栗子湯水食譜｜栗子益氣健脾預防便秘 8款湯水食譜 低卡低脂消除疲勞
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冬季正是進補的好時機，而栗子湯水食譜絕對是這個季節的必備良方。栗子不僅價格親民，還具有多種健康功效，是秋冬養生的不二之選。栗子的卡路里和脂肪含量較低，但營養價值卻非常高，例如能夠益氣健脾、可預防便秘、幫助消除疲勞、預防心血管疾病，還能強筋健骨、延緩衰老等。以下為大家推薦8款栗子湯水食譜。
栗子湯水食譜目錄
做法：
- 將赤小豆和扁豆提前浸泡1小時，備用。
- 豬骨洗淨後焯水，去除血沫，撈出備用。
- 蓮藕去皮切塊，栗子去殼備用。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
- 最後加入少許鹽調味即可。
栗子湯水食譜｜印度椰子鮮淮山栗子湯
材料：
- 印度椰子 1個（約200克）
- 鮮淮山 300克
- 栗子 150克
- 瘦肉 300克（或雞肉，可根據喜好選擇）
- 紅棗 5顆
- 枸杞 10克
- 薑片 3片
- 清水 適量
- 鹽 少許
做法：
- 印度椰子去皮，切成小塊備用。
- 鮮淮山去皮，切塊後浸泡在清水中，防止氧化變黑。
- 栗子去殼，如果是生栗子，可以用熱水浸泡後去皮。
- 瘦肉洗淨後切塊，焯水去血沫，撈出備用。
- 紅棗洗淨去核，枸杞用清水稍微浸泡備用。
- 將瘦肉、印度椰子塊、薑片放入湯鍋中，加入適量清水（約2公升），大火煮沸後轉小火煲30分鐘。
- 加入鮮淮山、栗子和紅棗，繼續煲1小時，直到所有材料軟爛入味。
- 最後加入枸杞，再煲10分鐘。
- 關火後，根據個人口味加入少許鹽調味即可。
做法：
- 豬腱洗淨後切塊，焯水備用。
- 鮮淮山去皮切塊，栗子去殼備用。
- 黨參和紅棗洗淨備用。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
- 最後加入鹽調味即可。
做法：
- 豬骨洗淨後焯水，去除血沫，撈出備用。
- 青蘿蔔、紅蘿蔔和粉葛去皮切塊，栗子去殼備用。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
- 最後加入鹽調味即可。
做法：
- 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
- 西洋菜洗淨，粟米切段，栗子去殼備用。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
- 最後加入鹽調味即可。
做法：
- 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
- 老黃瓜去皮去籽切塊，栗子去殼備用。
- 陳皮泡軟後刮去內層白膜。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲2小時。
- 最後加入鹽調味即可。
做法：
- 瘦肉洗淨後切塊，焯水備用。
- 南瓜去皮切塊，栗子去殼備用。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
- 最後加入鹽調味即可。
做法：
- 合桃和腰果洗淨備用。
- 栗子去殼，紅棗洗淨去核。
- 將所有材料（除鹽外）放入湯鍋中，加入適量清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時。
- 最後加入鹽調味即可。
這些栗子湯水食譜不僅簡單易做，還能為秋冬季節帶來溫暖與健康。無論是家庭日常飲用，還是招待客人，都是絕佳的選擇！
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圖片來源：設計圖片