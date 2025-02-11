蓮藕湯水食譜｜助消化增食慾 6款蓮藕湯水食譜有助降血壓抗氧化
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秋冬時分是蓮藕盛產的時節，蓮藕含豐富維他命、鉀、鐵、膳食纖維、丹寧酸、兒茶素等營養素，可抗氧化、有助放鬆肌肉、降血壓，中醫角度蓮藕可促進食慾，熟食蓮藕溫性可健脾胃，今次為大家整理出6款食譜，助你輕鬆煲出美味蓮藕湯水。
蓮藕湯水食譜目錄
蓮藕湯水食譜｜蓮藕排骨湯：清熱消痰、補血養顏
材料：蓮藕1個、排骨3兩、清水5碗、連根芫茜3棵
做法：
- 蓮藕去皮切件，洗淨備用
- 將5碗清水倒入鍋中，加入洗淨的芫茜根及段，中小火慢煮
- 排骨洗淨，汆水後再清洗乾淨，與蓮藕一同放入鍋中煮
- 煮至排骨開始軟身後，加入兩茶匙鹽、少許胡椒粉，最後放入剩下的芫茜段即可
蓮藕湯水食譜｜蓮藕章魚粟米湯：健脾祛濕、通便止瀉、健脾開胃
材料：蓮藕300克、章魚乾2隻、粟米1條、豬骨300克、綠豆20克、蜜棗2粒、鹽適量
做法：
- 蓮藕洗淨去皮後切件備用
- 粟米洗淨，切段備用
- 章魚乾浸泡至軟，洗淨後切段豬骨汆水後撈起，瀝乾備用
- 將所有材料放入鍋中，加入足夠清水以大火煲滾後，轉中小火煲約1.5至2小時
- 加入適量鹽調味即可
蓮藕湯水食譜｜節瓜花生蓮藕湯：清熱潤肺、補血、解渴除煩
材料：節瓜半斤、蓮藕1個、花生1兩、薑2片、西施骨1份
做法：
- 西施骨汆水備用
- 節瓜洗淨去皮，切塊備用
- 蓮藕洗淨去皮，切塊，拍半爛備用
- 薑片洗淨備用
- 水煮滾，放入節瓜、蓮藕、花生、生薑，中火煲約1.5小時，按喜好加鹽調味即可
蓮藕湯水食譜｜蓮藕4大功效
- 清熱潤燥：蓮藕具有清熱涼血的作用，適合夏季消暑。
- 促進消化：富含膳食纖維，有助腸胃蠕動，改善便秘。
- 補血養顏：含有豐富的維生素C，有助促進血液循環和美白肌膚。
- 強化免疫力：蓮藕中含有多種營養成分，有助提高身體免疫力。
蓮藕湯水食譜｜蓮藕章魚花生眉豆湯：清熱解毒、養顏、滋肝補腎
材料：蓮藕2條、章魚乾1隻、西施骨350克、花生200克、眉豆200克、蜜棗3粒、薑2片、鹽適量
做法：
- 先將花生、眉豆、蜜棗浸洗備用蓮藕洗淨後去皮切件備用
- 西施骨汆水，盛起瀝乾備用，其餘材料洗淨後備用
- 所有材料隨冷水加入，以大火煲滾後再轉中小火續煲1.5-2小時，最後加鹽調味即可
蓮藕湯水食譜｜蓮藕雪梨百合湯：健脾胃、養心安神、潤肺止咳
材料：蓮藕1個、雪梨2個、百合50克、無花果4粒、豬𦟌250克
做法：
- 無花果和百合浸洗乾淨，豬𦟌汆水備用
- 蓮藕去皮切塊，雪梨洗淨切塊去芯
- 所有材料放進鍋中，加入清水，水滾後以中火煲２小時即可
蓮藕湯水食譜｜蓮藕章魚赤小豆扁豆湯 健脾去濕、補氣益血
材料：蓮藕 1斤、赤小豆 1両、扁豆 1両、章魚 1隻、南棗 10粒、瘦肉 1斤、陳皮 1片
做法：
- 蓮藕去皮、切件
- 赤小豆和扁豆浸水15分鐘、南棗洗淨後剪開一半
- 陳皮用水浸10分鐘至軟身
- 瘦肉放入冷水汆水後沖水洗淨
- 水滾後加入所有材料，大火滾起後轉小火煲約2小時，加少許鹽調味，即可
蓮藕湯水食譜｜3個食用tips
- 避免生食：蓮藕生食雖可清熱解渴，但容易引起腸胃不適，建議煮熟後食用。
- 體質偏寒者慎用：蓮藕性涼，脾胃虛寒或經期女性應少量食用或搭配溫補食材。
- 避免過量：過量食用可能導致腹瀉或消化不良，建議適量食用。
圖片來源：設計圖片