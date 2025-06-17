減肥飲食｜涼粉+1種飲品助穩定血糖 熱量極低消暑同時減肥 專家拆解功效飯前VS飯後食？
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炎炎夏日，不少人都想食甜品消暑，但其實只要食用方法正確，消暑食物亦可幫助減肥。有減重專家指出，仙草與愛玉幾乎不含熱量，令它們成為減重的理想選擇，而且對穩定血糖、降血脂甚至延緩衰老都有幫助。
熱量近乎零 涼粉愛玉有助減肥降血糖
台灣減重醫生蕭捷健於社交平台專頁發文指，愛玉及仙草（亦即「涼粉」）熱量極低，每公斤的熱量僅約100到150大卡，幾乎可以忽略不計。研究顯示，食用仙草和愛玉不僅有助於減重，還能抗衰老。
蕭捷健解釋，愛玉是從愛玉子種子中搓洗出來的天然植物膠，依靠其中的果膠（pectin）自行凝固，無需添加人工凝膠劑，而果膠是一種水溶性膳食纖維，能幫助穩定飯後血糖。
飯前一碗增飽肚感 降壞膽固醇同時通便
蕭醫生續指，愛玉在腸道中形成膠狀物，能延緩食物消化和葡萄糖吸收的速度，增加飽足感，並有助於降低壞膽固醇、促進腸道蠕動及改善便秘。若想減脂，餐前食用一碗愛玉是個不錯的選擇。
至於仙草，蕭捷健表示，仙草含有多種多酚類化合物與植化素，具有抗氧化和抗發炎的潛力。研究顯示，仙草經水和酒精萃取後，能有效清除自由基，可能有助於降低體內的氧化壓力。蕭捷健提到，另一項小型臨床試驗顯示，與富含澱粉的食物一同食用仙草凍，可以降低餐後血糖反應，這可能是因為仙草中的多醣體具有抑制消化酶的作用。
切勿浸糖水 配無糖檸檬水效果更佳
蕭捷健提醒，無糖的愛玉和仙草幾乎不含熱量，非常適合在炎熱天氣、食慾不振時食用，但要留意勿將它們泡在糖水中，建議搭配無糖檸檬水食用，若想增加甜味，可加入少量阿拉伯糖、羅漢果糖或甜菊糖。
涼粉VS仙草 成份有何不同？
香港的「涼粉」與台灣的「仙草」同由涼粉草所製成，但兩者的製作方法有別；「仙草」一般是將涼粉草汁煮好後加入木薯粉所製成，其口感比較煙韌，當時人常與芋圓、紅豆一同食用，又或者直接加入台式飲品中。相對而言，香港的「涼粉」多有加入粘米粉、粟米甚至糖，其口感較彈牙，色澤亦一般仙草更深色。港人如有意參考上述食法，建議要選擇不含糖的「無糖涼粉」，又或者直接選擇「仙草」，以免糖分攝取過量，反增糖尿病風險。