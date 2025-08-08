瘦身飲食｜飲品1種配料瘦身降膽固醇 熱量極低控糖清腸胃 拆解4大營養功效低卡高纖

天氣炎熱少不免會飲凍飲，事實上不少人喜歡在飲品中添加配料，尤其是珍珠奶茶一類手搖飲品，可以選擇的配料更是多不勝數。有減重專家就指如想兼顧口感與健康，建議將珍珠換成另一種配料，可享受煙韌口感之餘更可幫助減重，更可降低膽固醇。

