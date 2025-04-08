飲食營養｜ 切走1部位營養全失 秋葵補鈣護眼控血壓 2種煮法營養倍增

秋葵營養成份豐富，故被譽為「綠色人參」。有醫生就指出，秋葵不僅有助於補鈣、護眼，還能調控血壓，並有助於降低膽固醇和血糖。此外，秋葵富含維他命A，若與礦物質鋅一同攝取，能促進維他命A的轉換，增強營養效果。

