薏米湯水食譜｜濕重易倦 6款薏米湯水茶飲祛濕健脾 紓緩關節疼痛
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「雨水」節氣標誌著天氣漸暖、降雨量增加，濕重易倦，薏米是廣受港人歡迎的祛濕消腫食材之一，更有健脾、舒緩關節疼痛等功效。以下介紹六款薏米湯水茶飲食譜，方便易煲。
薏米湯水茶飲｜薏米紅豆湯：祛濕健脾
材料：
- 薏米 50克
- 紅豆 50克
- 陳皮 一小片
- 冰糖 適量
做法：
- 將薏米、紅豆洗淨，提前浸泡3小時。
- 陳皮用清水浸泡，去除白色內膜。
- 將薏米、紅豆、陳皮放入鍋中，加入適量清水。
- 大火煮沸後，轉小火煮1.5小時，至食材熟爛。
- 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。
薏米湯水茶飲｜薏米蓮子百合湯：清熱安神
材料：
- 薏米 50克
- 蓮子 30克
- 百合 20克
- 冰糖 適量
做法：
- 將薏米、蓮子、百合分別洗淨，薏米和蓮子提前浸泡2小時。
- 將薏米、蓮子放入鍋中，加入適量清水。
- 大火煮沸後，轉小火煮1小時。
- 加入百合，繼續煮30分鐘，至食材熟爛。
- 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。
薏米湯水茶飲｜薏米南瓜湯：滋養美容
材料：
- 薏米 50克
- 南瓜 200克
- 紅棗 5顆
- 冰糖 適量
做法：
- 將薏米洗淨，提前浸泡2小時。
- 南瓜去皮切塊，紅棗洗淨去核。
- 將薏米、南瓜、紅棗放入鍋中，加入適量清水。
- 大火煮沸後，轉小火煮1小時，至食材熟爛。
- 加入冰糖調味，攪拌均勻後即可食用。
薏米湯水茶飲｜薏米冬瓜排骨湯：生津除痰
材料：
- 冬瓜 750克
- 排骨 500克
- 生薏米1碗
- 薑2片
做法：
- 生薏米用水浸半小時。
- 冬瓜洗淨，去籽斬大件。
- 排骨汆水備用。
- 燒一鍋水，水滾下所有材料。
- 大火煮1小時，下鹽調味即成。
薏米湯水茶飲｜薏米茯苓扁豆湯：利水消腫
材料：
- 生熟薏米各 35克
- 茯苓 35克
- 白扁豆 35克
- 黨參 18克
- 生薑3片
- 豬展 250克
做法：
- 先將薏米、茯苓、白扁豆、黨參洗淨備用。
- 豬展洗淨後氽水備用。
- 湯煲內放2-3公升水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
- 根據個人口味，加入適量鹽調味。
薏米湯水茶飲｜山楂橘餅薏米茶：清熱消滯
材料：
- 山楂 120克
- 生薏米 50克
- 桔餅 2個
- 甘草 4片
- 片糖 4片
做法：
- 所有材料稍浸洗
- 桔餅切成細
- 煲內放入4公升水，待水滾後加入所有材料(片糖除外)
- 待再滾水後，先用大火加蓋煲約15分鐘。 然後轉慢火加蓋煲多45分鐘
- 可以因應個人口味加入片糖，再用中火煲15分鐘
- 熄火後就要即刻夾起材料，因為如果浸得太久，山楂會令茶飲變得很酸
圖片來源：設計圖片