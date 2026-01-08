飲食營養｜新鮮食營養反而低 藍莓冷凍後抗氧化效果增25% 人體更易吸收1個方法減維他命流失
廣告
不少人認為選購急凍蔬果只是退而求其次的無奈之選，覺得營養價值定必不及新鮮貨。然而藍莓卻是一個令人跌眼鏡的例外。台灣營養師呂美寶指出，有研究發現急凍藍莓因細胞壁受到破壞，其營養價值隨時比新鮮藍莓更高。數據顯示，藍莓在急凍3個月後，花青素含量可提升25%；即使急凍長達1年，維他命C流失率僅10%，比起放在雪櫃冷藏兩周的新鮮藍莓流失得更少。她建議食用時可搭配無糖乳酪或堅果，甚至打成果汁，創造最高的營養性價比。
冰晶刺破細胞壁 助釋放護眼花青素
藍莓富含花青素及維他命C等多種營養素，公認具備抗氧化、防癌、減少自由基，以及保護眼睛和心血管等多重功效。台灣營養師呂美寶在Facebook專頁發文解釋，研究證實「急凍」過程有助藍莓釋放更多花青素。
呂美寶進一步分析，新鮮藍莓將珍貴的花青素鎖在細胞壁與液泡膜內，人體消化系統未必能完全分解，導致部分營養無法被吸收。相反，經過急凍處理後，藍莓內部的水分會形成冰晶，這些冰晶猶如數百萬支微型尖刺，從內部刺穿並撕裂細胞壁結構，令花青素更容易釋出，被人體腸道吸收。此外，低溫急凍亦能有效抑制多酚氧化酶的活性，防止新鮮蔬果的營養隨時間降解，從而鎖住養分。
研究：急凍3個月抗氧化力更強
呂美寶引述研究指出，急凍藍莓在保留營養方面有3大優勢：
1.減緩維他命C流失
雖然剛採摘的新鮮藍莓維他命C含量略高，但若在雪櫃冷藏14天，會流失15%至20%；反觀急凍藍莓即使存放1年，流失率僅約10%。
2.人體吸收更易
模擬人體消化系統的模型測試中，急凍藍莓進入小腸階段時，其花青素釋放速率比新鮮藍莓快約25%，證明其營養更容易被人體利用。
3.花青素激增
與新鮮藍莓相比，細胞壁已被破壞的急凍藍莓，在急凍儲存的首3個月內，可利用的花青素總量呈現15%至25%的升幅，抗氧化能力指標亦顯著較高。
營養師推介3大食法 拌油打汁最吸收
想攝取最多營養，呂美寶推介以下3種最具健康效益的食法：
- 打成果昔（Smoothie）：利用攪拌機將急凍藍莓打碎，結合機械力與物理性破壞，能進一步促進人體吸收當中的營養。
- 搭配好油：與無調味堅果或橄欖油一同進食，優質油脂能與藍莓的多酚產生協同效應，加強抗發炎效果。
- 加入無糖乳酪（Yogurt）：將急凍藍莓拌入無糖乳酪中，有助促進腸道益生菌生長。