飲食營養｜洋蔥防血栓殺菌燃脂 直切/橫切營養有分別 營養師教切完1步營養提升
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洋蔥是許多家庭料理常見材料，所蘊含的營養價值亦相當多樣化。洋蔥剝皮後呈圓球狀，可能有人覺得如何切開並無大分別，但事實上有專家指出，直切與橫切的洋蔥除了會營養口感外，甚至會左右洋蔥的營養價值，或可作為各位日後調理洋蔥時的參考。
洋蔥挑選及保存貼士
據日本YAHOO專欄「營養師食堂」建議，選購洋蔥時應挑選外皮光滑、無霉斑，且頭部尖細、緊實且有重量的為佳。保存方法方面，新鮮洋蔥建議放入保鮮袋並放在保鮮格；普通洋蔥則可以放在陰涼處，在溫度較高的夏天則建議用報紙包起，並同樣放入雪櫃保鮮格。
洋蔥皮含營養精華 專家教調理方法
營養方面，一般在處理時會被丟棄的洋蔥外皮其實含豐富槲皮素，是一種強效抗氧化劑。營養師就建議可以將洋蔥皮骯髒部位撕走之後用清水洗乾淨，先用廚房紙吸乾水份，然後放入焗爐以120度烘烤約10分鐘，令洋蔥皮水份完全蒸發，再放入攪拌機將其打成粉末狀，到時用時加入湯水或餸菜中食用，以收最佳營養價值。
直切橫切 營養口感有分別
至於洋蔥切法，報道指方法一般分成順著洋蔥纖維落刀、切完後呈條狀的「直切」，以及將纖維打橫切開、切完洋蔥呈環狀的「橫切」；採用不同切法將影響洋蔥口感，甚至營養。
- 直切：方便保留爽脆口感，適合炒菜或煮物等餸菜時選用。
- 橫切：可降低洋蔥的辛辣味道，適合製成沙律或生食時使用。
報道續指，洋蔥切得越細粒，蒜素活性就越高，因此如何以發揮最大營養價值為目標就應該選用「橫切」方法。
改善血液循環防血栓 洋蔥有助殺菌燃脂
台灣營養師李婉萍曾指出，洋蔥的刺鼻氣味及食用時的辛辣味道來自含硫化合物的硫化丙烯，它具有強化血液循環、保持血管通暢、預防血栓、燃燒脂肪及殺菌等功效；將洋蔥切碎、切薄並讓其接觸空氣超過10分鐘，可釋放蒜素，發揮消除疲勞和抗菌等多種作用。