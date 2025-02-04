流感湯水

大S流感逝世｜流感併發肺炎恐致命 6款湯水食譜止咳化痰 增強抵抗力

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每年1月至4月是冬季流感高峰期。免疫力較人士或長者一旦染上流感，或引發支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒病徵相似，要預防疾病除了注射疫苗，最重要是增強自身抵抗力，針對不同體質人士，以下整理出6款預防流感、紓緩症狀湯水。

大S流感逝世目錄

流感湯水｜蘋果雪梨瘦肉湯緩解乾咳

材料：蘋果、雪梨各2個、南北杏3錢、瘦肉半斤、蜜棗4粒、薑適量
作法

  1. 蘋果、雪梨洗淨去核切塊；薑切片。
  2. 所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。

流感湯水｜ 西洋菜煲鴨腎湯化解濃痰

材料：西洋菜1斤、陳腎2個、粟米、紅蘿蔔各1條、蜜棗2粒、南北杏3錢
作法

  1. 西洋菜、蜜棗、南北杏洗淨；紅蘿蔔、粟米切件。
  2. 陳腎汆水後，與所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。

流感湯水｜辛夷花煲雞湯紓緩流鼻水

材料：辛夷花、白芷各3錢、雞1隻、薑適量
作法

  1. 辛夷花、白芷洗淨備用；薑切片；雞洗淨、汆水。
  2. 將所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。

中醫認為「正氣內存，邪不可干」，氣虛體質的人抗病能力較低，較容易感染流感。長期缺乏運動、休息不足、年長者等，都是氣虛的常見原因。濕熱或陰虛體質的人感染流感後，容易出現高熱不退、喉嚨痛、咳痰黃稠等症狀，嚴重者可能併發支氣管炎或肺炎。

流感湯水｜五指毛桃瘦肉湯增強抵抗力

材料：五指毛桃2兩、太子參、淮山各半兩、南北杏3錢、蘋果2個、粟米1條、瘦肉半斤
作法

  1. 中藥材洗淨；瘦肉汆水。
  2. 所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。

流感湯水｜黨參北芪淮山雞湯提升正氣

材料：黨參1兩、北芪1兩、陳皮3片、淮山1兩、麥冬半兩、杞子半兩、紅棗5粒、雞1隻
作法

  1. 材料洗淨；雞汆水。
  2. 所有材料加水煮沸，轉小火煲90分鐘，加鹽調味。

流感湯水｜栗子淮山杞子烏雞湯潤燥養肺

材料：栗子半斤、淮山1兩、蓮子1兩、南北杏半兩、蟲草花半兩、陳皮3片、杞子半兩、蜜棗3粒、竹絲雞1隻
作法

  1. 材料洗淨；竹絲雞汆水。
  2. 所有材料加水煮沸，轉小火煲90分鐘，加鹽調味。

透過適當飲用流感湯水，不僅能紓緩流感症狀，還能增強身體免疫力，減少感染風險。若出現嚴重症狀，請及時就醫。

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