200磅醫生曾被嘲肥仔 靠食一類早餐8個月減48磅 飯前飲1物 2匙減糖尿風險
自幼做「食物焚化爐」 醫生重達200磅決心減肥
台灣初日診所的減重專科及家醫科醫生魏士航在YouTube頻道上分享了他的減肥秘訣。雖然身為減重專科醫生，他也曾經歷肥胖的困擾。由於從小家教強調「珍惜食物、不浪費」，他常常負責吃完剩飯剩菜。小學時期，他因體型微胖被老師當眾稱為「胖子」，留下了童年陰影。大學時期，他經常與朋友吃下午茶和宵夜，總是「包底」朋友吃不完的食物。結婚生子後，他仍是家中的「廚餘機」，體重達到巔峰。
意識到需要減肥的契機，是他受邀參加一個以減肥為主題的健康講座時，不希望被病人質疑。加上專業知識讓他明白肥胖會引致多種疾病，因此下定決心減肥。最終，他在8個月內成功從90公斤（198磅）減至68公斤（約149磅），不僅能重新穿上以前的衣服，精神和皮膚狀況也改善，病人見證他的改變後，更加信任他的建議。
靠1種飲食法 8個月成功減足48磅
魏士航強調，「211餐盤」的飲食原則不僅適用於減肥人士，也適合日常想維持健康的人。這個原則不僅適用於早餐，也應該貫徹於每一餐。他分析「211餐盤」的比例，指出蔬菜佔比最大。
早餐：
- 2份蔬菜：以烚菜為主，混搭多種蔬菜，如西蘭花、粟米仔（玉米筍）、小棠菜等。
- 1份蛋白質：白烚肉片或茶葉蛋。
- 1份澱粉質：糙米飯或番薯。
這些食物放滿一個餐盤，看起來份量不少，但符合「211原則」，實際吃起來有飽足感，且不必擔心熱量超標。
午餐
- 大多選擇外食，如台式自助餐或便當，以方便為主。
- 先決定菜的份量，再決定肉量，澱粉則選擇糙米飯或番薯。
- 如果只有白飯，因為糖分較高，應盡量少吃，以不餓為原則。
他又指過去有研究發現，餐前喝2茶匙無添加的天然釀造醋，有助大幅降低碳水化合物升糖的能力達20%；如果不習慣飲醋，他又指有研究反映現實先食「醃漬食物」亦有類似效果。
減肥關鍵因人而異 應而不餓為原則
遵循這個方法，魏士航在8個月內瘦了22公斤（約49磅）。前4個月體重下降最快，減了15公斤（約33磅）；後期遇到停滯期，他開始「168斷食」，成功突破停滯。他表示，整個過程中體重從未「反彈」，每次遇到停滯，只需稍微調整飲食即可順利過渡。
魏士航指出，減肥除了飲食，運動也很重要。但他坦言，運動在減肥中只佔20%的努力。他沒有特別安排運動，工作忙碌時甚至不運動；運動頻率維持每週1至2次。雖然沒有刻意運動，但他會盡量增加日常的「步行量」，或每天「超慢跑」30分鐘，在忙碌生活中穩定維持基本運動量，這也有助提升健康水平。