栗子湯水

栗子湯水食譜｜栗子益氣健脾預防便秘 8款湯水食譜 低卡低脂消除疲勞

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冬季正是進補的好時機，而栗子湯水食譜絕對是這個季節的必備良方。栗子不僅價格親民，還具有多種健康功效，是秋冬養生的不二之選。栗子的卡路里和脂肪含量較低，但營養價值卻非常高，例如能夠益氣健脾、可預防便秘、幫助消除疲勞、預防心血管疾病，還能強筋健骨、延緩衰老等。以下為大家推薦8款栗子湯水食譜。

栗子湯水食譜目錄

栗子湯水食譜｜蓮藕栗子赤小豆扁豆豬骨湯

材料：

  • 蓮藕 300克
  • 栗子 150克
  • 赤小豆 50克
  • 扁豆 50克
  • 豬骨 500克
  • 薑片 3片
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 將赤小豆和扁豆提前浸泡1小時，備用。
  2. 豬骨洗淨後焯水，去除血沫，撈出備用。
  3. 蓮藕去皮切塊，栗子去殼備用。
  4. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
  5. 最後加入少許鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜印度椰子鮮淮山栗子湯

材料：

  • 印度椰子 1個（約200克）
  • 鮮淮山 300克
  • 栗子 150克
  • 瘦肉 300克（或雞肉，可根據喜好選擇）
  • 紅棗 5顆
  • 枸杞 10克
  • 薑片 3片
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 印度椰子去皮，切成小塊備用。
  2. 鮮淮山去皮，切塊後浸泡在清水中，防止氧化變黑。
  3. 栗子去殼，如果是生栗子，可以用熱水浸泡後去皮。
  4. 瘦肉洗淨後切塊，焯水去血沫，撈出備用。
  5. 紅棗洗淨去核，枸杞用清水稍微浸泡備用。
  6. 將瘦肉、印度椰子塊、薑片放入湯鍋中，加入適量清水（約2公升），大火煮沸後轉小火煲30分鐘。
  7. 加入鮮淮山、栗子和紅棗，繼續煲1小時，直到所有材料軟爛入味。
  8. 最後加入枸杞，再煲10分鐘。
  9. 關火後，根據個人口味加入少許鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜黨參淮山栗子豬腱湯

材料：

  • 黨參 20克
  • 鮮淮山 200克
  • 栗子 150克
  • 豬腱 400克
  • 紅棗 5顆
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 豬腱洗淨後切塊，焯水備用。
  2. 鮮淮山去皮切塊，栗子去殼備用。
  3. 黨參和紅棗洗淨備用。
  4. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
  5. 最後加入鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜青紅蘿蔔粉葛栗子湯

材料：

  • 青蘿蔔 200克
  • 紅蘿蔔 200克
  • 粉葛 200克
  • 栗子 150克
  • 豬骨 500克
  • 蜜棗 2顆
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 豬骨洗淨後焯水，去除血沫，撈出備用。
  2. 青蘿蔔、紅蘿蔔和粉葛去皮切塊，栗子去殼備用。
  3. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
  4. 最後加入鹽調味即可。
栗子湯水 （圖片來源：設計圖片）
（圖片來源：設計圖片）

栗子湯水食譜｜西洋菜栗子粟米湯

材料：

  • 西洋菜 300克
  • 栗子 150克
  • 粟米 2根
  • 瘦肉 300克
  • 薑片 3片
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
  2. 西洋菜洗淨，粟米切段，栗子去殼備用。
  3. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
  4. 最後加入鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜老黃瓜栗子湯

材料：

  • 老黃瓜 1條
  • 栗子 150克
  • 瘦肉 300克
  • 陳皮 1片
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
  2. 老黃瓜去皮去籽切塊，栗子去殼備用。
  3. 陳皮泡軟後刮去內層白膜。
  4. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
  5. 最後加入鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜南瓜栗子湯

材料：

  • 南瓜 300克
  • 栗子 150克
  • 瘦肉 300克
  • 薑片 3片
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
  2. 南瓜去皮切塊，栗子去殼備用。
  3. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
  4. 最後加入鹽調味即可。

栗子湯水食譜｜合桃栗子腰果素湯

材料：

  • 合桃 50克
  • 栗子 150克
  • 腰果 50克
  • 紅棗 5顆
  • 清水 適量
  • 鹽 少許

做法：

  1. 合桃和腰果洗淨備用。
  2. 栗子去殼，紅棗洗淨去核。
  3. 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
  4. 最後加入鹽調味即可。

這些栗子湯水食譜不僅簡單易做，還能為秋冬季節帶來溫暖與健康。無論是家庭日常飲用，還是招待客人，都是絕佳的選擇！
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圖片來源：設計圖片

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