腰果湯水食譜｜減壓護眼降血壓 6款腰果湯水食譜補腎壯腰
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煲湯未必要落肉或者骨，素湯不僅可以滋補驅寒，更能減少用肉類煲湯攝取的脂肪和卡路里，腰果是素湯常見的食材之一，去煩以下6款腰果湯水食譜，簡單煲出美味素湯！
腰果湯水食譜｜腰果西洋菜湯：潤肺、清熱止咳
|腰果西洋菜湯材料
|份量
|西洋菜
|1斤
|栗子
|12粒
|腰果
|10粒
|青蘿蔔
|1條
|紅蘿蔔
|2條
做法：
1.栗子去衣，青、紅蘿蔔去皮，加入2.5公升水。
2.先煲滾，再用文火煲半小時
3.將西洋菜洗乾淨，煲至半小時加入西洋菜，合共煲1小時即可。
腰果湯水食譜｜青紅蘿蔔腰果合桃湯：健脾消滯、清潤止咳
|青紅蘿蔔腰果合桃湯材料
|份量
|青蘿蔔
|半條(223克)
|紅蘿蔔
|半條(500克)
|粟米
|1條
|合桃
|35g
|腰果
|35g
|茨實 20克
|20g
|南北杏 10克
|10g
|紅蓮子 15克
|15g
|蜜棗
|1粒
|水
|1.5L
|鹽
|適量
做法：
- 紅蘿蔔和青蘿蔔洗淨，削皮，滾刀切塊，粟米洗淨切塊
- 茨實、南北杏、紅蓮子、蜜棗用清水洗兩遍，泡水10-15分鐘
- 腰果和合桃清水洗一遍，熱水川燙2-3分鐘
- 把所有材料和水放進鍋，大火煮滾，轉小火再煮1小時
- 每天建議每人食用腰果不超過1份（約28克），相於18粒腰果，熱量約為158卡路里。
腰果湯水食譜｜腰果南瓜栗子粟米湯：養胃健脾
|腰果南瓜栗子粟米湯材料
|份量
|南瓜
|500g
|栗米
|1半條
|去殼栗子
|100g
|腰果
|50g
|水
|1.5L
做法：
- 南瓜皮去籽，切塊備用。粟米切短。
- 預備一個湯鍋，放入水、栗米、腰果、栗子之後加蓋大火煲滾（如使用鑄鐵鍋使用中至中大火便可)
- 煲滾後加入南瓜，大火煲15分鐘，轉小火煲45分鐘便可。（如時間許可及使用較耐熱的鍋，轉小火後煲15分鐘，過半小時至一小時再中火煲15分鐘，重覆一次便可，味道會更清甜）
腰果湯水食譜｜赤小豆扁豆節瓜茶樹菇素湯：助消化，利水祛濕
|赤小豆扁豆節瓜茶樹菇素湯
|份量
|赤小豆
|35克
|扁豆
|35克
|節瓜
|2個
|茶樹菇
|70克
|腰果
|35克
|陳皮
|2塊
|鹽
|適量
做法：
- 先將赤小豆、扁豆及腰果洗淨，然後浸泡約2小時
- 沖洗茶樹菇、陳皮，節瓜去皮後洗淨
- 大火煲滾水後，加入所有材料
- 當水再次煲滾後，轉慢火再煲約1小時，最後加入鹽調味即可
腰果湯水食譜｜合掌瓜蘋果花豆湯：安神開胃
|合掌瓜蘋果花豆湯
|份量
|蘋果
|2個
|佛手瓜
|2個
|生熟薏米
|40克
|花豆
|80克
|腰果
|30克
|蜜棗
|2粒
|薑
|一片
|鹽
|適量
做法：
- 蘋果去芯，切粗塊。佛手瓜切粗塊
- 全部材料洗淨後隨水放入煲內，以大火煮滾後轉小火煮1.5小時，最後加鹽調味即可。
腰果湯水食譜｜腰果合桃日月魚節瓜湯：明目、補腎益肝
|腰果合桃日月魚節瓜湯
|份量
|日月魚
|35克
|節瓜
|2條
|淮山
|35克
|蓮子
|35克
|茨實
|35克
|扁豆
|35克
|椰棗
|4粒
|合桃
|半碗
|腰果
|半碗
|鹽
|適量
做法：
- 先將日月魚洗淨後浸至軟身，其他材料浸洗乾淨
- 節瓜去皮後切件
- 把水煲滾，然後加入所有材料，繼續用大火加蓋煲約15分鐘
- 水滾後轉慢火續煲1.5小時，最後加鹽調味即可。
圖片來源：設計圖片