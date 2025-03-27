營養飲食｜用水烚營養全失 番薯葉抗三高護血管 營養專家教1個步驟營養加倍
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番薯葉是常見的綠葉蔬菜，以其低熱量和豐富的維他命、礦物質、膳食纖維及植化素而聞名，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。有醫學專家指出，番薯葉具有抗發炎、保護心血管、增強免疫力及降低血糖等多種健康益處，是一種適合各年齡層食用的高營養食材。
番薯葉6大營養功效
台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，番薯葉的健康功效多樣，包括抗發炎、預防慢性病、促進腸道健康、穩定血壓及降低血糖等，具體如下：
- 抗氧化與抗發炎：番薯葉富含多酚及維他命C，能中和體內自由基，減少氧化壓力，預防慢性疾病。
- 促進腸道健康：其膳食纖維有助於改善消化功能，預防便祕，維持腸道菌群的平衡。
- 保護心血管健康：番薯葉中的鉀有助於穩定血壓，降低心血管疾病的風險。
- 增強免疫力：維他命A、C及葉酸對免疫系統至關重要，能提升身體的抗病能力。
- 促進骨骼健康：維他命K、鈣及鐵有助於維持骨骼強度，預防骨質流失。
- 降低血糖：番薯葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，特別適合糖尿病患者。
番薯葉美味易煮 擁「平民菜王」美譽
劉博仁指出，番薯葉被譽為「平民蔬菜王」，因其富含維他命C、維他命A、胡蘿蔔素、膳食纖維、鐵及鉀等營養素。只需簡單燙熟，拌上香油和少量鹽，即可成為美味佳餚。現代人普遍蔬菜纖維攝取不足，容易導致大腸息肉、排便困難及血糖、血壓控制不佳等健康問題，因此每日攝取足夠的蔬菜纖維至關重要。
「甘藷抗癌肽」具抗癌潛力
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘亦曾指出除上述益處之外，有研究亦指出番薯葉可分離出一種含有16個氨基酸的肽，稱為「甘藷抗癌肽」，能增強植物細胞壁的木栓化，從而抵抗病原體和環境壓力。這種成分被認為可以透過線粒體凋亡途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，具有抗癌潛力。
劉博仁提醒，脂溶性維生素A、D、E、K需要油脂協助吸收。蕃薯葉如用水白烚後直接食用，缺乏油脂催化之下許多營養素都無法被人體吸收。因此他建議烚完菜後可淋上冷壓橄欖油、苦茶油、香油或亞麻仁油等，能促營養吸收。
4類人不宜多食蕃薯葉
番薯葉含有較高草酸，鉀含量亦較高，故此除不適合對番薯葉過敏人士外，以下4類人亦應對蕃薯份外留意：
1.腎功能不全或腎結石患者
蕃薯葉含有較高的草酸（Oxalic Acid），過量攝取可能與鈣結合形成草酸鈣，增加腎結石風險或加重腎臟負擔。對於腎功能不佳者，鉀含量也可能難以代謝。
2.腸胃敏感或消化不良者
蕃薯葉富含膳食纖維，雖然有益腸道健康，但對腸胃功能較弱或有腸躁症（IBS）的人來說，可能引起脹氣、腹痛或腹瀉。
3.低血壓或服用降壓藥者
蕃薯葉含鉀量高，有助調節血壓，但對原本血壓偏低或正在服用降壓藥的人，可能加劇低血壓症狀（如頭暈、疲倦）。
4.甲狀腺功能異常者（如甲狀腺腫）
蕃薯葉屬於含「甲狀腺腫原」（goitrogen）的食物，過量生食可能干擾碘吸收，影響甲狀腺素合成，尤其對缺碘或甲狀腺疾病患者不利。