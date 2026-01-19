防癌飲食｜煲湯高熱令抗癌效能全失 專家教白蘿蔔最強防癌食法 簡單3步留住抗癌營養

冬天是白蘿蔔當造的季節，香港人最愛用來煲「蘿蔔排骨湯」或者整「牛腩炆蘿蔔」，貪其清甜暖胃。不過有營養師就指出，高溫烹調會令白蘿蔔最珍貴的防癌營養大幅流失。想發揮白蘿蔔最大的抗癌效益，原來秘訣在於「生食」。營養師又推介一種特別食法，只要做齊3個步驟並加入適量「調味」，就能讓號稱「平民人參」的白蘿蔔發揮出最強的抗癌效果。

