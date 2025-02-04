大S流感逝世｜流感併發肺炎恐致命 6款湯水食譜止咳化痰 增強抵抗力
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每年1月至4月是冬季流感高峰期。免疫力較人士或長者一旦染上流感，或引發支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒病徵相似，要預防疾病除了注射疫苗，最重要是增強自身抵抗力，針對不同體質人士，以下整理出6款預防流感、紓緩症狀湯水。
大S流感逝世目錄
流感湯水｜ 西洋菜煲鴨腎湯化解濃痰
材料：西洋菜1斤、陳腎2個、粟米、紅蘿蔔各1條、蜜棗2粒、南北杏3錢
作法：
- 西洋菜、蜜棗、南北杏洗淨；紅蘿蔔、粟米切件。
- 陳腎汆水後，與所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。
中醫認為「正氣內存，邪不可干」，氣虛體質的人抗病能力較低，較容易感染流感。長期缺乏運動、休息不足、年長者等，都是氣虛的常見原因。濕熱或陰虛體質的人感染流感後，容易出現高熱不退、喉嚨痛、咳痰黃稠等症狀，嚴重者可能併發支氣管炎或肺炎。
流感湯水｜五指毛桃瘦肉湯增強抵抗力
材料：五指毛桃2兩、太子參、淮山各半兩、南北杏3錢、蘋果2個、粟米1條、瘦肉半斤
作法：
- 中藥材洗淨；瘦肉汆水。
- 所有材料加水煮沸，轉小火煲60分鐘，加鹽調味。
流感湯水｜栗子淮山杞子烏雞湯潤燥養肺
材料：栗子半斤、淮山1兩、蓮子1兩、南北杏半兩、蟲草花半兩、陳皮3片、杞子半兩、蜜棗3粒、竹絲雞1隻
作法：
- 材料洗淨；竹絲雞汆水。
- 所有材料加水煮沸，轉小火煲90分鐘，加鹽調味。
透過適當飲用流感湯水，不僅能紓緩流感症狀，還能增強身體免疫力，減少感染風險。若出現嚴重症狀，請及時就醫。
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