減肥飲食｜女子靠早晚飲1款茶 毋須運動1個月瘦7磅 減腰圍體脂解決水腫
廣告
要減肥瘦身最好靠運動，但除此之外其實亦有其他方法。日本一位52歲家庭主婦透過每天早晚各飲一種茶，成功在1個月內減去3.1公斤（約6.8磅），體脂率亦顯著下降，就連腳部冰冷及水腫問題亦一併獲得改善。
早晚飲紅豆茶 1個月減重減腰圍
據日本雜誌《美ST》報導，這位身高160厘米、體重50公斤（110磅）的主婦其實並不算肥胖。她看過當地著名醫生石原新菜的紅豆茶食譜後決定每日早晚各飲一杯，每次份量約150ml（毫升），計劃甫進行至第二日已見到有分別。
飲用後的第2天，她發現排尿次數不變，但排尿量有所增加；第8天，長期困擾她的手腳冰冷問題消失；直到第20天，就連排便情況亦有顯著改善。即使沒有進行運動，其體重仍每天穩定下降。1個月後，她的體脂從28.8%降至26.5%，腰圍從68.5厘米減至62.8厘米，差異約5.7厘米（約2.2吋），腰腹部亦明顯變得平坦，水腫問題大幅改善。
紅豆茶製作方法
材料
- 紅豆100公克、水1.5公升、紅茶茶包4個
製作步驟
- 將紅豆稍微清洗，放入1公升滾水中，以細火煮20分鐘；加入500毫升水並繼續煮20分鐘，如紅豆仍然偏硬則可繼續加熱。
- 紅豆煮到中心變軟時可以熄火，放入4個紅茶茶包並靜置3分鐘。
- 用濾網等工具將紅豆隔走，完成。
紅豆茶熱飲凍飲皆宜，放入雪櫃可以保存大約3天
紅豆茶健康功效
報道指出，紅豆具有利尿作用，含有皂素，與紅茶搭配能溫暖身體。紅茶中的茶黃素還能減少脂肪累積，達致輕鬆瘦身效果。身體發冷和水腫通常是因為體內囤積過多水分，紅豆與紅茶結合比單獨攝取更能提升身體的保溫與排水效果。
腎功能欠佳者忌飲
台灣營養師高敏敏曾於社交平台提醒，腎臟病患者需注意紅豆的攝取量，因為紅豆富含鉀離子，腎功能欠佳人士或無法正常代謝，繼而引發心律不正或四肢無力等症狀。
圖片來源：美ST