赤小豆湯水｜潮濕天時利尿消腫 6款赤小豆湯水食譜 祛濕健脾

春天潮濕多雨，人體容易積聚濕氣，導致疲倦乏力、腸胃不適、水腫等問題。在這段時期，不少人會選擇飲用祛濕湯水，以幫助身體排濕、健脾養胃。其中，赤小豆湯水是常見的選擇，具有利尿消腫、健脾祛濕等功效。以下介紹六款以赤小豆為主的湯水食譜，助你在潮濕季節保持健康。

