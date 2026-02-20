高膽固醇｜專家推薦5大常見降膽固醇調味料 1款功效如降血脂藥 拆解正確食用方法切忌過量
專家推介5大常見「血脂清道夫」
1.肉桂
曾建銘指肉桂能夠活化PPARs（一種負責調節代謝的開關），有助於脂質代謝，令壞膽固醇下降約0.8至10.3 mg/dL，對於患有代謝綜合症的族群尤其見效。研究顯示其有效劑量約為每日500至2000毫克的肉桂粉，換算下來大約是1/4至1茶匙的份量，日常加在燕麥粥或鮮奶咖啡中就最為適合。
2.葫蘆巴
葫蘆巴蘊含豐富的可溶性纖維，能夠「黏住」腸道內的膽汁酸，從而迫使身體消耗膽固醇，最多可令壞膽固醇降低約29 mg/dL。研究指出每日有效劑量為5至50克的種子。若換算為50克，大約等於10大湯匙的份量。不過他提醒，這遠超一般入饌用途，故建議日常調味只作保養之用，若想達到高劑量效果，或許要考慮特製高纖餐單或營養補充品。
3.黑種草
曾建銘指出，黑種草含有植物固醇及百里醌（Thymoquinone），能在腸道內與膽固醇「爭位」，藉此減少人體吸收。數據顯示它平均能令壞膽固醇降低9至35 mg/dL。每日的研究有效劑量約為0.5至3克的種子或粉末，換算後大約是1/4至1.5茶匙，灑在麵包或沙律上食用十分配合。
4.蒜頭
蒜頭含有機硫化物（如大蒜素）。曾建銘表示，其作用機制與降血脂藥（Statin）相近，可抑制膽固醇合成。研究證實它能令總膽固醇下降約13至20 mg/dL，壞膽固醇則降低7至16 mg/dL。至於食用份量，研究的有效劑量約為每日300至2000毫克大蒜粉，等同每天進食1至6瓣新鮮蒜頭。曾建銘建議炒菜時多拍幾顆蒜頭作為調味，又或者煮蒜頭雞湯，持續食用膽固醇不難達標。
5.餘甘子
曾建銘指餘甘子富含多酚，能減少膽固醇吸收並抑制其合成。研究數據證明它具備顯著的降脂潛力，部分研究更顯示它能大幅降低壞膽固醇。其有效劑量約為每日1.5至12克的果實粉末；若以新鮮果實計算約為1至2粒，若是油甘粉則約0.5至1湯匙。
食療僅屬「助攻」 切忌自行停藥
曾建銘補充指，高劑量食用上述香料（尤其是大蒜及葫蘆巴）時，有機會影響降血糖藥或抗凝血劑（即薄血藥）藥效，故此正服食慢性病藥物的人士務必先諮詢主診醫生意見。此外，食療僅屬助攻性質，絕對不能替代正規藥物，千萬不能因為有吃大蒜就自行停藥。他強調，這些食材是「植物性飲食」的好幫手，應用作輔助正規治療，並「建議優先選擇新鮮的大蒜、磨碎的種子，勝過來路不明的萃取物」。