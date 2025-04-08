番薯營養｜拆解3種番薯營養分別 紫心番薯高纖抗氧護肝 推薦1種食法控血糖不怕肥

番薯美味之餘又飽肚，不少人都會選擇食1、2隻番薯取代正餐。有營養師就指出，番薯分別有紫、紅、黃等多種顏色，各有其獨特的健康優勢；黃肉番薯特別有助於骨骼健康和穩定血壓，並富含維他命B1，有助於消除疲勞。

