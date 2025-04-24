番茄汁食譜｜番茄有助防12種癌症 5種番茄汁食譜推薦 1個方法茄紅素增60%
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番茄是日常飲食中常見食材，其性味甘酸微寒，入肝、脾、胃經，具有清熱解毒、生津止渴、抗氧化功效，常被用來改善口渴、食慾不振及皮膚老化問題，當中的茄紅素甚至被認為有助預防多達12種癌症，打成汁飲效果更佳。以下為大家介紹5款番茄果汁食譜，並附上番茄選購及保存技巧供大家參考。
番茄含豐富茄紅素 可預防12種癌症
台灣癌症醫學醫生張適恆日前於個人頻道影片，列出5種可預防癌症蔬菜，指出番茄中的茄紅素能預防前列腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、肺癌、膀胱癌、口腔癌、食道癌、胃癌、大腸癌及胰臟癌。每100克大番茄含有2500微克茄紅素，烹煮後與油脂一起攝取或打成果汁飲用皆可。此外，紅色西瓜每100克含有5000微克的茄紅素，番石榴則超過5000微克。
1. 經典番茄果汁
所需材料
- 番茄 3個（約500克）
- 清水 200毫升
- 蜂蜜（可選） 適量
- 檸檬汁 1茶匙
製作方法
- 番茄洗淨，切塊後放入沸水中燙1分鐘，去皮。
- 將去皮番茄放入果汁機，加入200毫升清水及檸檬汁。
- 攪打至順滑，若喜歡甜味可加入蜂蜜調味。
- 過濾果渣（或保留果肉依喜好），冷藏後飲用更清爽。
- 可加入冰塊提升口感。
功效
清熱解毒、生津止渴、抗氧化，適合夏季或皮膚暗沉者。
飲用宜忌
- 適合：想美白養顏、口乾舌燥或高血壓人士。
- 不適合：脾胃虛寒或胃酸過多者，因番茄性寒酸，過量可能刺激胃部。
2. 番茄蘋果汁
所需材料
- 番茄 2個
- 蘋果 1個
- 清水 150毫升
- 蜂蜜（可選） 適量
製作方法
- 番茄洗淨去皮切塊，蘋果去皮去核切小塊。
- 將番茄與蘋果放入果汁機，加入150毫升清水。
- 攪打至均勻，若需甜味可加蜂蜜調整。
- 過濾果渣後即可飲用，可冷藏或加冰塊。
- 建議現榨現喝，保留最佳風味。
功效
促進消化、抗氧化、潤腸養顏，適合便秘或想減重者。
飲用宜忌
- 適合：腸道不暢、皮膚粗糙或久坐族。
- 不適合：糖尿病患者慎加蜂蜜，胃寒者不宜空腹飲用。
3. 番茄胡蘿蔔汁
所需材料
- 番茄 2個
- 胡蘿蔔 1根（約150克）
- 清水 200毫升
- 薑片（可選） 1片
製作方法
- 番茄洗淨去皮切塊，胡蘿蔔洗淨去皮切小段。
- 將番茄、胡蘿蔔及薑片放入果汁機，加入200毫升清水。
- 攪打至順滑，過濾果渣。
- 若口感偏酸，可加少許蜂蜜調和。
- 冷藏後飲用或直接享用，養眼又養顏。
功效
養肝明目、抗氧化、增強免疫，適合長期用眼或皮膚乾燥者。
飲用宜忌
- 適合：電腦族、眼睛疲勞或免疫力低人士。
- 不適合：胃寒或消化不良者，薑片可能刺激胃部，應酌量使用。
4. 番茄薄荷涼飲
所需材料
- 番茄 3個
- 新鮮薄荷葉 10片
- 清水 200毫升
- 冰糖（可選） 適量
製作方法
- 番茄洗淨去皮切塊，薄荷葉洗淨備用。
- 將番茄與清水放入果汁機，攪打成汁。
- 過濾後加入薄荷葉，輕輕攪拌。
- 若喜歡甜味，可加入冰糖攪拌至溶解。
- 冷藏30分鐘或加冰塊飲用，清涼解暑。
功效
清熱解暑、提神養顏、緩解口乾，適合夏季或壓力大者。
飲用宜忌
- 適合：易上火、口渴或精神疲倦人士。
- 不適合：體寒或月經期間女性，因薄荷與番茄性寒，過量可能加重不適。
5. 番茄薑蜜汁
所需材料
- 番茄 2個
- 老薑 2片
- 蜂蜜 適量
- 清水 150毫升
製作方法
- 番茄洗淨去皮切塊，老薑刷淨切薄片。
- 將番茄與薑片放入果汁機，加入150毫升清水。
- 攪打至順滑，過濾果渣。
- 加入蜂蜜攪拌均勻，調和酸味與薑辣。
- 可溫熱飲用或冷藏後享用，溫暖養身。
功效
溫中散寒、抗氧化、增強免疫，適合手腳冰冷或秋冬飲用。
飲用宜忌
- 適合：體寒、免疫力低或消化不良人士。
- 不適合：熱性體質或胃潰瘍者，因薑性溫熱，過量可能引發不適。
揀靚番茄4招
1.底部有放射紋
應選擇顏色鮮紅且底部有放射狀條紋的，這種類似星形的圖案是番茄成熟的標誌，意味著其甜味和鮮味更為濃郁。
2.光滑圓潤
應選擇表面光滑且圓潤的，避免那些有凹凸不平或稜角的，因為這可能表示內部已經受損。
3.重身飽滿
應選擇那些又硬又重的，因為這樣的番茄通常較多汁。相反，輕身的番茄可能已經脫水或乾燥。
4.葉片狀態反映新鮮度
番茄葉可以反映其新鮮程度；理想的葉子應該是固定不鬆脫，並且保持翠綠，而非乾枯或蜷曲。
常溫番茄茄紅素多60%
番茄最佳的儲存溫度為攝氏5至10度。在冬季或氣溫較低的日子（如攝氏15度以下），可以選擇常溫保存，能保留更多的茄紅素，約多60%。保存時，應用廚房紙包裹番茄，放置在陰涼且避光的地方，通常可保存3至5天。