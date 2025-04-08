飲食營養｜ 切走1部位營養全失 秋葵補鈣護眼控血壓 2種煮法營養倍增
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秋葵營養成份豐富，故被譽為「綠色人參」。有醫生就指出，秋葵不僅有助於補鈣、護眼，還能調控血壓，並有助於降低膽固醇和血糖。此外，秋葵富含維他命A，若與礦物質鋅一同攝取，能促進維他命A的轉換，增強營養效果。
台灣家醫科醫生李唐越早前在其診所YouTube頻道中分享，指胡麻秋葵、炒秋葵、金沙秋葵等都是美味的秋葵料理；秋葵因其多元的營養成分，在日本被稱為「綠色人參」；它富含蛋白質、低熱量，並擁有豐富的穀胱甘肽（GSH），是養顏美容及維持健康的理想食材。李醫生又進一步歸納出秋葵的4大健康益處：
秋葵4大健康益處
1.補鈣
每100克秋葵含有約94毫克的鈣，且草酸含量低，鈣的利用效率高，是優良的鈣質來源。
2.護眼
秋葵富含維生素A和β-胡蘿蔔素，有助於維持視網膜健康。
3.調控血糖
秋葵的黏液含有多醣體，能降低膽固醇和血糖；此外，異槲皮素也能有效減少總膽固醇和血糖的吸收。
4. 調控血壓
根據美國衛生研究院的得舒飲食（DASH）計畫，建議多攝取鈣、鎂、鉀等礦物質以穩定血壓，而秋葵正好富含這些成分。
秋葵烹調技巧 配海鮮或蛋營養更高
營養師李婉萍在其個人網站中提到，秋葵富含維他命A，若與鋅一同攝取能促進維他命A轉換，增強營養效果；她建議可將秋葵與海鮮搭配，或切成小段與蝦仁拌炒，亦可製作秋葵蒸蛋或炒蛋，因蛋黃中含有維他命A和葉黃素，對胃和眼睛都有益。
李婉萍提醒，秋葵表面有細小絨毛，部分人生吃可能會引起皮膚過敏，需特別注意。即使經過加熱，秋葵的膳食纖維和其他重要營養成分不會流失，建議稍微汆燙或烹煮後再食用。
飲食營養｜切椗可致營養流失
台灣農糧署則建議，在料理秋葵前，先保留蒂頭，並用清水洗去表面細毛，或用削皮刀去除蒂頭的皮後再料理，以避免黏液流失。若整支用水烚，則建議1至2分鐘後撈出，以免烹調過久導致營養流失，然後放入冰水中冰鎮以保留口感。