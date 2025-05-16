水果營養｜奇異果抗老養顏防癌 3種顏色奇異果營養比拼 1種獨特食法效果滿分

奇異果以維他命C豐富著稱，而其實除了常見的綠肉及黃肉品種外，還有一種「紅心」奇異果。有營養師就指出，紅心奇異果算是較近年被培育出來的新品種，它富含多種營養，具緩解眼睛疲勞、美容養顏及預防癌症等多方面作用。另一方面，奇異果亦富含纖維，有助於改善便秘；而黃色奇異果則富含維生素C，能增強免疫力，消費者大可根據個人需要作選擇。

