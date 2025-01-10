冬季養生湯水｜西洋菜清熱潤肺止咳下火 8款湯水食譜紓緩氣管不適
西洋菜湯水食譜｜西洋菜豬骨湯
功效：清心潤肺、祛肝火
材料：西洋菜 1斤、豬骨 300克、蜜棗 2粒、南北杏 10克、薑 2片、鹽
做法：
1. 西洋菜剪尾端，然後清洗2次，再用鹽水浸泡10分鐘後清洗乾淨
2. 豬骨汆水，盛起後洗淨瀝乾，備用
3. 蜜棗、南北杏清洗乾淨，備用
4. 豬骨、蜜棗、南北杏隨水加入，大火煲滾後加入西洋菜，然後大火再煲滾後轉小火續煲2小時，最後加鹽調味即可
西洋菜湯水食譜｜西洋菜粟米湯
功效：清燥潤肺、化痰止咳
材料：西洋菜 1斤、豬展 400克、粟米 2條、栗子 半磅、蜜棗 2粒、南北杏 2兩、果皮 1塊、鹽
做法：
- 洗淨西洋菜、粟米及其他材料，栗子去衣備用。
- 豬展汆水後洗淨，瀝乾。
- 將所有材料加入滾水中，中火煲15分鐘後轉小火煲2小時，加鹽調味
西洋菜湯水食譜｜西洋菜羅漢果湯
功效：健脾益胃、舒緩氣管不適
材料：西洋菜 1斤、豬展 300克、粟米 1條、紅蘿蔔 1條、羅漢果 1個、陳皮 半塊、南北杏 13克、鹽
做法：
- 用鹽水浸泡西洋菜10分鐘，摘掉老梗後洗淨。
- 豬展汆水後洗淨，備用。
- 陳皮浸軟刮瓤；羅漢果撕成小塊；紅蘿蔔去皮切塊；粟米切件。
- 將水煲滾，加入所有材料（除西洋菜），煲滾後再加入羅漢果，待水再滾起後加入西洋菜，煲10分鐘後轉小火續煲2小時，加鹽調味
西洋菜湯水食譜｜西洋菜紅蘿蔔湯
功效：清肺熱、 化燥
材料：西洋菜 半斤、豬骨 300克、紅蘿蔔 1條、淮山 3塊、茨實 1小把、蜜棗 3 粒、去核紅棗 6粒、鹽
做法：
1. 將西洋菜浸洗乾凈；其餘材料洗淨備用
2. 豬骨汆水，盛起瀝乾備用
3. 把水煲滾，先把豬骨、紅蘿蔔、淮山、蜜棗、茨實、去核紅棗放入鍋內，煲滾10分鐘後再加入西洋菜續煲2.5小時，最後加鹽調味即可
西洋菜湯水食譜｜ 煲湯Tips
西洋菜屬於十字花科，又稱水茼蒿或水芹菜。它味甘微苦，性寒，除了清燥潤肺的功效外，還能利尿、改善皮膚痕癢、強化視力等。同時，它有助於防治感冒咳嗽，舒緩氣管不適，是冬季湯水的理想食材。本次特別推介8款西洋菜湯水食譜，包括西洋菜羅漢果湯、西洋菜粟米湯等，步驟簡單又營養豐富。
煲湯時，記得等水滾後再加入西洋菜，這樣可以減少湯的苦味。
西洋菜湯水食譜｜西洋菜陳腎湯
功效：清心潤肺，抗衰老
材料：西洋菜 1斤、陳腎 2個、粟米 1條、紅蘿蔔 1條、蜜棗 2粒、章魚 1塊、鹽
做法：
1. 章魚浸約10分鐘，瀝乾後剪塊備用
2. 紅蘿蔔、粟米洗淨後切件，豬骨及陳腎汆水，盛起瀝乾後備用
3. 所有材料（除西洋菜）隨水加入，煲致水滾後加入西洋菜，續煲約2小時，最後加入鹽調味即可
西洋菜湯水食譜｜臘鴨腿燉西洋菜
功效：潤燥滋陰、清肺熱
材料：臘鴨腿 1隻、鮮鴨腿 1隻、鮮鴨腎 2個、西洋菜 半斤、陳皮 2塊、蜜棗 4粒、南杏 40克、北杏 10克、鹽
做法：
1. 臘鴨腿切去肥膏，再於骨位輕切一刀
2. 鮮鴨腎輕切三刀更易出味
3. 臘鴨腿、鮮鴨腿、南北杏汆水，備用 4. 燉盅內先加入三分之二的西洋菜，再放入鮮鴨腿、臘鴨腿、鮮鴨腎、南杏、北杏、蜜棗、陳皮，再鋪上餘下西洋菜，加入熱水，燉約3.5小時，最後加少許鹽調味即可
西洋菜湯水食譜｜西洋菜瑤柱章魚瘦肉湯
功效：理氣健脾、燥濕化痰
材料：西洋菜 1斤、乾瑤柱 5粒、章魚乾 1隻、蜜棗 3粒、陳皮 1塊、南北杏 1湯匙、瘦肉 400克、鹽鹽
做法：
1. 西洋菜先用鹽水浸一小時（中途換水），備用
2. 乾瑤柱洗乾淨浸約半小時，備用；蜜棗、南北杏洗淨
3. 章魚洗淨切件後浸至軟身；陳皮浸軟刮瓤
4. 瘦肉汆水，盛起瀝乾備用
5. 所有材料（除西洋菜）隨水加入，煲致水滾後加入西洋菜，續煲約2小時，最後加入鹽調味即可 功效
西洋菜湯水食譜｜西洋菜海底椰湯
功效：補腎止咳、清肺熱
材料：西洋菜 1斤、西施骨 300克、南北杏 半両、海底椰 1両、陳皮 1塊、蜜棗 4粒、鹽
做法：
1. 西施骨汆水，盛起瀝乾備用
2. 西洋菜洗淨切段；陳皮浸軟刮瓤
3. 南杏、北杏、蜜棗、海底椰浸洗乾淨
4. 除西洋菜，其餘材料隨水加入，大火煲滾後再加入西洋菜，然後轉慢火續煲2小時，最後加鹽調味即可