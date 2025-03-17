飲食營養｜每日食6克癌症風險減40% 6款超級種子營養比拼 預防心臟病/腦退化/降壞膽固醇

現代人愈來愈重視食物的營養價值。有醫生指出，種子因為需要提供植物初期生長所需的營養，因此其營養密度極高。這些種子不僅富含蛋白質、優質油脂、維生素和礦物質，還含有植物固醇。研究顯示，攝取較多植物固醇的人，整體癌症風險可降低近40%，尤其是大腸癌和乳癌的罹患機率更可減少50%。

