牛油果/酪梨好處｜營養師拆解功效/卡路里/吃法及禁忌 自製沙律減肥食譜

牛油果（酪梨）被譽為「超級食物」，其營養價值及健康益處備受推崇。無論是沙律、三文治還是早餐，它都能輕鬆融入日常飲食中。然而，這種高脂肪水果的好處與壞處並存，應該如何選擇與適量食用？本文將深入解析牛油果的營養價值、功效、卡路里及相關禁忌，助你吃得更健康。