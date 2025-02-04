大S流感逝世｜流感併發肺炎恐致命 6款湯水食譜止咳化痰 增強抵抗力

每年1月至4月是冬季流感高峰期。免疫力較人士或長者一旦染上流感，或引發支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒病徵相似，要預防疾病除了注射疫苗，最重要是增強自身抵抗力，針對不同體質人士，以下整理出6款預防流感、紓緩症狀湯水。