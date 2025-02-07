栗子湯水食譜｜栗子益氣健脾預防便秘 8款湯水食譜 低卡低脂消除疲勞

冬季正是進補的好時機，而栗子湯水食譜絕對是這個季節的必備良方。栗子不僅價格親民，還具有多種健康功效，是秋冬養生的不二之選。栗子的卡路里和脂肪含量較低，但營養價值卻非常高，例如能夠益氣健脾、可預防便秘、幫助消除疲勞、預防心血管疾病，還能強筋健骨、延緩衰老等。以下為大家推薦8款栗子湯水食譜。