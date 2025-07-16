減肥攻略｜實測打邊爐減肥法 營養師3個月激減22磅 推薦5大好處飽住瘦
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「減肥」往往等同於「節食」，但其實只要揀啱食材，一飽口腹之慾的同時亦可以達到減重目標。有日本營養師就親身嘗試一種「火鍋減肥法」，成功在3個月內減去足足10公斤（約22磅）。她強調有關做法毋須捱餓，只要聰明地選擇食材，同時控制份量即可達成。
正確食材+食法 日本營養師食火鍋減肥10公斤
日本營養師「麻生れいみ」於當地傳媒《Women’s Health》撰文，指自己最初是針對糖尿病患者開發這套低醣飲食法，結果卻發現不僅成功降低血糖，還減少了體脂，讓她成為日本知名的「低醣女王」。她其後將「涮涮鍋」融入日常飲食，透過豐富的蛋白質搭配大量蔬菜、海藻與菇類，並控制糖分攝取及延後澱粉的攝入，成功實現「飽住瘦」目標。
火鍋減肥法5大好處
麻生指出，火鍋有5大好處，包括：
- 可過濾多餘油脂：烚煮過程可去除部分油脂，讓豬五花或牛肩一類肉類變得更健康
- 含大量蔬菜：蔬菜加熱後體積變細，更容易吃下大量纖維與維生素
- 低醣控糖：食物以肉類及蔬菜為主，較少澱粉，甚至可改用蒟蒻或豆腐等替代品，有助穩定血糖
- 慢慢食不易過量：烚煮過程本就需要花時間，有助延長進食時間、提高飽足感
- 變化多：火鍋湯底及醬料與配料組合千變萬化，不易厭倦
進食次序有講究 先菜後肉、澱粉可免
麻生建議，採用火鍋減肥法時應先食蔬菜、菇類，然後是豆腐或蒟蒻，接下來再到肉類，最後才是可以省略的澱粉質。她建議在晚上6至8點前進食，蔬菜的份量建議要達「雙手捧滿」程度，肉類則以「一手掌大」為準，約150克（女性）至200克（男性）。如果是在外光顧食肆，她提醒要避開高糖的芝麻醬，轉而選擇和風醬或柑橘醋較佳；主食可用豆腐干或蒟蒻麵取代白飯與烏龍麵，以避免糖分超標。
夏日涼拌同樣有效
如覺得夏天不宜食火鍋，麻省亦推薦「冷涮涮鍋」食法，例如豬肉配蘿蔔泥與青紫蘇、雞胸肉配梅頭、白身魚搭配茗荷與大葉等，這些搭配不僅清爽，還能補充蛋白質與纖維。