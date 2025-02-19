湯水食譜 腰果

腰果湯水食譜｜減壓護眼降血壓 6款腰果湯水食譜補腎壯腰

飲食營養
東方新地

廣告

煲湯未必要落肉或者骨，素湯不僅可以滋補驅寒，更能減少用肉類煲湯攝取的脂肪和卡路里，腰果是素湯常見的食材之一，去煩以下6款腰果湯水食譜，簡單煲出美味素湯！

腰果湯水食譜｜腰果西洋菜湯：潤肺、清熱止咳

腰果西洋菜湯材料 份量
西洋菜 1斤
栗子 12粒
腰果 10粒
青蘿蔔 1條
紅蘿蔔 2條

做法：

1.栗子去衣，青、紅蘿蔔去皮，加入2.5公升水。
2.先煲滾，再用文火煲半小時
3.將西洋菜洗乾淨，煲至半小時加入西洋菜，合共煲1小時即可。

腰果湯水食譜｜青紅蘿蔔腰果合桃湯：健脾消滯、清潤止咳

青紅蘿蔔腰果合桃湯材料 份量
青蘿蔔 半條(223克)
紅蘿蔔 半條(500克)
粟米 1條
合桃 35g
腰果 35g
茨實 20克 20g
南北杏 10克 10g
紅蓮子 15克 15g
蜜棗 1粒
1.5L
適量

做法：

  1. 紅蘿蔔和青蘿蔔洗淨，削皮，滾刀切塊，粟米洗淨切塊
  2. 茨實、南北杏、紅蓮子、蜜棗用清水洗兩遍，泡水10-15分鐘
  3. 腰果和合桃清水洗一遍，熱水川燙2-3分鐘
  4. 把所有材料和水放進鍋，大火煮滾，轉小火再煮1小時
  5. 每天建議每人食用腰果不超過1份（約28克），相於18粒腰果，熱量約為158卡路里。

腰果湯水食譜｜腰果南瓜栗子粟米湯：養胃健脾

腰果南瓜栗子粟米湯材料 份量
南瓜　　　　 500g
栗米　　　　 1半條
去殼栗子　　 100g
腰果 50g
1.5L

做法：

  1. 南瓜皮去籽，切塊備用。粟米切短。
  2. 預備一個湯鍋，放入水、栗米、腰果、栗子之後加蓋大火煲滾（如使用鑄鐵鍋使用中至中大火便可)
  3. 煲滾後加入南瓜，大火煲15分鐘，轉小火煲45分鐘便可。（如時間許可及使用較耐熱的鍋，轉小火後煲15分鐘，過半小時至一小時再中火煲15分鐘，重覆一次便可，味道會更清甜）
湯水食譜 腰果 （圖片來源：設計圖片）
（圖片來源：設計圖片）

腰果湯水食譜｜赤小豆扁豆節瓜茶樹菇素湯：助消化，利水祛濕

赤小豆扁豆節瓜茶樹菇素湯 份量
赤小豆 35克
扁豆 35克
節瓜 2個
茶樹菇 70克
腰果 35克
陳皮 2塊
適量

做法：

  1. 先將赤小豆、扁豆及腰果洗淨，然後浸泡約2小時
  2. 沖洗茶樹菇、陳皮，節瓜去皮後洗淨
  3. 大火煲滾水後，加入所有材料
  4. 當水再次煲滾後，轉慢火再煲約1小時，最後加入鹽調味即可

腰果湯水食譜｜合掌瓜蘋果花豆湯：安神開胃

合掌瓜蘋果花豆湯 份量
蘋果 2個
佛手瓜 2個
生熟薏米 40克
花豆 80克
腰果 30克
蜜棗 2粒
一片
適量

做法：

  1. 蘋果去芯，切粗塊。佛手瓜切粗塊
  2. 全部材料洗淨後隨水放入煲內，以大火煮滾後轉小火煮1.5小時，最後加鹽調味即可。

腰果湯水食譜｜腰果合桃日月魚節瓜湯：明目、補腎益肝

腰果合桃日月魚節瓜湯 份量
日月魚 35克
節瓜 2條
淮山 35克
蓮子 35克
茨實 35克
扁豆 35克
椰棗 4粒
合桃 半碗
腰果 半碗
適量

做法：

  1. 先將日月魚洗淨後浸至軟身，其他材料浸洗乾淨
  2. 節瓜去皮後切件
  3. 把水煲滾，然後加入所有材料，繼續用大火加蓋煲約15分鐘
  4. 水滾後轉慢火續煲1.5小時，最後加鹽調味即可。

圖片來源：設計圖片

熱門文章

 