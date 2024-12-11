消委會罐頭魚｜46款罐頭魚含重金屬/致癌物 20款獲評滿分安全最平$11.9
消委會罐頭魚目錄
消委會罐頭魚｜20款罐頭魚總評滿分
消委會是次檢測市面46款常見罐頭魚樣本，包括19款罐頭沙甸魚、20款罐頭吞拿魚及7款罐頭鯪魚，售價介乎$7.8至$149。除營養素含量檢測外，其他檢測內容還有金屬污染物水平（包括鎘、砷、無機砷、鉛、汞、甲基汞等）、以及食物所含有的染色料及多氯聯苯含量。最後發現以下20款罐頭魚總評最高，當中包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭沙甸魚。
消委會罐頭魚｜5款最高分罐頭鯪魚
1.消委會罐頭魚｜鷹金錢金獎豆豉鯪魚 5分 $23.9
Ramirez Sardines in Natural，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$11.9。
2.消委會罐頭魚｜Connetable-Sardines in Oil with Chillies 5分 $39.9
Connetable-Sardines in Oil with Chillies，聲稱來源地：摩洛哥，售價：$39.9。
3.消委會罐頭魚｜Hagoromo Canned Sardine 5分 $19.5
John West Sardines in Brine，聲稱來源地：葡萄牙，售價：$26.9。
5.消委會罐頭魚｜Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence 5分 $49.9
Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence，聲稱來源地：法國，售價：$49.9。
6.消委會罐頭魚｜Tesco鹽水浸沙甸 5分 $15.9
Greenseas Tuna Chunks in Springwater，聲稱來源地：泰國，售價：$20.5。
8.消委會罐頭魚｜Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil 5分$45.9
是次檢測發現46款罐頭魚全部都含重金屬，包括銻、砷、無機砷、鎘、鉻、鉛、汞（水銀）、甲基汞、錫。沙甸魚樣本檢出的平均鎘含量最高，其次是吞拿魚樣本，而鯪魚樣本沒有檢出鎘。過量攝入可使人慢性中毒或引致不能逆轉的腎功能障礙、骨骼軟化、骨折。有17款（約9成）沙甸魚被驗出鎘，其中2款輕微超出上限，分別是「三角嘜」茄汁沙甸魚及「金龍牌」XO醬沙甸魚。6成吞拿魚被驗出鎘，超出上限而鯪魚樣本沒有檢出鎘。
消委會罐頭魚｜9成吞拿魚驗出水銀
是次檢測發現，18款吞拿魚樣本（9成）檢出甲基汞（俗稱水銀），吞拿魚樣本的平均含量高過鯪魚和沙甸魚樣本。甲基汞可損害人體神經系統，大量攝取不利胎兒神經系統發育，也可令幼童智力下降。在是次吞拿魚樣本中，甲基汞含量最高的是「Ortiz」White Tuna Fillets in Olive Oil，每公斤0.28毫克，其含量達《修訂規例》上限約一半。該樣本無機砷含量亦最高，每公斤0.09毫克，達《修訂規例》上限的九成。有專家估計，無機砷可誘發肺癌。值得留意，其售價為$149，屬是次檢測最貴的樣本。
消委會罐頭魚｜12款含致癌物多氯聯苯
是次檢測發現12款罐頭魚含致癌物多氯聯苯，多氯聯苯是因工業產生而長時間存在於環境中的污染物，國際癌症研究機構將其列為「令人類患癌」組別，除增加患癌風險外，長期攝入亦會損害免疫系統及內分泌系統。
12款罐頭魚含致癌物多氯聯苯一覽表：
- Ramirez Sardines in Natural
- 雄雞標番茄汁沙丁魚
- Del Monte Sardines in Teriyaki Sauce
- Hagoromo Canned Sardine
- 樂魚牌茄汁沙丁魚
- Tesco鹽水浸沙甸魚
- Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10
- 古龍牌茄汁沙丁魚
- 珠江橋牌梅菜鯪魚
- 美味牌礦泉水浸吞拿魚
- Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil
消委會罐頭魚｜20款總評最高罐頭魚一覽表
|產品名稱
|售價
|總評
|鷹金錢金獎豆豉鯪魚
|$23.9
|5分
|金龍牌辣椒豆豉鯪魚
|$16.9
|5分
|長城牌豆豉鯪魚
|$15.9
|5分
|珍寶欖角鯪魚
|$19.5
|5分
|天龍豆豉鯪魚
|$16.9
|5分
|Ramirez Sardines in Natural
|$11.9
|5分
|Connetable-Sardines in Oil with Chillies
|$39.9
|5分
|Hagoromo Canned Sardine
|$19.5
|5分
|John West Sardines in Brine
|$26.9
|5分
|Lou Ferrignade Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence
|$49.9
|5分
|Tesco鹽水浸沙甸魚
|$15.9
|5分
|雄雞標低脂水浸吞拿魚片
|$23.9
|5分
|船長之選葵花籽油浸吞拿魚片
|$18.9
|5分
|Hoko Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S
|$47.9
|5分
|佳之選吞拿魚植物油浸
|$20.5
|5分
|美味牌礦泉水浸吞拿魚 B&F Tuna in Spring
|$21.9
|5分
|美味牌葵花籽油浸吞拿魚
|$21.9
|5分
|Greenseas Tuna Chunks in Springwater
|$20.5
|5分
|Olasagasti Yellowfin Tuna in Olive Oil
|$45.9
|5分
|風味牌綠咖哩吞拿魚
|$13.5
|5分
*資料取自消委會第525期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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罐頭吞拿魚有多個不同品種，該如何選擇？
品種較大的吞拿魚例如長鰭吞拿魚（albacore tuna），其重金屬含量一般比體型細小的品種高。胎兒和兒童腦部處於發育階段，較成人更易受甲基汞影響，大量攝取可令幼童智力下降。
罐頭魚應否魚肉連骨一齊吃？
沙甸魚、鯪魚等罐頭魚，經加熱、加壓後，細骨變軟，盡量連骨吃，可吸收更多鈣質。但要減少進食豆豉、醬汁等配料，以免吸收更多的鈉。
進食魚類時，那些人士需要特別小心？
幼童、孕婦和準備懷孕的女性，應避免進食體型較大的捕獵性魚類，以免過量攝入甲基汞。食安中心提出某些魚類，包括長鰭吞拿魚和黃鰭吞拿魚（yellowfin tuna）的甲基汞的風險，超過其含有的DHA和EPA益處。