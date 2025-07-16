減肥攻略｜實測打邊爐減肥法 營養師3個月激減22磅 推薦5大好處飽住瘦

「減肥」往往等同於「節食」，但其實只要揀啱食材，一飽口腹之慾的同時亦可以達到減重目標。有日本營養師就親身嘗試一種「火鍋減肥法」，成功在3個月內減去足足10公斤（約22磅）。她強調有關做法毋須捱餓，只要聰明地選擇食材，同時控制份量即可達成。

