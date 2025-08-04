減肥飲食｜綠豆穩血糖降血脂醫生大讚 低熱量低升糖減肥必食 醫生推薦簡易食譜30秒完成
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要減肥甚至減低血糖上升幅度，好多人都會對澱粉質敬而遠之，其中就包括港人主食之一的白飯，然而完全戒除白飯亦容易令人感覺飢餓，不知不覺可能食得比平常更多。針對此問題，有專家就建議可以用綠豆代替白飯；他點出綠豆的熱量較白飯低，升糖指數亦只有3分之1，其成份甚至有助降低膽固醇，十分適合減重人士食用。
低熱量低升糖 綠豆代替白飯有效減肥不挨餓
台灣減重醫生蕭捷健日前於社交平台拍片分享，指雖然同為澱粉，但其健康益處遠超白飯；每100克綠豆僅含70大卡熱量，相較之下白飯的熱量就超過130大卡，同時綠豆的升糖指數亦僅有白飯3分之1，對於控制血糖上升甚有幫助。蕭捷健續指，由於綠豆富含抗性澱粉及纖維，對腸道健康有益並可以減低飢餓感。此外，綠豆中的異黃酮能有效降低血液中的膽固醇。
蕭捷健建議可以綠豆取代白飯，而綠豆冬粉則可取代白麵條。綠豆裡面的抗性澱粉在大腸中被腸道菌分解後會成為益生菌的食物，這有助於控制血糖。
含豐富蛋白質有助減重
此外，蕭捷健指每100克綠豆含有25克蛋白質，比例高達25%，如以綠豆代替白飯可期望體重可快速下降。但蕭捷健提醒綠豆雖然低熱量低升糖，但始終仍屬碳水化合物，不應過量食用。他又建議如想製作加甜的綠豆湯，建議選用羅漢果糖或甜菊糖，兩者皆屬天然甜味劑且幾乎不含熱量。
另一方面，蕭捷健亦曾分享個人煮綠豆的快速方法，只需將洗乾淨的綠豆放入電飯煲，打開稀飯模式，30秒即可完成簡單的綠豆湯，既方便又健康。