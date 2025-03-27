熱情果食譜｜生津止渴通腸防便秘 3款熱情果茶食譜推介 減壓助眠低熱量不怕肥
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熱情果（Passion Fruit）又稱百香果，是一種帶有濃郁熱帶風味的水果，其果肉酸甜可口，富含維他命C、膳食纖維及抗氧化物質。在日常飲食中，熱情果常被製成飲品，不僅能提神醒腦，還被認為有助舒緩壓力、促進消化及改善睡眠品質。以下介紹3款簡單易做的熱情果茶／水食譜供各位參考。
3款熱情果食譜推薦
熱情果（Passion Fruit），又稱百香果，是一種帶有濃郁熱帶風味的水果，其果肉酸甜可口，富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質。在日常飲食中，熱情果常被製成飲品，不僅能提神醒腦，還被認為有助舒緩壓力、促進消化及改善睡眠品質。以下介紹3款簡單易做的熱情果茶／水食譜，涵蓋材料、製作方法、功效及飲用宜忌。
經典熱情果茶
材料
- 熱情果 2顆
- 清水 500毫升
- 紅茶包 1個（或散裝紅茶 5克）
- 蜂蜜 1-2湯匙（可選）
製作方法
- 熱情果對半切開，挖出果肉及籽備用。
- 將清水煮沸，放入紅茶包浸泡3-5分鐘，取出茶包。
- 將熱情果肉加入紅茶中，攪拌均勻。
- 待茶溫熱後，依口味加入蜂蜜調味。
- 可熱飲或冷藏後享用。
功效
- 提神醒腦，緩解疲勞及精神緊張。
- 促進腸道蠕動，改善便秘。
飲用宜忌
- 適合：壓力大、睡眠品質不佳者。
- 不適合：胃酸過多或胃潰瘍者，避免空腹飲用以免刺激胃部。
熱情果檸檬水
材料
- 熱情果 1顆
- 檸檬 半顆（榨汁）
- 清水 400毫升
- 冰糖或楓糖漿 適量（可選）
製作方法
- 熱情果切開，挖出果肉放入杯中。
- 檸檬洗淨榨汁，加入熱情果肉中。
- 加入清水攪拌均勻。
- 依口味加入冰糖或楓糖漿調甜。
- 可加入冰塊冷飲，或溫熱飲用。
功效
- 清熱解渴，補充維生素C，增強免疫力。
- 抗氧化，有助延緩肌膚老化。
飲用宜忌
- 適合：容易口渴、免疫力低者。
- 不適合：牙齒敏感或胃寒者，建議稀釋後飲用。
熱情果綠茶蜂蜜飲
材料
- 熱情果 2顆
- 綠茶包 1個（或散裝綠茶 5克）
- 清水 500毫升
- 蜂蜜 1湯匙
製作方法
- 熱情果切開，挖出果肉備用。
- 清水煮沸後放入綠茶包，浸泡3分鐘後取出。
- 將熱情果肉加入綠茶中，攪拌均勻。
- 待茶溫熱時加入蜂蜜調味，避免高溫破壞營養。
- 可冷藏或直接飲用。
功效
- 抗氧化，清除自由基，保護心血管健康。
- 舒緩神經，改善焦慮及失眠。
飲用宜忌
- 適合：長期用腦工作者、易焦慮者。
- 不適合：低血壓或體寒者，避免過量飲用。
可預防心血管疾病適宜減重人士飲用
台灣中醫師張文馨指出，熱情果性味酸甘，具有生津止渴、健脾開胃的功效。其籽含膳食纖維，可促進腸胃蠕動，預防便秘及腸道不適。適量飲用還有助調節情緒；另一位中醫師陳志明則指，熱情果中的植物鹼成分有助放鬆神經系統，適合壓力大或失眠者飲用。此外，其低熱量特性也適合減重人士，能取代高糖飲料。
台灣營養師李佳蓉指，熱情果富含維生素C、A及多酚類化合物，具有強效抗氧化作用，能保護細胞免受氧化壓力侵害。長期飲用可預防慢性發炎及心血管疾病。
熱情果選購及保存重點
- 選購建議：選擇外皮略皺、顏色深紫或黃色的熱情果，此時果肉成熟且風味最佳，酸味少、甜度較高，熱情果表面光滑其實代表並未熟透，但要避免表面過硬或有明顯破損，另外如熟到表面又皺又乾就可能代表過熟。
- 保存方法：常溫下可存放約1個月，若外皮未皺可放至熟透；已成熟的熱情果可冷藏保存約2-3週。挖出的果肉可冷凍保存，適合長期製作飲品。