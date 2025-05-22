飲食營養｜切走1個部位營養精華全失 三色椒抗氧化物豐富可防癌 3種顏色燈籠椒營養大比拼
台灣功能醫學營養師呂美寶在其Facebook專頁「食物的力量．呂美寶營養師」中表示，她自己最近早餐常吃生的紅紅甜椒配番石榴，作為維生素C的來源。她指紅甜椒的抗氧化營養在夏季尤其豐富；由於夏季氣溫高加上陽光充足，令甜椒成熟速度加快，綠椒更快轉變為紅椒。
夏季高溫促進維生素C生成
呂美寶解釋，夏季的高溫及陽光會啟動植物內的「抗氧化防禦系統」，促進維生素C生成，因此紅甜椒的維生素C含量通常比冬季更高。此外，當甜椒由綠轉紅時，葉綠素逐漸分解，轉化為豐富的類胡蘿蔔素（如β-胡蘿蔔素），屬於維生素A的優質前驅物。
內部筋膜屬營養精華所在
呂美寶續指，許多人習慣將籽與筋膜完全去除，但白色筋膜中其實含有豐富的植化素，如維生素C與黃酮類，尤其是抗氧化物黃酮類，建議處理時毋須將筋膜完場去除，盡量保留一起食用。
甜椒的防癌機制
根據《台灣癌症基金會》的資料，甜椒富含β-胡蘿蔔素與維生素C，具有抑制致癌物質、幫助變異細胞趨於良性化的潛力，尤其是紅色甜椒的含量最高。此外，甜椒還有助於增強免疫力、促進腦細胞的新陳代謝。維生素A與C對預防心血管硬化、降低血液黏稠度及預防阻塞性疾病具有保健作用。
紅綠黃燈籠椒邊種最有營養？
據台灣「食農作物教育資訊整合平臺」資料指，甜椒的水分含量高達90%以上，因此吃起來清脆爽口。此外甜椒的熱量低，同時含有豐富的維生素C等營養素。
青椒：膳食纖維與維生素B群豐富
在各種顏色的甜椒中，青椒含有最多的膳食纖維，有助於預防或緩解便秘；青椒的維生素B群含量也較高，其中維生素B9（葉酸）能幫助紅血球的形成。
紅椒：維生素C與A含量高
不論甜椒的顏色如何，均含有豐富的維生素C，但紅皮甜椒的維生素C含量最高，維生素A也遠高於青椒與黃椒。若以涼拌方式料理紅椒，建議加入橄欖油、苦茶油或花生油，以幫助身體吸收這些營養素。
黃椒：維生素A、E及胡蘿蔔素
橙椒在市面上較少見，但其維生素A含量是青椒的6倍，胡蘿蔔素更是10倍之多。需注意的是，維生素A需與油脂一起攝取才能被身體吸收，因此料理時記得加油拌炒。