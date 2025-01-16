冬日滋補湯水｜花膠補腎滋陰養顏 有助促進傷口癒合 8款湯水甜品食譜一次睇齊

花膠，又稱魚肚、魚膠，營養豐富、高蛋白、低脂肪，含有大量膠原蛋白、磷質及鈣質，是滋補佳品，特別適合女士食用，可幫助養顏美容，延緩衰老。此外，花膠對身體各部位均有補益，無論男女老少皆適合食用。在產後或手術後進食花膠，能有效促進子宮與傷口的癒合，冬天是個適合進補的季節，以下為你整理出8款花膠湯水食譜。

