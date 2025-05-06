飲食健康｜無花果屬長壽食物 降膽固醇穩血糖 醫生提正確食用份量1類人忌食

要數健康食物，無花果未算十分常見，但其實它早被地中海一帶居民視為有助長壽食物。有醫生就指無花果富含膳食纖維，其中的可溶性纖維有助於穩定血糖和降低壞膽固醇，而不可溶性纖維則能減少便秘。但醫生同時提醒，無花果製成乾果後糖分及熱量可能所有增加，每次食用不宜超過2粒。

