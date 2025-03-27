熱情果食譜｜生津止渴通腸防便秘 3款熱情果茶食譜推介 減壓助眠低熱量不怕肥

熱情果（Passion Fruit）又稱百香果，是一種帶有濃郁熱帶風味的水果，其果肉酸甜可口，富含維他命C、膳食纖維及抗氧化物質。在日常飲食中，熱情果常被製成飲品，不僅能提神醒腦，還被認為有助舒緩壓力、促進消化及改善睡眠品質。以下介紹3款簡單易做的熱情果茶／水食譜供各位參考。

