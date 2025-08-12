癌症預防｜癌症名醫推薦5款防癌湯 抑制癌細胞降膽固醇 材料簡單1款沖熱水就飲得

想要增強健康、遠離癌症威脅，從日常飲食著手是個好方法。日本一位癌症名醫就公開5道「防癌湯水」食譜，當中雖涉及多款食材，但用料常見且便宜，製作方法亦甚為簡單，其增強免疫、抗發炎功效亦適合一家大細飲用。

