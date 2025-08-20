飲食營養｜番薯預防肺癌心臟病 醫生揭1個時間食最易吸收 補虛益氣煨番薯藥效最高
番薯雖屬澱粉，升糖指數亦非特別低，但以正確方法在正確時間食用亦可帶來多種益處。有專家指出，蒸或煮的番薯屬原形食物，有預防心臟病、改善腸道健康甚至幫助減肥等多種效用；從中醫角度，番薯亦有補虛益氣效果，其中以煨番薯藥效最高，甚至有研究指番薯與其餘2種食物配合可減低患肺癌機會。
番薯5大健康益處 預防心臟病降血糖
台灣高齡醫學內科醫生傅裕翔指出，蒸或煮的番薯屬於原型食物，對健康有多種好處；相對地，番薯條、番薯球等加工製品則未必具備這些優勢。
1.預防心臟病
番薯富含膳食纖維，有助於降低膽固醇。此外番薯中的黏性蛋白質和多醣類物質能防止動脈硬化，從而預防心臟病。
2.改善腸道健康
膳食纖維能促進益生菌的生長，抑制有害菌的數量，從而提升腸道的健康狀態，減少腸道問題的發生。
3.幫助減肥
番薯是一種營養豐富的澱粉類食物，含有大量膳食纖維，能增加飽足感，是取代白飯、麵等低營養價值主食的理想選擇，有助於減肥，但需注意適量食用。
4.控制血糖
4.番薯的升糖指數中等（GI值約69），富含膳食纖維，能維持飽足感，減少血糖和胰島素的波動，有助於血糖控制。
5.保護視力
番薯含有豐富的β-胡蘿蔔素，有助於維持視力健康，降低黃斑部病變的風險。
中醫角度：番薯補虛益氣 煨番薯藥效更顯著
中醫師余雅雯指出，《本草綱目》記載番薯味甘性平，具有補虛乏、益氣力、健脾胃、強腎陰等功效，尤其是烤番薯（煨番薯）的藥效最為顯著，對於胃腸衰弱、氣力不足者特別有益。此外，美國國立研究機構的報告顯示，每日合計食用100克番薯、南瓜及胡蘿蔔可有效預防肺癌。
最佳食用時間
余雅雯建議，食用番薯應配合自然作息，最好在上午食用。因早上7點至9點是腸胃吸收營養的黃金時段；中午12點過後新陳代謝減慢，容易導致番薯糖分在體內囤積，增加身體負擔。因此建議在上午6點半前食用完畢，最好可以在7點前排便，以便小腸吸收番薯90%以上的營養。