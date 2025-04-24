番茄汁食譜｜番茄有助防12種癌症 5種番茄汁食譜推薦 1個方法茄紅素增60%

番茄是日常飲食中常見食材，其性味甘酸微寒，入肝、脾、胃經，具有清熱解毒、生津止渴、抗氧化功效，常被用來改善口渴、食慾不振及皮膚老化問題，當中的茄紅素甚至被認為有助預防多達12種癌症，打成汁飲效果更佳。以下為大家介紹5款番茄果汁食譜，並附上番茄選購及保存技巧供大家參考。

