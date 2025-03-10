湯水食譜｜乍暖還寒濕氣重易生病 推介8款粉葛湯水 祛濕解毒防關節老化護骨骼
湯水食譜目錄
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 赤小豆和扁豆提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
粉葛清熱解毒，赤小豆和扁豆有助祛濕消腫，適合濕氣重者。可預防水腫、關節痛及消化不良。
食用宜忌
2. 粉葛薏米祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 薏米 50克
- 茯苓 20克
- 瘦肉 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 薏米和茯苓提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
薏米和茯苓有助祛濕健脾，粉葛清熱解毒。可改善濕疹、關節炎及消化不良。
食用宜忌
3. 粉葛土茯苓祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 土茯苓 30克
- 赤小豆 50克
- 豬骨 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 土茯苓和赤小豆提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
土茯苓有助祛濕解毒，粉葛清熱。可預防濕疹、皮膚病及關節痛。
食用宜忌
4. 粉葛蓮藕祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 蓮藕 300克
- 紅棗 5粒
- 豬骨 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛和蓮藕去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 紅棗去核。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
蓮藕補血養顏，粉葛清熱祛濕。可改善貧血、水腫及消化不良。
食用宜忌
5. 粉葛陳皮祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 陳皮 2片
- 扁豆 30克
- 瘦肉 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 陳皮浸泡軟後刮去白瓤。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
陳皮理氣健脾，粉葛清熱祛濕。可改善消化不良及濕氣重。
食用宜忌
6. 粉葛冬瓜祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 冬瓜 300克
- 薏米 50克
- 豬骨 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛和冬瓜去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 薏米提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
冬瓜清熱利尿，粉葛祛濕解毒。可改善水腫及濕熱體質。
食用宜忌
7. 粉葛淮山祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 淮山 30克
- 茯苓 20克
- 瘦肉 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 淮山和茯苓提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。
營養效果
淮山健脾益氣，粉葛清熱祛濕。可改善脾胃虛弱及濕氣重。
食用宜忌
8. 粉葛粟米祛濕湯
材料
- 粉葛 500克
- 粟米 2條
- 紅蘿蔔 1條
- 豬骨 300克
- 水 適量
製作方法
1. 粉葛去皮切塊，粟米和紅蘿蔔切段，豬骨汆水備用。
2. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
3. 加鹽調味即可。
營養效果
粟米和紅蘿蔔富含纖維，粉葛清熱祛濕。可改善便秘及濕氣重。
食用宜忌
適合一般體質者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。
綜合而言，粉葛煲湯後有助清熱解毒，緩解體內熱氣，配搭赤小豆、扁豆等食材更可有效祛濕利尿、改善水腫，特別適合濕氣重或經常感到疲倦人士。此外，粉葛中的鉀質和黃酮類成分有助擴張血管、降低血脂，對預防高血壓和心血管疾病有一定幫助。
粉葛湯水7大功效
葛根在傳統中醫中被認為具有散熱、祛濕作用，特別適合濕氣重、消化不良或皮膚問題者。不同食材搭配（如豬肉提供蛋白質，蔬菜提供維生素）可進一步提升湯的營養價值。注意食用時應注意個人體質，例如胃寒者不宜過量，過敏體質者需避免特定食材。
- 清熱解毒：粉葛含有黃酮類化合物，能幫助清熱解毒，緩解體內熱氣，適合夏季或體質偏熱者飲用。
- 祛濕消腫：粉葛搭配赤小豆、扁豆等食材，能有效祛濕利尿，改善水腫問題，特別適合濕氣重或經常感到疲倦的人。
- 降血壓、血脂：粉葛中的鉀質和黃酮類成分有助擴張血管、降低血脂，對預防高血壓和心血管疾病有一定幫助。
- 改善骨骼健康：粉葛富含鈣質和異黃酮，能強化骨骼，預防骨質疏鬆和關節老化。
- 抗氧化與抗衰老：粉葛中的抗氧化劑能清除自由基，延緩皮膚老化，並有助於排毒醒酒。
- 調節女性荷爾蒙：粉葛含有植物雌激素，能滋養卵巢，緩解更年期症狀，並對預防乳腺癌和子宮內膜癌有一定作用。
- 健脾開胃：粉葛湯水能促進消化，改善食慾不振，適合脾胃虛弱或消化不良者。
形狀
- 挑選形狀均勻、粗細適中的粉葛，避免過於彎曲或畸形的。
重量
- 手感較重的粉葛表示水分充足，新鮮度較高。
質地
- 輕輕按壓粉葛，應感覺堅實而不鬆軟，鬆軟的粉葛可能已經變質。
氣味
- 新鮮的粉葛應有淡淡的清香，若有異味或霉味則不宜。