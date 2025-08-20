飲食營養｜番薯預防肺癌心臟病 醫生揭1個時間食最易吸收 補虛益氣煨番薯藥效最高

番薯雖屬澱粉，升糖指數亦非特別低，但以正確方法在正確時間食用亦可帶來多種益處。有專家指出，蒸或煮的番薯屬原形食物，有預防心臟病、改善腸道健康甚至幫助減肥等多種效用；從中醫角度，番薯亦有補虛益氣效果，其中以煨番薯藥效最高，甚至有研究指番薯與其餘2種食物配合可減低患肺癌機會。

