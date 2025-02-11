瑪嘉烈醫院30多歲腫瘤科醫生 疑食物中毒猝逝 1種肉最易感染2類人高危【附5大預防方法】
衞生防護中心傳染病處主任歐家榮將於今日（11日）下午5時會見傳媒交代個案。醫管局九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇亦會出席。
可引發嚴重併發症 如出血性腹瀉、溶血尿毒症
據食安中心資料，產志賀毒素大腸桿菌由一組龐大多樣的菌株組成，這些菌株產生志賀毒素。產志賀毒素大腸桿菌菌株大多能引致腹瀉，部分更能引致嚴重疾病，當中最為人熟識的是O157:H7型大腸桿菌，綜合食安中心及衞生署資料，感染產志賀毒素大腸桿菌可引致後果包括：
- 腹痛腹瀉
- 發燒嘔吐
- 出血性結腸炎（出血性腹瀉）
- 可致命的溶血尿毒症（破壞腎臟血管繼而引致腎衰竭）
產志賀毒素大腸桿菌的常見感染來源
漢堡包的肉常與O157:H7型大腸桿菌有關，肉類表面的細菌 會被帶到碎肉的內部，當碎肉未經煮熟時便會繼續存活。除牛肉外，產志賀毒素大腸桿菌也曾引起其他食物爆發感染。
就爆發數據進行的分析發現，全球最常見的產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉，其次是農產品(蔬果)和乳製品。為應對產志賀毒素大腸桿菌的威脅，國際機構正在制定用以控制牛肉、生乳及生 乳製成的芝士、綠葉蔬菜和芽菜中產志賀毒素大腸桿菌的指引。
冷藏食物或沒有徹底煮熟
消費者應注意，並非所有冷藏食物都已徹底煮熟或可供即食，受細菌污染的配料(如香草)或會存在於冷藏食物中。儘管如此，進食冷藏食物前，足夠的熱處理能減低感染產志賀毒素大腸桿菌的風險。產志賀毒素有別於某些食源性致病細菌(如金黃葡萄球菌)在食物中產生的耐熱毒素，鮮有由產志賀毒素大腸桿菌在食物中產生，除非食物已受到嚴重污染，到了會腐壞的程度。產志賀毒素大腸桿菌若污染了冷藏食物，則在冷藏的環境下仍可存活。儘管某些冷藏食物看似已煮熟，消費者仍應查看食物包裝上的指示，了解食物在進食前是否需要翻熱或烹煮。
較常見於免治肉、未消毒奶類
衞生署指，產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。
產志賀毒素大腸桿菌感染預防方法
- 處理食物時應遵從食物安全5要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。
- 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。
- 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。
- 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。
- 如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。