瘦身飲食｜飲品1種配料瘦身降膽固醇 熱量極低控糖清腸胃 拆解4大營養功效低卡高纖
天氣炎熱少不免會飲凍飲，事實上不少人喜歡在飲品中添加配料，尤其是珍珠奶茶一類手搖飲品，可以選擇的配料更是多不勝數。有減重專家就指如想兼顧口感與健康，建議將珍珠換成另一種配料，可享受煙韌口感之餘更可幫助減重，更可降低膽固醇。
飲品加寒天有助減肥降膽固醇
台灣減重醫生蕭捷健於其社交平台影片指出，常於手搖飲品中出現的「寒天」是一種從紅藻中提取的天然果凍，富含膳食纖維，熱量極低，每100克僅約10大卡，低到幾乎可忽略不計。寒天不僅熱量低，還能提供飽足感，食用後不易感到飢餓，對於控制食量和管理體重非常有幫助。
蕭捷健進一步解釋，指寒天能促進腸道蠕動，改善消化功能；它在腸道中形成凝膠狀物質具有吸附作用，能幫助排出腸道中的膽固醇和多餘糖分，對腸道清潔和代謝健康有益。對於想享受飲品又不想增加負擔的人來說，寒天是一個值得考慮的健康替代品。
從營養學角度而言，台灣營養師許睿涵指寒天是一種從藻類中提取的天然膳食纖維，主要成分是「海藻膠」。它吸水後會變成固狀的植物性膠質，與動物性膠質「明膠」不同，是素食者可食用的天然食材。
寒天經過加工後，通常呈現白色或透明的粉末、片狀或條狀。在烹飪中常用來製作涼粉、果凍、菜燕、茶凍等，使用時需溶於70∼80℃熱水，放涼後即可凝固成凍狀。
寒天4大營養功效
營養價值方面，許睿涵指寒天本身幾乎沒有熱量和蛋白質，但其最大的營養價值在於膳食纖維，尤其是水溶性膳食纖維，其功效包括：
- 促進腸道蠕動：寒天吸水膨脹，增加糞便體積，幫助排便順暢。
- 增加飽足感：飯前或餐中適量攝取寒天，有助於減少過量飲食。
- 穩定血糖與血脂：水溶性纖維可延緩餐後血糖上升，並可能幫助降低膽固醇。
- 低熱量、無糖、零脂肪：適合作為健康小點心的基底，例如寒天果凍、茶凍。
4類人不宜食寒天
雖然寒天健康且低熱量，但並非所有人都能無限制食用。許睿涵建議以下族群需適量攝取並觀察腸胃狀況：
- 腸胃功能敏感者：寒天纖維含量高，易因細菌消化分解產生氣體，腸胃敏感者可能感到腹脹或放屁，建議腸躁症患者先少量嘗試。
- 嚴重便祕者：因腸道已有大量乾燥糞便堆積，若要嘗試寒天，務必搭配足夠水分並加強腹部按摩，才較易發揮效果。
- 小朋友或長輩：若吞嚥功能不佳，容易被粉末或大塊寒天嗆到，即使做成果凍狀也應切小塊食用。
- 體重過輕或營養不良者：不宜用寒天取代正餐，以免影響食慾，導致營養失衡。