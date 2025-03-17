湯水食譜 薏米

薏米湯水食譜｜濕重易倦 6款薏米湯水茶飲祛濕健脾 紓緩關節疼痛

飲食營養
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「雨水」節氣標誌著天氣漸暖、降雨量增加，濕重易倦，薏米是廣受港人歡迎的祛濕消腫食材之一，更有健脾、舒緩關節疼痛等功效。以下介紹六款薏米湯水茶飲食譜，方便易煲。

薏米湯水茶飲｜薏米紅豆湯：祛濕健脾

材料：

  • 薏米 50克
  • 紅豆 50克
  • 陳皮 一小片
  • 冰糖 適量

做法：

  1. 將薏米、紅豆洗淨，提前浸泡3小時。
  2. 陳皮用清水浸泡，去除白色內膜。
  3. 將薏米、紅豆、陳皮放入鍋中，加入適量清水。
  4. 大火煮沸後，轉小火煮1.5小時，至食材熟爛。
  5. 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。

薏米湯水茶飲｜薏米蓮子百合湯：清熱安神

材料：

  • 薏米 50克
  • 蓮子 30克
  • 百合 20克
  • 冰糖 適量

做法：

  1. 將薏米、蓮子、百合分別洗淨，薏米和蓮子提前浸泡2小時。
  2. 將薏米、蓮子放入鍋中，加入適量清水。
  3. 大火煮沸後，轉小火煮1小時。
  4. 加入百合，繼續煮30分鐘，至食材熟爛。
  5. 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。

薏米湯水茶飲｜薏米南瓜湯：滋養美容

材料：

  • 薏米 50克
  • 南瓜 200克
  • 紅棗 5顆
  • 冰糖 適量

做法：

  1. 將薏米洗淨，提前浸泡2小時。
  2. 南瓜去皮切塊，紅棗洗淨去核。
  3. 將薏米、南瓜、紅棗放入鍋中，加入適量清水。
  4. 大火煮沸後，轉小火煮1小時，至食材熟爛。
  5. 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。
湯水食譜 薏米 （圖片來源：設計圖片）
（圖片來源：設計圖片）

薏米湯水茶飲｜薏米冬瓜排骨湯：生津除痰

材料：

  • 冬瓜 750克
  • 排骨 500克
  • 生薏米1碗
  • 薑2片

做法：

  1. 生薏米用水浸半小時。
  2. 冬瓜洗淨，去籽斬大件。
  3. 排骨汆水備用。
  4. 燒一鍋水，水滾下所有材料。
  5. 大火煮1小時，下鹽調味即成。

薏米湯水茶飲｜薏米茯苓扁豆湯：利水消腫

材料：

  • 生熟薏米各 35克
  • 茯苓 35克
  • 白扁豆 35克
  • 黨參 18克
  • 生薑3片
  • 豬展 250克

做法：

  1. 先將薏米、茯苓、白扁豆、黨參洗淨備用。
  2. 豬展洗淨後氽水備用。
  3. 湯煲內放2-3公升水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 根據個人口味，加入適量鹽調味。

薏米湯水茶飲｜山楂橘餅薏米茶：清熱消滯

材料：

  • 山楂 120克
  • 生薏米 50克
  • 桔餅 2個
  • 甘草 4片
  • 片糖 4片

做法：

  1. 所有材料稍浸洗
  2. 桔餅切成細
  3. 煲內放入4公升水，待水滾後加入所有材料(片糖除外)
  4. 待再滾水後，先用大火加蓋煲約15分鐘。 然後轉慢火加蓋煲多45分鐘
  5. 可以因應個人口味加入片糖，再用中火煲15分鐘
  6. 熄火後就要即刻夾起材料，因為如果浸得太久，山楂會令茶飲變得很酸

圖片來源：設計圖片

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