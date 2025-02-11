蓮藕湯水食譜｜助消化增食慾 6款蓮藕湯水食譜有助降血壓抗氧化

秋冬時分是蓮藕盛產的時節，蓮藕含豐富維他命、鉀、鐵、膳食纖維、丹寧酸、兒茶素等營養素，可抗氧化、有助放鬆肌肉、降血壓，中醫角度蓮藕可促進食慾，熟食蓮藕溫性可健脾胃，今次為大家整理出6款食譜，助你輕鬆煲出美味蓮藕湯水。