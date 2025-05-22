飲食營養｜切走1個部位營養精華全失 三色椒抗氧化物豐富可防癌 3種顏色燈籠椒營養大比拼

甜椒（燈籠椒）因應品種不同而會呈現多種顏色，其共通點是營養價值高，無論是涼拌還是清炒都非常適合。有營養師就指出，不少人在處理甜椒時會將內部的筋膜與籽完全去除，做法其實會令燈籠椒的營養白白喪失。另一方面，有機構就指出不同顏色的燈籠椒營養成份亦有異，其中有1種抑制致癌營養素含量最高，建議可均衡食用。

