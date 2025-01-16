冬日滋補湯水｜花膠補腎滋陰養顏 有助促進傷口癒合 8款湯水甜品食譜一次睇齊
花膠湯水食譜｜花膠排骨湯
材料：花膠筒 80克、小元貝 40克、紅蘿蔔 1條、排骨 900克、鹽
做法：
1. 花膠筒以清水浸發，洗乾淨後切塊，加入薑蔥汆水備用
2. 將小元貝清洗乾淨，以熱開水略浸，連水留備用
3. 紅蘿蔔去皮，清水洗淨，切塊備用
4. 將排骨切件，汆水備用
5. 除花膠外，將所有材料放入鍋內，注入適量熱水，煲滾後轉至細火煲約1小時
6. 加入花膠筒，再煲約2小時，加入鹽調味即可 功效 溫中散寒、養顏補氣
花膠湯水食譜｜青紅蘿蔔粟米花膠湯
材料：青蘿蔔半條、紅蘿蔔 1條、粟米 1條、花膠 4條、烏雞 半隻、南北杏 少許、無花果 2粒、果皮 1片、薑 2片
做法：
1. 花膠浸發一晚
2. 用薑蔥出水煲滾，關火焗2小時
3. 烏雞洗淨去皮後汆水備用
4. 無花果洗淨後切半，南北杏清洗乾淨
5. 果皮浸軟去瓤，薑去皮
6. 青、紅蘿蔔去皮，然後切塊
7. 粟米洗淨後切段
8. 將適量水放入鍋內，把烏雞、果皮連同加入大火煲滾
9. 放入全部材料大火煲20分鐘，然後轉中小火煮1小時，最後轉中火煲10分鐘，加入適量鹽調味即可 功效 軟化血管、降壓助消化
花膠湯水食譜｜椰子花膠雞湯
材料：椰子 1個、雞 1隻、花膠 4-6件、淮山 6條、鹽
做法：
1. 先將花膠預先浸發
2. 雞去皮切4份，然後汆水，把椰子清洗乾淨，切片備用
3. 淮山先用水浸一浸備用
4. 水滾後將所有材料放入鍋內，大火滾15分鐘
5. 轉細火再煲2小時，最後加入少許鹽調味即可 功效 清燥熱、止咳、滋陰補腎、生津利水
花膠湯水食譜｜花膠螺頭湯
材料：
花膠 60克、螺頭 4個、豬腱 200克、瘦肉 100克、淮山 5片、杞子 10克、薑 20克、蔥 少許、鹽
做法：
1. 預先用水浸發花膠一晚
2. 把螺頭清洗乾淨備用
3. 把水倒進鍋內，煮沸後放入薑及蔥，加入花膠汆水5分鐘
4. 豬腱及瘦肉汆水5 – 8分鐘，瀝乾水後備用
5. 把花膠切成一口的大小
6. 把所有材料放入鍋內，加水煮沸後，將火調至中火再煲3小時
7. 加入鹽調味即可 功效 養顏美膚、滋陰補腎
花膠性平，能調理體質寒涼者，改善冬季手腳冰冷，每次食用控制在25至50克，以免造成消化不了，對魚類或海鮮敏感人士應小心食用。
花膠湯水食譜｜花膠雞腳湯
材料：
花膠 300克、米酒 1湯匙、淮山 20克、豬腱 200克、瑤柱 4粒、杞子 20克、蔥 少許、薑 4片、雞腳 6隻、圓肉 15克、鹽
做法：
. 將花膠浸發一晚
2. 將雞腳洗淨，瑤柱、淮山、杞子及圓肉浸洗，蔥切段後備用
3. 煮滾一鍋水，加入薑、蔥、米酒及花膠，汆水3分鐘，撈起沖洗乾淨
4. 煲滾另一鍋水，加入豬腱及雞腳，汆水5分鐘，撈起備用
5. 將花膠、雞腳、豬腱、瑤柱、淮山、杞子、圓肉及水加入鍋內，用中火煮滾
6. 蓋上鍋蓋，轉中小火煮2小時，最後加入適量鹽調味即可 功效 滋陰養顏、溫陽益脾
花膠湯水食譜｜猴頭菇花膠湯
材料：
猴頭菇 3隻、花膠 19克、杞子 8克、沙參 5克、玉竹 5克、排骨 300克、蜜棗 2粒、薑 1片、蔥 少許、鹽
做法
1. 將花膠浸發一晚
2. 把水煮沸後放入薑及蔥，然後放入已浸發的花膠煮至滾起，熄火焗至水涼，撈起瀝乾放涼，切塊後備用
3. 猴頭菇洗淨浸軟
4. 將排骨洗乾淨，然後汆水備用
5. 將清水倒入鍋內煮滾，加入全部材料，以大火煮10分鐘，再轉小火煮2小時，加入鹽調味即可 功效 助消化促排毒、補中益氣
花膠湯水食譜｜花膠燉鮮奶
材料：
花膠3-4條、紅棗2粒、鮮奶500毫升、冰糖1粒
- 將花膠洗淨後放到鍋中，加入3片薑及蔥汆水10分鐘，之後浸泡至軟身。
- 將紅棗去核，洗淨備用，切成片狀會使紅棗更入味。
- 將鮮奶、冰糖和水放入鍋中，加熱至冰糖溶解。
- 加入浸發好的花膠和紅棗，隔水煮滾後轉小火燉煮約 1 小時。
花膠湯水食譜｜蓮子百合紅棗燉花膠
材料：花膠4條、雪耳半個、圓肉10粒、紅棗6粒、杞子1湯匙、蓮子2湯匙、百合2湯匙、鮮奶250毫升、熟水200毫升、冰糖20克（請自行加減)
做法：
1.花膠用熱水焗半小時至漲大, 再浸凍水半小時, 清
2.雪耳浸發, 剪去硬底, 撕成小塊
3.圓肉, 杞子洗凈
4.蓮子,百合, 紅棗浸泡熬水, 蓮子去衣, 紅棗去核
5.全部材料放入燉盅, 中慢火燉3小時