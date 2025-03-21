飲食營養｜番茄煮熟定生食好？ 醫生揭2種食法營養倍增 防癌護心增血管彈性防中風
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番茄因其低熱量特性，一方面成為減肥人士熱門選擇，它所含有的豐富營養亦不容忽視。台灣營養專家洪泰雄指出，番茄不僅有助於減重，其所含的茄紅素具有強大的抗氧化能力，超越維他命C及β-胡蘿蔔素。食用番茄能減緩細胞老化，並保護心血管健康。茄紅素在熟食中與健康油脂搭配，能提高人體的吸收效率。家醫科醫生李思賢則補充，茄紅素不僅有助於心臟健康，還能降低多種癌症的風險，包括前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌。
茄紅素有多種健康益處 降膽固醇減慢性病風險
洪泰雄在社交媒體分享指，番茄富含多種營養，其中最重要的成分是茄紅素。這種天然色素屬於類胡蘿蔔素，賦予番茄鮮紅色，並對健康有多方面的益處，主要包括：
- 強效抗氧化：茄紅素的抗氧化能力超越維生素C和β-胡蘿蔔素，能減少自由基對細胞的損害，降低慢性病的風險。
- 心血管保護：研究顯示，茄紅素有助於降低壞膽固醇（LDL），改善血管彈性，並降低高血壓及心血管疾病的風險。
- 維持皮膚健康：茄紅素能減少紫外線對皮膚的傷害，減少黑色素沉澱，讓皮膚更透亮，並有助於減緩皺紋的形成。
- 眼睛和前列腺保護：葉黃素、玉米黃質與茄紅素的結合，能降低黃斑部病變的風險，對男性而言，茄紅素還能減少前列腺肥大的風險。
- 促進消化與減重：番茄富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，減少便秘問題。加上檸檬酸和蘋果酸，能幫助分解體內脂肪，是減脂期的理想選擇。
2種食法茄紅素吸收倍增
洪泰雄建議，煮熟的番茄比生番茄更能提高茄紅素的吸收效率，尤其是與橄欖油或其他健康油脂一起食用，能讓人體更有效地吸收茄紅素，發揮其促進健康的最大功效。
此外，家醫科醫生李思賢指出，茄紅素有助於降低心肌梗塞的風險，幫助降血壓，並預防低密度脂蛋白膽固醇的氧化。高濃度的血液茄紅素與降低前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌等多種癌症的風險有關。