水果營養｜奇異果抗老養顏防癌 3種顏色奇異果營養比拼 1種獨特食法效果滿分
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奇異果以維他命C豐富著稱，而其實除了常見的綠肉及黃肉品種外，還有一種「紅心」奇異果。有營養師就指出，紅心奇異果算是較近年被培育出來的新品種，它富含多種營養，具緩解眼睛疲勞、美容養顏及預防癌症等多方面作用。另一方面，奇異果亦富含纖維，有助於改善便秘；而黃色奇異果則富含維生素C，能增強免疫力，消費者大可根據個人需要作選擇。
3種奇異果營養價值比拼
台灣營養師孫語霙曾於個人社交平台撰文，指奇異果其實可分為3種主要品種，包括綠色、黃色及紅色，每種都有其獨特的營養價值：
1.綠色奇異果
含豐富膳食纖維和奇異果酵素，對消化系統非常有益，特別適合喜愛肉食、容易脹氣或排便不順的人。
2.黃色奇異果
維生素C含量高，還富含維生素E和葉酸，每天食一個即可增強免疫力，有助保持年輕身體和皮膚狀態，對於經常感冒、想美白淡斑或備孕的女性尤為適合。
3.紅色奇異果
是較近年培育出來的新品種；除了上述營養素外還富含花青素，對於改善眼睛疲勞、美容養顏和預防癌症等方面有顯著幫助。
升糖指數低 糖尿患者同樣啱食
孫語霙進一步指，奇異果屬於低GI食物，對血糖的影響較其他水果小，因此對於一型、二型糖尿病患者及妊娠高血糖者來說，是每日水果清單中的理想選擇，每餐食用一個、一天不超過兩個就最安全。
此外，許多人為了預防運動後抽筋會選擇吃香蕉，但孫語霙指奇異果其實同樣有效，因為其豐富的鉀離子能有效維持體液及電解質平衡。運動後食用奇異果不僅有助於恢復體能，還能強化腸道微生物，改善腸胃舒適度，並提升大腦情緒功能。
奇異果保存方法建議
至於如何保存奇異果以延長其新鮮度，孫語霙建議將奇異果放在雪櫃冷藏。如果打算短時間內食用亦可放在室溫下，如與蘋果、香蕉或橙放在一起會加速其成熟。如不小心催熟過度，孫語霙認為亦不必急著丟棄，大可去皮後冷凍保存，之後製作成冰沙，營養價值依然不減。
1種食法營養更高
據英國《每日郵報》報道，外國營養平台Muscle Booster的專家Nicolle Cucco指出，許多人習慣削皮食用奇異果，但他指出奇異果外皮含有豐富的抗氧化物和纖維，批皮食用將錯失重要營養。他指連皮食奇異果的口感類似桃子，嘗試過之後其實不難入口。
此外，他指奇異果自然含糖、消化快，是運動前的天然能量補給，運動後搭配其抗發炎特性，也有助於恢復體能。