癌症預防｜癌症名醫推薦5款防癌湯 抑制癌細胞降膽固醇 材料簡單1款沖熱水就飲得
廣告
想要增強健康、遠離癌症威脅，從日常飲食著手是個好方法。日本一位癌症名醫就公開5道「防癌湯水」食譜，當中雖涉及多款食材，但用料常見且便宜，製作方法亦甚為簡單，其增強免疫、抗發炎功效亦適合一家大細飲用。
日本傳媒《週刊女性PRIME》報道，帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏分享4大防癌食材，包括椰菜、番茄、牛蒡及山藥，它們各具獨特健康功效，從抗氧化到腸道保健等等，經過簡單調味後甚至可成為5道「防癌湯」，其中一款甚至不需要開火烹調即可完成，製作方法相當簡單。
防癌關鍵在於「抗氧化」
防癌的首要關鍵在於補充「抗氧化營養素」。佐藤典宏指出，椰菜富含蘿蔔硫素，這種植化素不僅能幫助肝臟排毒、對抗發炎，還有保護神經、抑制癌細胞擴散潛力，被譽為抗癌界的綠色寶藏。
另一種強效抗癌食材是番茄。它內含的茄紅素不僅具抗氧化作用，還有助於改善膽固醇、降低中風風險，並可以抑制癌細胞生長，被佐藤醫生認為是抗癌食材的重點。
免疫細胞集中腸道
預防癌症另一關鍵是維持腸道健康；人體內超過7成的免疫細胞位處腸道，這不僅影響消化功能，更是免疫力的根本保障。
要保持腸道健康就就要多攝取帶有「好菌」的食物，如山藥或牛蒡就憨厚含有豐富膳食纖維，能滋養腸道好菌，促進短鏈脂肪酸如乙酸鹽、丙酸鹽和丁酸鹽生成，有助維護腸道屏障功能、減少慢性發炎、活化免疫細胞，並促使癌細胞凋亡，從而自然提升抗癌能力。
名醫推薦5款防癌湯
佐藤典宏特別分享5款「防癌湯」，每款只需2種主要食材加上幾樣常見的調味料，其用料及製作方法如下：
|材料（2人份）
|椰菜100克、大蒜泥（3瓣）、辣椒少許、雞湯粉2小匙、橄欖油1大匙。
|做法
|將椰菜切成適當大小，用橄欖油、辣椒和蒜泥炒香後加入350毫升清水及雞湯粉，中火煮滾後轉細火，再煮5分鐘即可。
|材料（2人份）
|番茄1個、雞柳1條、太白粉1小匙、高湯1.5大匙、柚子胡椒半匙。
|做法
|番茄切塊，雞柳去筋後切成一口大小並拌勻太白粉。鍋中加入350毫升清水及高湯，中火煮滾後轉細火煮5分鐘，加入柚子胡椒調味即可。
|材料（2人份）
|牛蒡30克、牛肉片30克、芝麻油1小匙，味林、豉油、高湯各2小匙、少許白胡椒與七味粉。
|做法
|牛蒡切絲，用芝麻油中火炒熟牛蒡絲與牛肉片。加入350毫升水及其他調味料，煲滾後轉細火煮5分鐘即可。
|材料（2人份）
|乾燥海藻2克、山藥100克、雞湯粉2小匙、大蒜泥半小匙、牛奶200毫升。
|做法
|山藥切成1厘米厚，煲內加入150毫升水及山藥、調味料，水滾後轉細煮3分鐘。加入牛奶後熄火即可飲用。
|材料（2人份）
|乾裙帶菜1小撮、泡菜50克、蠔油1小匙、雞湯粉1指尖、少許白芝麻。
|做法
|將所有食材與160毫升熱水混合均勻即可，不需烹煮。泡菜的植物性乳酸菌不易被胃酸破壞，能改善腸道環境。