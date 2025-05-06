飲食健康｜無花果屬長壽食物 降膽固醇穩血糖 醫生提正確食用份量1類人忌食
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要數健康食物，無花果未算十分常見，但其實它早被地中海一帶居民視為有助長壽食物。有醫生就指無花果富含膳食纖維，其中的可溶性纖維有助於穩定血糖和降低壞膽固醇，而不可溶性纖維則能減少便秘。但醫生同時提醒，無花果製成乾果後糖分及熱量可能所有增加，每次食用不宜超過2粒。
無花果屬健康水果 助穩定血糖降血脂
台灣家醫科醫生李思賢於其社交平台專頁發文，指無花果是一種非常健康的水果；它富含可溶性和不可溶性膳食纖維，對於促進腸道健康有顯著益處。無花果中的可溶性纖維（如果膠pectin），能幫助穩定血糖和降低壞膽固醇，而不可溶性纖維則能促進腸胃蠕動，減少便秘發生。此外無花果也是天然多酚的來源。
無花果乾糖分偏高 食用不宜過量
李思賢提醒，無花果雖然營養豐富，但糖分含量並不低，尤其是乾燥後製成的無花果乾，糖分或更加濃縮，因此建議每次食用不宜超過2粒。
無花果被視為長壽象徵
台灣營養師李婉萍曾指出，中東及地中海地區居民將無花果視作長壽象徵；早期的奧林匹克運動員甚至將無花果作為訓練時的營養補充品，並曾被當作桂冠獎項頒發給獲獎者，成為史上第一枚奧運獎牌。
李婉萍指，無花果不僅提供豐富的膳食纖維，還含有鈣、鉀，以及其他水果中罕見的維生素K1和葉酸，並富含多酚、類黃酮和花青素等營養素。然而，若經乾燥脫水製成果乾後，多數營養成分會濃縮，相同重量下，無花果乾比鮮果含有更高的熱量和糖分，因此需控制血糖及鉀人士不宜多食。