。（圖片來源：網上圖片）

Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S，聲稱來源地：日本，售價：$47.9。

4.消委會罐頭魚｜佳之選吞拿魚植物油浸 5分$20.5

消委會罐頭魚 佳之選吞拿魚植物油浸，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。（圖片來源：網上圖片）
佳之選吞拿魚植物油浸，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。（圖片來源：網上圖片）

佳之選吞拿魚植物油浸，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。

5.消委會罐頭魚｜美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring 5分$21.9

消委會罐頭魚 美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。（圖片來源：網上圖片）
美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。（圖片來源：網上圖片）

美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。

6.消委會罐頭魚｜美味牌葵花籽油浸吞拿魚 5分$21.9

消委會罐頭魚 美味牌葵花籽油浸吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。（圖片來源：網上圖片）
美味牌葵花籽油浸吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。（圖片來源：網上圖片）

美味牌葵花籽油浸吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$21.9。

7.消委會罐頭魚｜Greenseas Tuna Chunks in Springwater 5分$20.5

消委會罐頭魚 Greenseas Tuna Chunks in Springwater，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。（圖片來源：網上圖片）
Greenseas Tuna Chunks in Springwater，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。（圖片來源：網上圖片）

Greenseas Tuna Chunks in Springwater，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。

8.消委會罐頭魚｜Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil 5分$45.9

消委會罐頭魚 Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil，聲稱來源地：西班牙，售價：$45.9。（圖片來源：網上圖片）
Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil，聲稱來源地：西班牙，售價：$45.9。（圖片來源：網上圖片）

Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil，聲稱來源地：西班牙，售價：$45.9。

9.消委會罐頭魚｜風味牌綠咖哩吞拿魚 5分$13.5

消委會罐頭魚 風味牌綠咖哩吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$13.5。（圖片來源：網上圖片）
風味牌綠咖哩吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$13.5。（圖片來源：網上圖片）

風味牌綠咖哩吞拿魚，聲稱來源地：泰國，售價：$13.5。

消委會罐頭魚｜9成沙甸魚驗出鎘 可致慢性中毒

消委會罐頭魚 消委會罐頭魚的健康風險。（圖片來源：消委會）
消委會罐頭魚的健康風險。（圖片來源：消委會）

是次檢測發現46款罐頭魚全部都含重金屬，包括銻、砷、無機砷、鎘、鉻、鉛、汞（水銀）、甲基汞、錫。沙甸魚樣本檢出的平均鎘含量最高，其次是吞拿魚樣本，而鯪魚樣本沒有檢出鎘。過量攝入可使人慢性中毒或引致不能逆轉的腎功能障礙、骨骼軟化、骨折。有17款（約9成）沙甸魚被驗出鎘，其中2款輕微超出上限，分別是「三角嘜」茄汁沙甸魚及「金龍牌」XO醬沙甸魚。6成吞拿魚被驗出鎘，超出上限而鯪魚樣本沒有檢出鎘。

消委會罐頭魚｜9成吞拿魚驗出水銀

是次檢測發現，18款吞拿魚樣本（9成）檢出甲基汞（俗稱水銀），吞拿魚樣本的平均含量高過鯪魚和沙甸魚樣本。甲基汞可損害人體神經系統，大量攝取不利胎兒神經系統發育，也可令幼童智力下降。在是次吞拿魚樣本中，甲基汞含量最高的是「Ortiz」White Tuna Fillets in Olive Oil，每公斤0.28毫克，其含量達《修訂規例》上限約一半。該樣本無機砷含量亦最高，每公斤0.09毫克，達《修訂規例》上限的九成。有專家估計，無機砷可誘發肺癌。值得留意，其售價為$149，屬是次檢測最貴的樣本。

消委會罐頭魚｜12款含致癌物多氯聯苯

是次檢測發現12款罐頭魚含致癌物多氯聯苯，多氯聯苯是因工業產生而長時間存在於環境中的污染物，國際癌症研究機構將其列為「令人類患癌」組別，除增加患癌風險外，長期攝入亦會損害免疫系統及內分泌系統。

12款罐頭魚含致癌物多氯聯苯一覽表：

  • Ramirez Sardines in Natural
  • 雄雞標番茄汁沙丁魚
  • Del Monte Sardines in Teriyaki Sauce
  • Hagoromo Canned Sardine
  • 樂魚牌茄汁沙丁魚
  • Tesco鹽水浸沙甸魚
  • Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10
  • 古龍牌茄汁沙丁魚
  • 珠江橋牌梅菜鯪魚
  • 美味牌礦泉水浸吞拿魚
  • Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil

消委會罐頭魚｜20款總評最高罐頭魚一覽表

產品名稱 售價 總評
鷹金錢金獎豆豉鯪魚 $23.9 5分
金龍牌辣椒豆豉鯪魚 $16.9 5分
長城牌豆豉鯪魚 $15.9 5分
珍寶欖角鯪魚 $19.5 5分
天龍豆豉鯪魚 $16.9 5分
Ramirez Sardines in Natural $11.9 5分
Connetable-Sardines in Oil with Chillies $39.9 5分
Hagoromo Canned Sardine $19.5 5分
John West Sardines in Brine $26.9 5分
Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence $49.9 5分
Tesco鹽水浸沙甸魚 $15.9 5分
雄雞標低脂水浸吞拿魚片 $23.9 5分
船長之選葵花籽油浸吞拿魚片 $18.9 5分
Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S $47.9 5分
佳之選吞拿魚植物油浸 $20.5 5分
美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring $21.9 5分
美味牌葵花籽油浸吞拿魚 $21.9 5分
Greenseas Tuna Chunks in Springwater $20.5 5分
Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil $45.9 5分
風味牌綠咖哩吞拿魚 $13.5 5分

*資料取自消委會第525期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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罐頭吞拿魚有多個不同品種，該如何選擇？

品種較大的吞拿魚例如長鰭吞拿魚（albacore tuna），其重金屬含量一般比體型細小的品種高。胎兒和兒童腦部處於發育階段，較成人更易受甲基汞影響，大量攝取可令幼童智力下降。

罐頭魚應否魚肉連骨一齊吃？

沙甸魚、鯪魚等罐頭魚，經加熱、加壓後，細骨變軟，盡量連骨吃，可吸收更多鈣質。但要減少進食豆豉、醬汁等配料，以免吸收更多的鈉。

進食魚類時，那些人士需要特別小心？

幼童、孕婦和準備懷孕的女性，應避免進食體型較大的捕獵性魚類，以免過量攝入甲基汞。食安中心提出某些魚類，包括長鰭吞拿魚和黃鰭吞拿魚（yellowfin tuna）的甲基汞的風險，超過其含有的DHA和EPA益處。

圖片來源：網上圖片、消委會

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