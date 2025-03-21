飲食營養｜番茄煮熟定生食好？ 醫生揭2種食法營養倍增 防癌護心增血管彈性防中風

番茄因其低熱量特性，一方面成為減肥人士熱門選擇，它所含有的豐富營養亦不容忽視。台灣營養專家洪泰雄指出，番茄不僅有助於減重，其所含的茄紅素具有強大的抗氧化能力，超越維他命C及β-胡蘿蔔素。食用番茄能減緩細胞老化，並保護心血管健康。茄紅素在熟食中與健康油脂搭配，能提高人體的吸收效率。家醫科醫生李思賢則補充，茄紅素不僅有助於心臟健康，還能降低多種癌症的風險，包括前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌。

