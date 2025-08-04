減肥飲食｜綠豆穩血糖降血脂醫生大讚 低熱量低升糖減肥必食 醫生推薦簡易食譜30秒完成

要減肥甚至減低血糖上升幅度，好多人都會對澱粉質敬而遠之，其中就包括港人主食之一的白飯，然而完全戒除白飯亦容易令人感覺飢餓，不知不覺可能食得比平常更多。針對此問題，有專家就建議可以用綠豆代替白飯；他點出綠豆的熱量較白飯低，升糖指數亦只有3分之1，其成份甚至有助降低膽固醇，十分適合減重人士食用。

