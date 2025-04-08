番薯營養｜拆解3種番薯營養分別 紫心番薯高纖抗氧護肝 推薦1種食法控血糖不怕肥
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番薯美味之餘又飽肚，不少人都會選擇食1、2隻番薯取代正餐。有營養師就指出，番薯分別有紫、紅、黃等多種顏色，各有其獨特的健康優勢；黃肉番薯特別有助於骨骼健康和穩定血壓，並富含維他命B1，有助於消除疲勞。
台灣營養師程涵宇早前在其社交平台專頁發文，指番薯是減肥人士的理想選擇。減肥過程中需要攝取一些澱粉，而番薯提供的優質澱粉能維持基本代謝，並貼近原有的飲食習慣，從而減少復胖的風險。
不同顏色番薯營養特色
1.紫心番薯
富含花青素（每100克含84-174毫克），是一種強效抗氧化劑，有助於護肝和增強記憶力。紫心番薯的膳食纖維含量在3種番薯中最高。
2.紅肉番薯
含有β-胡蘿蔔素，對眼睛健康和免疫力提升有幫助。其豐富的蛋白質提供飽足感，而鉀的含量有助於穩定血壓。紅肉番薯的熱量在3種番薯中最低。
3.黃肉番薯
鈣含量最高，有助於促進骨骼健康，鉀含量也不錯，能穩定血壓。此外，豐富的維他命B1能消除疲勞，提升活力。
健康食番薯3大建議
1.連皮食
番薯連皮食用能攝取更多纖維
2.替換澱粉
番薯屬於全穀雜糧類，主要成分為澱粉。食用一個200克的番薯相當於一碗飯，因此若當餐食用番薯，應減少其他澱粉的攝取。
3.雪凍食
番薯雪凍後抗性澱粉含量更高，有助於減肥。抗性澱粉能改變腸道菌群，降低食物熱量，增加飽足感，減少脂肪儲存。
抗性澱粉不易被小腸消化吸收，而是進入大腸發酵，類似膳食纖維。其好處包括：
- 血糖控制：抗性澱粉的升糖指數（GI）低於普通澱粉，有助穩定血糖。
- 腸道健康：作為益生元，促進益生菌生長，改善腸道微生物環境。
- 熱量利用：部分抗性澱粉不被吸收，可能降低總熱量攝入。
早餐搭配建議
程涵宇建議，早餐可以這樣搭配：一顆番薯加上堅果及茶葉蛋，這樣的組合能提供均衡的營養；然而不建議番薯配燕麥奶或香蕉，因為這種配搭會含有過多碳水化合物。
圖片來源：FB程涵宇營養師