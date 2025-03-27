營養飲食｜用水烚營養全失 番薯葉抗三高護血管 營養專家教1個步驟營養加倍

番薯葉是常見的綠葉蔬菜，以其低熱量和豐富的維他命、礦物質、膳食纖維及植化素而聞名，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。有醫學專家指出，番薯葉具有抗發炎、保護心血管、增強免疫力及降低血糖等多種健康益處，是一種適合各年齡層食用的高營養食材。

