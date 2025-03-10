湯水 食譜

湯水食譜｜乍暖還寒濕氣重易生病 推介8款粉葛湯水 祛濕解毒防關節老化護骨骼

飲食營養
東方新地

廣告

【食譜／湯水／潮濕／粉葛】濕氣重容易令人精神不振，而粉葛含有的黃酮類化合物就有助清熱解毒、祛濕利尿。以下就提供8款以粉葛為重點的8款湯水食譜，幫大家對抗潮濕天氣之餘亦會送上粉葛的挑選及處理技巧。

湯水食譜目錄

1. 粉葛赤小豆祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 赤小豆 50克
  • 扁豆 30克
  • 陳皮 1片
  • 豬骨 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 赤小豆和扁豆提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

粉葛清熱解毒，赤小豆和扁豆有助祛濕消腫，適合濕氣重者。可預防水腫、關節痛及消化不良。

食用宜忌

適合濕氣重、水腫者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

2. 粉葛薏米祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 薏米 50克
  • 茯苓 20克
  • 瘦肉 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 薏米和茯苓提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

薏米和茯苓有助祛濕健脾，粉葛清熱解毒。可改善濕疹、關節炎及消化不良。

食用宜忌

適合濕熱體質者。孕婦及月經期間不宜飲用。

3. 粉葛土茯苓祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 土茯苓 30克
  • 赤小豆 50克
  • 豬骨 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 土茯苓和赤小豆提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

土茯苓有助祛濕解毒，粉葛清熱。可預防濕疹、皮膚病及關節痛。

食用宜忌

適合濕熱體質者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

4. 粉葛蓮藕祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 蓮藕 300克
  • 紅棗 5粒
  • 豬骨 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛和蓮藕去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 紅棗去核。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

蓮藕補血養顏，粉葛清熱祛濕。可改善貧血、水腫及消化不良。

食用宜忌

適合一般體質者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

5. 粉葛陳皮祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 陳皮 2片
  • 扁豆 30克
  • 瘦肉 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 陳皮浸泡軟後刮去白瓤。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

陳皮理氣健脾，粉葛清熱祛濕。可改善消化不良及濕氣重。

食用宜忌

適合濕氣重者。胃酸過多者不宜過量飲用。

6. 粉葛冬瓜祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 冬瓜 300克
  • 薏米 50克
  • 豬骨 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛和冬瓜去皮切塊，豬骨汆水備用。
2. 薏米提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

冬瓜清熱利尿，粉葛祛濕解毒。可改善水腫及濕熱體質。

食用宜忌

適合濕熱體質者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

7. 粉葛淮山祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 淮山 30克
  • 茯苓 20克
  • 瘦肉 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，瘦肉汆水備用。
2. 淮山和茯苓提前浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲1.5小時。
4. 加鹽調味即可。

營養效果

淮山健脾益氣，粉葛清熱祛濕。可改善脾胃虛弱及濕氣重。

食用宜忌

適合脾胃虛弱者。濕熱體質者不宜過量飲用。

8. 粉葛粟米祛濕湯

材料

  • 粉葛 500克
  • 粟米 2條
  • 紅蘿蔔 1條
  • 豬骨 300克
  • 水 適量

製作方法

1. 粉葛去皮切塊，粟米和紅蘿蔔切段，豬骨汆水備用。
2. 將所有材料放入煲中，加水煮沸後轉小火煲2小時。
3. 加鹽調味即可。

營養效果

粟米和紅蘿蔔富含纖維，粉葛清熱祛濕。可改善便秘及濕氣重。

食用宜忌

適合一般體質者。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

綜合而言，粉葛煲湯後有助清熱解毒，緩解體內熱氣，配搭赤小豆、扁豆等食材更可有效祛濕利尿、改善水腫，特別適合濕氣重或經常感到疲倦人士。此外，粉葛中的鉀質和黃酮類成分有助擴張血管、降低血脂，對預防高血壓和心血管疾病有一定幫助。

粉葛湯水7大功效

葛根在傳統中醫中被認為具有散熱、祛濕作用，特別適合濕氣重、消化不良或皮膚問題者。不同食材搭配（如豬肉提供蛋白質，蔬菜提供維生素）可進一步提升湯的營養價值。注意食用時應注意個人體質，例如胃寒者不宜過量，過敏體質者需避免特定食材。

  1. 清熱解毒：粉葛含有黃酮類化合物，能幫助清熱解毒，緩解體內熱氣，適合夏季或體質偏熱者飲用。
  2. 祛濕消腫：粉葛搭配赤小豆、扁豆等食材，能有效祛濕利尿，改善水腫問題，特別適合濕氣重或經常感到疲倦的人。
  3. 降血壓、血脂：粉葛中的鉀質和黃酮類成分有助擴張血管、降低血脂，對預防高血壓和心血管疾病有一定幫助。
  4. 改善骨骼健康：粉葛富含鈣質和異黃酮，能強化骨骼，預防骨質疏鬆和關節老化。
  5. 抗氧化與抗衰老：粉葛中的抗氧化劑能清除自由基，延緩皮膚老化，並有助於排毒醒酒。
  6. 調節女性荷爾蒙：粉葛含有植物雌激素，能滋養卵巢，緩解更年期症狀，並對預防乳腺癌和子宮內膜癌有一定作用。
  7. 健脾開胃：粉葛湯水能促進消化，改善食慾不振，適合脾胃虛弱或消化不良者。

簡單5步揀靚粉葛

外觀

  • 選擇表皮光滑、無明顯損傷或裂痕的粉葛。
  • 表皮顏色應呈淡黃色或淺棕色，避免過於深色或有黑斑的粉葛。

形狀

  • 挑選形狀均勻、粗細適中的粉葛，避免過於彎曲或畸形的。

重量

  • 手感較重的粉葛表示水分充足，新鮮度較高。

質地

  • 輕輕按壓粉葛，應感覺堅實而不鬆軟，鬆軟的粉葛可能已經變質。

氣味

  • 新鮮的粉葛應有淡淡的清香，若有異味或霉味則不宜。

回到目錄

熱門文章

 