冬季養生湯水｜西洋菜清熱潤肺止咳下火 8款湯水食譜紓緩氣管不適

冬季選擇西洋菜作為食材，不但能為身體提供豐富的營養，還有許多益處。西洋菜性寒味甘微苦，尤其適合在寒冷的季節食用，能幫助清燥潤肺、清熱解毒，並改善皮膚乾燥和舒緩呼吸道不適。此外，西洋菜富含維生素與礦物質，具有提升免疫力的作用，非常適合在容易感冒的冬季食用，以下為大家介紹8款西洋菜湯水。

