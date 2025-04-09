牛蒡茶食譜｜清熱排毒紓緩經期不適 5款牛蒡茶食譜推介 每日2杯緩解便秘久坐者必飲

牛蒡又稱「東洋參」，是一種根莖類食材，在中醫與養生領域備受推崇。其性味甘平，入脾胃經，具有清熱解毒、健脾利水、促進新陳代謝的功效，常被用來改善便秘、水腫及皮膚問題。牛蒡富含膳食纖維與菊糖，既能幫助腸道健康，又能增添飲品風味。以下介紹5款以牛蒡為主的食譜，並提供牛蒡的功效、食用宜忌等資料供大家參考。

