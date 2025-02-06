1款茶有效防腦退化 實測每日1杯即見效 拆解5大功效防癌防中風
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年齡增長，大腦功能難免有所衰退，但如果惡化成認知障礙症或嚴重腦退化就可能對自身健康，甚至身邊人帶來莫大困擾。日本一項研究邀請近百位長者參加，發現每天飲用一種飲品可有效降低腦退化風險，甚至具備防癌及預防中風功效。
有關研究刊於去年8月的國際期刊《PLOS ONE》上；研究團隊招募了99名年齡在60至85歲之間的長者。參與者中有64人出現主觀認知能力下降的症狀，如意識模糊或記憶力減退；另外35人則患有輕度認知障礙症，這些人比同齡人更頻繁地出現記憶或思考障礙。
日飲1杯抹茶 大腦認知功能顯著改善
研究人員將受試者隨機分為「抹茶組」（49人，每日攝取2克抹茶粉，相當於一杯抹茶）及「安慰劑組」（50人，每日服用安慰劑）。他們使用類澱粉PET掃描檢測受試者的腦部狀況，特別關注年齡超過75歲者及攜帶「APOEε4」阿茲海默症風險基因者。此外，所有受試者均接受至少4項問卷調查、MRI測試、SPECT測試及血液測試，以評估其認知功能的喪失程度。
經過12個月的測試，研究結果顯示抹茶對大腦功能有3種不同程度的改善，包括：
- 預防或改善大腦的認知功能下降
- 抹茶中的茶胺酸有助於提升睡眠質素
- 增強面部情緒辨識等社會認知能力
研究作者之一的內田和彥博士指出，抹茶具有預防腦退化症的潛力。雖然抹茶中的咖啡因可能影響睡眠，但其所含的茶胺酸被認為有助於改善睡眠質素。
5大健康功效 防癌更可促進心血管健康
抹茶的天然功效多樣，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康有以下好處：
- 抗氧化：抹茶含有的類黃酮和兒茶素具抗氧化特性，可減少身體發炎。
- 促進心血管健康：抹茶中的兒茶素被證實可對抗動脈粥樣硬化，防止斑塊積聚，並預防心臟組織增厚。
- 預防胃癌：抹茶的兒茶素等營養素有助降低胃癌風險。
- 有助減肥：抹茶可增加能量消耗和脂肪氧化，減少脂肪生成和吸收，或有助於減輕體重。
- 促進皮膚健康：抹茶中的特定成分可能促進皮膚再生、傷口癒合，或治療某些上皮細胞病變。
可致胃部不適 建議避免抹茶下午晚上飲綠茶
過量攝取抹茶可能導致胃部不適，應避免空腹飲用。此外，由於抹茶含有一定量的咖啡因，若有失眠或睡眠問題者，應謹慎控制飲用量，建議避免在下午或夜間飲用，以免影響睡眠。