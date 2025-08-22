飲食健康｜女子暴肥44磅揭身體嚴重發炎 靠1款食物逆轉口臭脂肪肝 醫生：建議每周至少食3次

台灣一名女子在婚後4年、誕下2子後身形嚴重走樣，體重飆升20公斤（約44磅）同時出現口臭問題，檢查後發現身體嚴重發炎。有醫生就指出，身體如長期處於發炎狀態可引致心血管疾病、糖尿病、癌症、等多種嚴重問題，其後事主獲醫生建議多食1種食物，配搭適量運動後3個月成功令發炎指數下降，脂肪肝問題亦獲改善。

