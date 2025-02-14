赤小豆湯水｜潮濕天時利尿消腫 6款赤小豆湯水食譜 祛濕健脾
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春天潮濕多雨，人體容易積聚濕氣，導致疲倦乏力、腸胃不適、水腫等問題。在這段時期，不少人會選擇飲用祛濕湯水，以幫助身體排濕、健脾養胃。其中，赤小豆湯水是常見的選擇，具有利尿消腫、健脾祛濕等功效。以下介紹六款以赤小豆為主的湯水食譜，助你在潮濕季節保持健康。
1. 蓮藕栗子赤小豆扁豆豬骨湯：補氣健脾，祛濕消腫
材料： 蓮藕約1.5斤、扁豆1兩、赤小豆1兩、淮山1兩、紅蘿蔔1條、粟米1條、栗子約10粒、蜜棗4粒、豬骨約$40。
做法：
- 蓮藕去皮切塊，栗子洗淨。
- 赤小豆、扁豆、淮山及蜜棗浸洗片刻。
- 粟米去皮切段。
- 豬骨洗淨，汆水約五分鐘。
- 煲內加入約3公升水，水滾後放入所有材料。
- 大火煮沸15分鐘，轉小火加蓋煮約2小時。
- 最後加少許鹽調味，即可享用。
2. 田七川芎赤小豆豬骨湯：活血化瘀，消腫止痛
材料： 田七5錢、桃仁5錢、川芎5錢、赤小豆2兩、陳皮1錢、豬骨1斤、蜜棗4粒。
做法：
- 田七切片或磨碎，其他材料洗淨略浸。
- 豬骨汆水去腥。
- 冷水放入陳皮，水滾後加入所有材料。
- 中小火煮約2小時，熄火後加鹽調味，即可享用。
3. 粉葛赤小豆扁豆豬骨湯：清熱解毒，潤肺止咳
材料： 粉葛半至一個、赤小豆40克、扁豆40克、紅蘿蔔1-2條、豬骨約$40、蜜棗3粒、果皮1/4片、水3公升。
做法：
- 豬骨汆水備用。
- 紅蘿蔔及粉葛去皮切塊。
- 赤小豆、扁豆、蜜棗洗淨略浸。
- 果皮浸軟去囊。
- 將所有材料放入高壓鍋，煮20分鐘。
- 飲用前再煮沸，即可享用。
赤小豆和紅豆顏色近似，容易被混淆，實質兩者功效有所不同！赤小豆微寒，利尿袪濕，消腫解毒，袪濕力較紅豆好，消瘦、尿多、腸燥便秘者忌吃；紅豆微温，健脾和胃，清熱解毒、利尿消腫，功效較温和；腸胃虛弱人士不宜多吃
4. 粉葛赤小豆鯪魚湯：生津止渴，舒緩疲勞
材料： 粉葛約1斤、紅蘿蔔1條、鯪魚1條、扁豆80克、赤小豆40克、豬展約$30、蜜棗2粒、薑2-3片、水3公升。
做法：
- 粉葛、紅蘿蔔去皮切塊。
- 扁豆、赤小豆、蜜棗洗淨略浸。
- 豬展切塊，汆水備用。
- 下油爆香薑片，放入鯪魚每邊煎約3分鐘。
- 除鯪魚外，將所有材料放入高壓鍋，水滾後加入已煎鯪魚，煮20分鐘。
- 飲用前再煮沸，即可享用。
5. 淮山赤小豆扁豆湯：健脾祛濕，利水消腫
材料： 豬肉眼約$35、果皮1小片、無花果4-5粒、生熟薏米、北芪、淮山、赤小豆、扁豆適量
做法：
- 豬肉洗淨，汆水備用；果皮浸透去囊；其他藥材浸洗片刻。
- 煲內放約3公升水，加入果皮。
- 水滾後放入所有材料。
- 大火煮沸15分鐘，轉小火加蓋煮約1.5小時。
- 最後加少許鹽調味，即可享用。
6. 老黃瓜赤小豆扁豆薏米湯：健脾和胃，祛濕消腫
材料：豬𦟌肉500克、老黃瓜1條、赤小豆10克、扁豆10克、薏米20克、蜜棗2粒
做法：
- 首先將豬𦟌肉汆燙出水備用。
- 老黃瓜洗淨皮去籽切塊，赤扁豆和薏米浸洗瀝乾。
- 在鍋中加入2公升水，接着加入所有材料，慢火煲2小時即完成，可加入少許鹽調味。
圖片來源：設計圖片