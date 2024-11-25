40歲女為減肥1日3餐食蘋果 2個月減44磅致5大副作用 脫髮失眠兼患抑鬱
不少女士都會減肥改善外形，其方法離不開做運動或限制飲食。台灣減重專家陳威龍早前就分享病例，指一名40歲女子體重超過100，一日三餐只吃蘋果。女事主雖成功在短短兩個月內減去20公斤，但卻接連出現多種副作用，甚至包括罕見的耳鳴，一切原來與不均衡飲食有關。
台灣減重科專科醫生陳威龍早前於社交媒體分享，指臨床上常見的瘦身方法多種多樣，如單一食物減肥法、極低熱量飲食、代餐減肥法及間歇性斷食等。這些方法是否適合，需視乎個人體質，應在健康的前提下選擇最合適的方式。以單一食物減肥法為例，近期流行的花椰菜、小黃瓜、蘋果減肥法等，都是以單一蔬果取代三餐，雖然能減重，但可能帶來副作用。
為減肥過量節食惹5大副作用
他分享一個病例，指一名40歲女子為減肥而只吃蘋果，2個月內體重從100公斤減至80公斤，但也伴隨著多種健康問題；除了低血糖和月經失調，她還出現掉髮、失眠，甚至耳鳴。有關耳鳴原因，陳醫生解釋是因為事主在短時間內暴瘦，導致耳咽管脂肪迅速消失，進而造成耳咽管壓力不平衡。此外由於蛋白質攝取不足，事主甚至出現憂鬱及極度疲憊情況。
脂肪分佈不均致耳鳴
陳威龍接受台媒訪問時指，耳咽管脂肪快速消失的情況相對罕見。他解釋，耳咽管周圍的脂肪組織有助於穩定其開閉功能，這些組織的快速減少可能影響耳咽管的正常運作。陳威龍提醒，快速減重不僅影響耳咽管，還可能改變身體其他部位的脂肪分布。面部、軀幹、四肢等部位的皮下脂肪可能減少，甚至影響內臟周圍的脂肪層，這些變化可能導致結構支撐減弱。
耳鼻喉科專家陳建志也指出，快速減重可能導致「耳咽管通暢症候群」，這是由於快速減重減少了上呼吸道的脂肪，導致耳咽管內黏膜變薄，上皮鬆弛。輕微的症狀可能在喝碳酸飲料時，聽到氣泡進入中耳腔的聲響。治療建議是停止減重，待身體脂肪重新分布後，症狀會自然消失。
台灣名醫自創減肥飲食法 毋須禁食1年減53磅
為減肥而過度節食，飲食不均衡可帶來嚴重後果。台灣知名糖尿病專家游能俊早前就公開獨特的減肥飲食法，毋須禁食、1年間就減去24公斤（約53磅），就連糖尿問題都一併解決，箇中關鍵就在於均衡攝取營養。