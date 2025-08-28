健康減肥｜醫生肥206磅遭病人取笑 靠2招減走55磅降血糖 毋須極端節食做運動
許多人嘗試各種方法仍難以成功減重。台灣減重醫師李唐越分享自身經歷，他曾因飲食不當及作息混亂肥到94公斤（約206磅），嘗試過斷食、大量運動等極端方法卻屢屢復胖，身心俱疲。最終他調整策略，以「多吃營養食物，減少過度激烈運動」為原則，2年內成功減走25公斤（約55磅），且維持超過10年未復胖。
高峰期206磅 大量做運動仍減肥失敗
李唐越在臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」撰文指，自己大學時期常以炸物、手搖飲及零取代正餐，加上長期捱夜導致體重暴增至94公斤，甚知肥到「頸都快看不見」。檢測發現空腹血糖已超過100（正常值應低於80），健康已響起警號。
他憶述肥胖時期的他曾被病人質疑「自己胖成這樣，憑什麼叫我減肥」，成為他的壓力來源。為減肥，他曾嘗試3天僅喝咖啡或綠茶、一餐只吃蘋果，或者放工後連上兩堂健身課，結果不僅無法持久，甚至引致胃痛、肌肉流失及精神欠佳。
調整飲食 重視營養均衡
極端方法減肥失敗後他開始重視飲食均衡，例如每天至少攝取四份手掌大小的蛋白質，食材包括魚、牛肉、豬肉、豬肝及豬血，不再只吃雞胸肉。他又強調要攝取好油脂，常用洋蔥、番茄打底，加橄欖油炒菜及菇類，同時完全戒除含糖飲品。
他亦有實行間歇性斷食，但就並非蓄意「死頂」而是順應作息，令身體自然延長空腹時間，以幫助調整胰島素及飽足感。
適度運動取代過度操勞
運動方面他不再追求高強度「爆汗」，而是邊做跑步機、滑步機邊「睇劇」，每次30至40分鐘，每周進行3至4次有氧訓練；平日則利用零碎時間快步行或行樓梯，短短3分鐘就能夠提升代謝。
2年激減55磅 10年未曾反彈
李唐越花約兩年時間，體重從高峰期94公斤減至69公斤，相差足足25公斤（約55磅）。其後他再調整日常飲食策略，例如：
- 早餐攝取足夠蛋白質，不碰麵包等「空熱量」食物
- 午餐增加纖維來源，如海藻沙律、粟米
- 晚餐再攝取澱粉，如番薯、藜麥或白飯。
他指自己其實仍然會偶爾與朋友聚餐，飲食亦會間中放肆，但已不會再陷入完全無法享受美食的焦慮，如今生活更為快活健康。