40歲女為減肥1日3餐食蘋果 2個月減44磅致5大副作用 脫髮失眠兼患抑鬱

不少女士都會減肥改善外形，其方法離不開做運動或限制飲食。台灣減重專家陳威龍早前就分享病例，指一名40歲女子體重超過100，一日三餐只吃蘋果。女事主雖成功在短短兩個月內減去20公斤，但卻接連出現多種副作用，甚至包括罕見的耳鳴，一切原來與不均衡飲食有關。

