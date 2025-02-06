1款茶有效防腦退化 實測每日1杯即見效 拆解5大功效防癌防中風

年齡增長，大腦功能難免有所衰退，但如果惡化成認知障礙症或嚴重腦退化就可能對自身健康，甚至身邊人帶來莫大困擾。日本一項研究邀請近百位長者參加，發現每天飲用一種飲品可有效降低腦退化風險，甚至具備防癌及預防中風功效。

