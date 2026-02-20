高膽固醇｜專家推薦5大常見降膽固醇調味料 1款功效如降血脂藥 拆解正確食用方法切忌過量

大多上年紀人士都受「三高」問題困擾，其中「高膽固醇」情況因經常沒有明顯症狀，同時又會增加冠心病或中風風險，故此又被形容為心血管疾病的隱形殺手。台灣營養師曾建銘就指出，要維持心血管健康未必要嚴格戒口；他引述今年一項回顧性研究指出，廚房中常見的幾款香料不但能提升食物鮮味，更是經過科學實證的「血脂清道夫」。

