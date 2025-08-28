健康減肥｜醫生肥206磅遭病人取笑 靠2招減走55磅降血糖 毋須極端節食做運動

許多人嘗試各種方法仍難以成功減重。台灣減重醫師李唐越分享自身經歷，他曾因飲食不當及作息混亂肥到94公斤（約206磅），嘗試過斷食、大量運動等極端方法卻屢屢復胖，身心俱疲。最終他調整策略，以「多吃營養食物，減少過度激烈運動」為原則，2年內成功減走25公斤（約55磅），且維持超過10年未復胖。

