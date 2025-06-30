飲食營養｜洋蔥防血栓殺菌燃脂 直切/橫切營養有分別 營養師教切完1步營養提升

洋蔥是許多家庭料理常見材料，所蘊含的營養價值亦相當多樣化。洋蔥剝皮後呈圓球狀，可能有人覺得如何切開並無大分別，但事實上有專家指出，直切與橫切的洋蔥除了會營養口感外，甚至會左右洋蔥的營養價值，或可作為各位日後調理洋蔥時的參考。

