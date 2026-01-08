飲食營養｜新鮮食營養反而低 藍莓冷凍後抗氧化效果增25% 人體更易吸收1個方法減維他命流失

不少人認為選購急凍蔬果只是退而求其次的無奈之選，覺得營養價值定必不及新鮮貨。然而藍莓卻是一個令人跌眼鏡的例外。台灣營養師呂美寶指出，有研究發現急凍藍莓因細胞壁受到破壞，其營養價值隨時比新鮮藍莓更高。數據顯示，藍莓在急凍3個月後，花青素含量可提升25%；即使急凍長達1年，維他命C流失率僅10%，比起放在雪櫃冷藏兩周的新鮮藍莓流失得更少。她建議食用時可搭配無糖乳酪或堅果，甚至打成果汁，創造最高的營養性價比。

